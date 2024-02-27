Начистила картошку, залила молоком и в духовку. Теперь часто так готовлю: просто и вкусно

Картошка — это овощ без которого сейчас трудно представить национальные блюда многих стран. Жареный картофель вовсе стал амбассадором всех холостяков. Это отличный гарнир и отдельное блюдо.

В каждой стране есть свои яства из картошки. Например, в Индии готовят острый жареный картофель Алу Дум. В Иордании картофельное яство называют Киби. Каждая домохозяйка готовит Киби по своему рецепту, который передавался в ее семье из поколения в поколение.

В США картофель известен в чипсах, а в ресторанах быстрого питания готовят картофельные палочки во фритюре. В странах СНГ более привычен деревенский картофель.

Приготовим картофель по-французски — “Буланжер”.

Ингредиенты:

картофель;

лук репчатый — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

молоко;

соль;

черный перец;

сушеный чеснок;

сахар.

Приготовление:

Нарезаем четверть кольцами лук и пассеруем 5 минут в сковороде. Высыпаем к луку черный перец, сушеный чеснок, щепотку сахара и соли, жарим еще 5 минут.

Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами. В форму для запекания кладем ½ часть лука, на лук картофельные пластины — тоже часть.

Выкладываем на картофельный слой лук, завершаем слои картофельными пластинами.

Солим и перчим верхний слой.

Кладем на картофельный слой сливочное масло и заливаем молоком.

Жидкость не должна покрывать верхний слой картофеля

Запекаем блюдо час при 180 градусах.

Если лук не поджарился, то его кладем на дно формы, чередуем с картошкой.

Получается простое французское блюдо из картошки. Оно максимально бюджетное и подходит для легкого ужина или на гарнир.