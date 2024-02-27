Начистила картошку, залила молоком и в духовку. Теперь часто так готовлю: просто и вкусно

Картошка — это овощ без которого сейчас трудно представить национальные блюда многих стран. Жареный картофель вовсе стал амбассадором всех холостяков. Это отличный гарнир и отдельное блюдо.
В каждой стране есть свои яства из картошки. Например, в Индии готовят острый жареный картофель Алу Дум. В Иордании картофельное яство называют Киби. Каждая домохозяйка готовит Киби по своему рецепту, который передавался в ее семье из поколения в поколение.
В США картофель известен в чипсах, а в ресторанах быстрого питания готовят картофельные палочки во фритюре. В странах СНГ более привычен деревенский картофель.
Приготовим картофель по-французски — “Буланжер”.
Ингредиенты:
- картофель;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- молоко;
- соль;
- черный перец;
- сушеный чеснок;
- сахар.
Приготовление:
Нарезаем четверть кольцами лук и пассеруем 5 минут в сковороде. Высыпаем к луку черный перец, сушеный чеснок, щепотку сахара и соли, жарим еще 5 минут.
Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами. В форму для запекания кладем ½ часть лука, на лук картофельные пластины — тоже часть.
Выкладываем на картофельный слой лук, завершаем слои картофельными пластинами.
Солим и перчим верхний слой.
Кладем на картофельный слой сливочное масло и заливаем молоком.
Жидкость не должна покрывать верхний слой картофеля
Запекаем блюдо час при 180 градусах.
Если лук не поджарился, то его кладем на дно формы, чередуем с картошкой.
Получается простое французское блюдо из картошки. Оно максимально бюджетное и подходит для легкого ужина или на гарнир.