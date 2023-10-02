Начинка из яблок на зиму. Рецепт за 5 минут: храню банки в шкафу не один год

Яблоки — это очень известный и популярный фрукт. Яблоки макинтош были любимым фруктом у Стива Джобса. Вероятно, по этой причине его техника имеет столь неоднозначный логотип.

Яблоки часто являются символом то роскоши, то запрета, то защиты. Дело в том, что в каждой стране интерпретация яблок разная. Поразительно, насколько прочно фрукт смог войти в культуру человека.

Яблочные пироги долгое время даже были ритуальным блюдом. Сейчас выпечку с яблоками готовят постоянно. Чтобы упростить себе готовку, стоит делать заготовку начинку для пирогов.

Ингредиенты для заготовки начинки:

яблоки — 3 кг;

вода — 100 мл;

сахар — кг.

Приготовление заготовки начинки:

Очищаем яблоки от семенных коробочек и нарезаем небольшими кусочками. В большую кастрюлю вливаем немного воды, выкладываем яблоки.

Каждый яблочный слой посыпаем сахарным песком. Ставим кастрюлю на минимальный огонь, варим яблоки. Постепенно поднимаем яблочную массу со дна, чтобы не пригорела.

Когда яблоки станут мягче, можно перемешивать их в кастрюле. Варим яблоки в течение 5 минут, а затем перекладываем в банки.

Не забываем обильно поливать яблочные дольки сиропом.

Закрываем банки крышками, переворачиваем дном вверх. Оставляем яблочную начинку до полного остывания под полотенцем.