Безе – это нежное и воздушное лакомство для вашего домашнего или праздничного стола. Тающее во рту угощение никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к чаю или использовать как украшение для тортов и других десертов. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классическое безе в духовке в домашних условиях

Классическое безе в духовке в домашних условиях порадует вас нежным приятным вкусом, а также привлекательным внешним видом. Такое лакомство послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Для приготовления безе берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+6 порц.

Белок 3 шт.

Сахар-песок 190 гр.

Соль 1 щепотка

Лимонная кислота 1 щепотка

Шаги 90 мин.

Как приготовить классическое безе в духовке в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты для приготовления безе. Из яиц аккуратно отделяем яичные белки. Желтки нам не пригодятся. В белки отправляем соль и лимонную кислоту. Также добавляем пару столовых ложек сахара. Начинаем взбивать массу до появления пены. Постепенно всыпаем оставшийся сахар и продолжаем взбивать до образования плотной густой массы. Но она не должна быть воздушной и легкой. Далее нашу массу перекладываем на противень с пергаментом. Это можно делать с помощью кондитерского мешка или просто аккуратно выложить ложкой. Выпекаем наши заготовки 1 час при температуре 100°. Затем духовку выключаем и оставляем безе внутри еще на 15 минут. Классическое безе в духовке в домашних условиях готово. Можно пробовать!

Домашнее безе из белков и сахара

Домашнее безе из белков и сахара выходит удивительно вкусным, воздушным и привлекательным. Такое нежное лакомство подойдет для домашних посиделок и праздников. Приготовить безе своими руками совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яичный белок – 2 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Яичные белки вливаем в высокий стакан.

Шаг 3. Начинаем взбивать белки до появления пены и после всыпаем сахар. Начинаем взбивать на небольших оборотах и постепенно увеличиваем скорость.

Шаг 4. Продолжаем взбивать массу до образования устойчивой пены. Масса должна выйти белой и блестящей.

Шаг 5. Полученную массу перекладываем в пакет или кондитерский мешок.

Шаг 6. С помощью мешка продавливаем массу на пергамент.

Шаг 7. Отправляем в разогретую до 100° духовку на 20-30 минут. Безе будет готово, когда оно хорошо будет отходить от пергамента.

Шаг 8. Домашнее безе из белков и сахара готово. Угощайтесь!

Безе на палочке для украшения торта

Безе на палочке для украшения торта – это яркий и вкусный продукт, который послужит идеальным дополнением для ваших праздничных десертов. Особенно такой съедобный декор понравится детям. Для приготовления идеального безе используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яичный белок – 150 гр.

Сахар-песок – 300 гр.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Краситель – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество белков вливаем в удобную глубокую емкость.

Шаг 2. Также в белки отправляем весь сахар.

Шаг 3. Устанавливаем нашу миску на водяной бане и прогреваем при температуре 60°, постоянно помешивая венчиком. Продолжаем прогревать, пока не растворится полностью весь сахар.

Шаг 4. Далее массу снимаем с огня и начинаем взбивать.

Шаг 5. Продолжаем взбивать до образования крепкой массы и добавляем сюда лимонную кислоту.

Шаг 6. Готовая масса должна получиться плотной и блестящей.

Шаг 7. На этом этапе можно добавить краситель.

Шаг 8. С помощью кондитерского мешка выкладываем массу на противень с пергаментом. В каждую заготовку вставляем деревянную шпажку. Отправляем это все в разогретую до 90° духовку на полтора часа. Затем безе даем остыть внутри духовки.

Шаг 9. Безе на палочке для украшения торта готово. Используйте по назначению!

Безе в электрической духовке в домашних условиях

Безе в электрической духовке в домашних условиях получается очень вкусным, нежным и воздушным. Такой десерт подойдет для домашних чаепитий и праздничного стола. Приготовить его несложно своими руками. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яичный белок – 4 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. В яичные белки добавляем лимонную кислоту и сахар. Взбиваем миксером 15 секунд.

Шаг 3. Далее заготовку устанавливаем над водяной баней. Взбиваем 10 минут при слабом кипении и 5 минут на сильном огне.

Шаг 4. Затем убираем заготовку с водяной бани и взбиваем еще пару минут.

Шаг 5. Перекладываем полученную массу в кондитерский мешок и выдавливаем на противень с пергаментом.

Шаг 6. Отправляем в разогретую до 90° духовку на 30 минут.

Шаг 7. Безе в электрической духовке в домашних условиях готово. Угощайтесь и оценивайте вкус!

Шоколадное безе

Шоколадное безе – это оригинальный по вкусу и привлекательный десерт, который точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к домашним праздникам и чаепитиям. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Яичный белок – 150 гр.

Сахар-песок – 140 гр.

Соль – 1 щепотка.

Пудра сахарная – 140 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Добавляем к яичным белкам щепотку соли и взбиваем до образования легкой пены.

Шаг 2. Продолжаем взбивать и постепенно всыпаем сахар. Взбиваем белки до образования крепких блестящих пиков.

Шаг 3. Далее к полученной массе просеиваем какао и сахарную пудру.

Шаг 4. Аккуратно вымешиваем содержимое лопаткой и перекладываем в кондитерский мешок.

Шаг 5. С помощью кондитерского мешка выдавливаем нашу массу на противень с пергаментом.

Шаг 6. Отправляем в разогретую до 90° духовку и готовим от 30 до 60 минут. Точное время готовки зависит от размера ваших безе. После выпекания даем угощению полностью остыть.

