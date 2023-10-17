Описание приготовления:

Удивите своих родных вкусной кашей — постной гречкой с черносливом. Вкус блюда понравится им с первой ложки! Главное — не добавлять слишком много сухофруктов, чтобы они не перебили вкус самой каши. По желанию сдобрите готовую кашу сливочным маслом или сметаной.

Назначение: На завтрак / На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Гречка Блюдо: Горячие блюда / Каши Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Гречневая крупа 120 Грамм

Вода горячая 350 Миллилитров

Соль 3 Щепотки

Чернослив 80 Грамм (без косточек)

Сушеная зелень 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

120 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Постная гречневая каша с черносливом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Чернослив приобретите без косточек, приправу можно использовать любую по желанию.

Залейте чернослив кипятком на 5 минут, а затем воду слейте.

Гречневую крупу высыпьте в миску и залейте холодной водой. Промойте несколько раз, удалите подгоревшие зерна и слейте воду.

Нарежьте чернослив мелкими кубиками и всыпьте с крупой в казан, кастрюлю или в ковш с антипригарным дном. Добавьте соль и сушеную зелень.

Влейте кипяток и перемешайте. Поместите емкость на плиту и отварите в течение 15 минут на среднем нагреве с момента закипания воды в емкости.

Выключите нагрев и дайте каше пропариться 5-10 минут. В этот момент можно добавить сливочное или растительное масло.

Выложите гречку с черносливом на тарелки и подайте к столу горячей.