ГлавнаяРецептыНачать неделю надо вдохновенно: как приготовить яичницу по-турецки Начать неделю надо вдохновенно: как приготовить яичницу по-турецки На чтение: 1 минута Яичница – одна из самых популярных опций для быстрого и вкусного завтрака. Чтобы не утонуть в однообразии, всегда следует искать новые подходы к привычным блюдам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот рецепт яичницы станет для вас настоящим открытием. Ее часто готовят в известных ресторанах, поэтому поверьте – эту вариацию нужно попробовать подать к своему столу. Интересно Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Рецепт яичные по-турецки Время : 10 – 15 минут Порций : 2 Ингредиенты : – 200 грамм греческого йогурта; – 1 измельченный зубчик чеснока; – 2 столовые ложки сливочного масла; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 чайная ложка перца алеппо; – 2 больших яйца; – 2 чайные ложки лимонного сока; – немного свежего измельченного укропа для украшения. Приготовление: Наливаем в кастрюлю воды на 4 сантиметра и доводим до кипения. Йогурт кладем в жаропрочную миску, солим и добавляем чеснок. Ставим миску в кастрюлю, но она не должна касаться дна. Помешиваем йогурт, пока он не достигнет консистенции взбитых сливок. Выключаем огонь под кастрюлей. В отдельной посуде топим сливочное масло, чтобы оно стало орехово-коричневым. Выключаем огонь, добавляем масло, перец и отставляем. Затем готовим яйца-пашот. Белки должны застыть, а желтки остаться редкими. В тарелке подаем яйцо-пашот, часть йогурта, поливаем сливочным маслом, посыпаем укропом и кладем свежие тосты. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями