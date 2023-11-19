Описание приготовления:

Самогон для настаивания выбирайте хорошо очищенный, так как тыква не имеет сильного аромата, чтобы полностью перебить его специфический аромат. Чем ярче будет мякоть тыквы, которую вы возьмете, тем насыщеннее получится цвет напитка. Лучше всего употреблять самогон охлажденным, но не холодным, так как в состав входит мед. При непереносимости меда его вполне можно заменить на сахар.

Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Напитки / Алкогольные / Самогон

Состав / Ингредиенты:

Тыква 500 Грамм

Мед 1 Чайная ложка

Самогон 1 Литр

Количество порций 2

Калорийность

31 ккал

Калорийность

6 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самогон на тыкве»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на тыкве.

Тыкву очистите от кожуры и порежьте средним кубиком. Выложите ее в сухую, чистую банку.

Добавьте к тыкве мед.

Влейте в банку самогон, плотно закройте и побултыхайте, чтобы мед растворился. Уберите в сухое, темное место на три недели. После этого самогон процедите, разлейте по бутылкам и дайте отстояться еще 3-4 дня.

Приятного употребления!