Шаг 7. Шоколадное безе готово. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Лимонное безе в домашних условиях

Лимонное безе в домашних условиях порадует вас нежным вкусом, приятным ароматом и привлекательным внешним видом. Такое лакомство идеально подойдет для домашнего чаепития и семейного праздника. Для приготовления безе берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яичный белок – 3 шт.

Пудра сахарная – 120 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Краситель желтый – 1 капля.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Яичные белки переливаем в глубокую миску.

Шаг 3. Начинаем взбивать на небольшой скорости и постепенно ее увеличиваем.

Шаг 4. Когда масса станет белой, постепенно начинаем всыпать сахарную пудру и продолжаем взбивать.

Шаг 5. На весь процесс уйдет около 5 минут.

Шаг 6. Дальше в массу добавляем соль и лимонный сок. Взбиваем миксером еще 1 минуту.

Шаг 7. Теперь добавляем пищевой желтый краситель.

Шаг 8. Взбиваем еще 1 минуту на небольшой скорости.

Шаг 9. Полученную массу перекладываем в кондитерский мешок.

Шаг 10. Выдавливаем заготовку на противень с пергаментом.

Шаг 11. Отправляем в разогретую до 90° духовку на 2 часа. Далее угощению даем остыть в выключенной духовке несколько часов.

Шаг 12. Лимонное безе в домашних условиях готово. Можно пробовать!

Как приготовить безе в мультиварке

Как приготовить безе в мультиварке, мы подробно описали в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и домашних интересным и вкусным десертом. Воздушное безе порадует своей нежностью и привлекательным видом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Яичный белок – 2 шт.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Эссенция ванильная – 1 капля.

Краситель – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденный яичный белок выливаем в глубокую емкость.

Шаг 2. Начинаем взбивать миксером до образования пены.

Шаг 3. Добавляем сюда лимонную кислоту и ванильную эссенцию. Продолжаем взбивать до получения плотной белой массы. Постепенно всыпаем сахар и в конце добавляем краситель по желанию.

Шаг 4. Полученную массу выкладываем в кондитерский мешок и дальше выдавливаем в чашу мультиварки, застеленную пергаментом.

Шаг 5. Включаем режим «Выпечка» на 40-50 минут. Спустя 20 минут готовки приоткрываем крышку, чтобы выпустить пар.

Шаг 6. Далее безе даем полностью остыть. После этого они будут легко отходить от пергамента.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить безе в мультиварке. Обязательно повторяйте!

Яблочное безе в духовке

Яблочное безе в духовке – это интересное по вкусу и привлекательное угощение для домашнего чаепития или праздничного стола. Такой нежный и воздушный десерт никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Яичный белок – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Пюре яблочное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденные яичные белки вливаем в глубокую емкость.

Шаг 2. Начинаем взбивать миксером на небольшой скорости и постепенно ее увеличиваем.

Шаг 3. Когда пена начнет увеличиваться, добавляем лимонную кислоту и постепенно всыпаем сахар.

Шаг 4. Таким образом всыпаем весь сахар и взбиваем до получения плотной белой массы.

Шаг 5. Выкладываем в массу яблочное пюре и взбиваем для соединения заготовки.

Шаг 6. Перекладываем нашу массу в форме безе на противень с пергаментом. Выпекаем 1 час при температуре 90°. Затем даем полностью остыть внутри духовки.

Шаг 7. Яблочное безе в духовке готово. Угощайтесь!

Домашнее безе с крахмалом

Домашнее безе с крахмалом получается невероятно вкусным, воздушным и привлекательным. Такой десерт подойдет для домашних посиделок и праздников. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яичный белок – 3 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Крахмал – 1 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденные яичные белки вливаем в высокий стакан или другую удобную емкость.

Шаг 2. Начинаем взбивать на низких оборотах и постепенно увеличиваем скорость.

Шаг 3. Необходимо получить массу с пышной белой пеной.

Шаг 4. Далее постепенно всыпаем сахар и продолжаем взбивать.

Шаг 5. Также добавляем ванилин.

Шаг 6. Отправляем в массу чайную ложку крахмала. Взбиваем еще пару минут.

Шаг 7. Порционно выкладываем массу на противень с пергаментом.

Шаг 8. Отправляем разогретую до 120° духовку на 5 минут. Затем нагрев убираем до 100° и выпекаем еще 15 минут. Даем полностью остыть.

Шаг 9. Домашнее безе с крахмалом готово. Подавайте к столу!

Вкусное безе с арахисом

Вкусное безе с арахисом отличается аппетитным и привлекательным внешним видом. Такое лакомство послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Для приготовления яркого безе берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Яичный белок – 3 шт.

Сахар-песок – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Куркума – 0,5 ч.л.

Арахис – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Арахис выкладываем в чашу блендера. Если орехи сырые, то предварительно раскалите их на сухой сковороде.

Шаг 2. Далее арахис взбиваем блендером до образования мелкой крошки.

Шаг 3. В полученную массу отправляем куркуму.

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем до однородности.

Шаг 5. Охлажденные яичные белки вливаем в удобную емкость.

Шаг 6. Начинаем взбивать миксером на низкой скорости и постепенно ее увеличиваем. После образования пены добавляем соль и постепенно начинаем всыпать сахар.

Шаг 7. Продолжаем взбивать до образования плотной белой массы.

Шаг 8. В полученный продукт выкладываем измельченный арахис.

Шаг 9. Аккуратно все перемешиваем для равномерного распределения крошки.

Шаг 10. Порционно выкладываем в нашу заготовку на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 100° духовку на 2 часа. Затем полностью даем остыть.

Шаг 11. Вкусное безе с арахисом готово. Скорее пробуйте!