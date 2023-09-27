Курица в сливочном соусе – это нежное и питательное блюдо. При минимальном наборе продуктов и небольших временных затратах вы получите отменное блюдо, которое можно подавать в будни и праздничные дни. Белое мясо курицы идеально сочетается со сливочным вкусом. Для приготовления соуса можно использовать не только сливки, но и сметану. В статье собраны всевозможные вариации на любой случай и бюджет.

Курица в сливочном соусе на сковороде

Курица в сливочном соусе на сковороде – это одно из самых простых блюд, которые можно приготовить своими руками. Несмотря на простоту и бюджетность продуктов, вкус получается изумительным, мясо буквально тает во рту. Подавать курицу можно с любыми гарнирами.

Ингредиенты –+2 порц.

Куриное филе 350 гр.

Желток 1 шт.

Крахмал кукурузный 1 ч.л.

Сливки 200 мл. (10-20% жирности)

Масло сливочное 30 гр.

Чеснок 10 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 20 мин.

Курица в сливочном соусе готовится очень просто. Зубчики чеснока очистите, помойте и натрите на самой мелкой терке. Чесночную массу смешайте с солью и молотым перцем. Куриное филе нарежьте довольно крупными кубиками со стороной в полтора сантиметра попрек волокон. Затем обваляйте куриное мясо в чесночной массе и оставьте на 5-10 минут. Поставьте сковороду на средний огонь, прогрейте ее и растопите сливочное масло. Когда масло начнет пузыриться, выложите мясо и жарьте его в течение 2 минут. В отдельной миске смешайте кукурузный крахмал и столовую ложку сливок. Желток взболтайте со щепоткой соли и оставшимися сливками. Перемешайте куриное мясо на сковороде, жарьте еще минуту. Влейте сливки с желтком, увеличьте огонь до сильного и тушите в течение минуты. После этого влейте разведенный крахмал, перемешайте и тушите еще одну минуту. В качестве гарнира можно сварить макароны или рис. Подавайте курицу в сливочном соусе в теплом виде. Приятного аппетита!

Паста с курицей в сливочном соусе на сковороде

Паста с курицей в сливочном соусе на сковороде – блюдо на итальянский манер, от которого буквально невозможно оторваться. Но великолепный вкус – не самое главное достоинство этого блюда. Готовится паста с курицей на одной сковородке около получаса.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Паста (вермишель) – 250 гр.

Филе куриное – 1 шт.

Бекон – 50 гр.

Лук репчатый небольшого размера – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Базилик – по вкусу.

Сливки 15-20 % – 300 мл.

Сыр твердый – 50 гр.

Мука пшеничная – 1 ч.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте глубокую кастрюлю для варки пасты и сковороду с толстым дном для приготовления соуса. В кастрюлю влейте примерно 3 литра воды и поставьте на плиту. Выложите на стол все необходимые продукты для блюда.

Шаг 2. Куриное филе обмойте и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Бекон нарежьте кубиками или соломкой. Очищенную головку репчатого лука мелко нарежьте ножом. А зубчик чеснока пропустите через пресс.

Шаг 4. В сковородку влейте примерно столовую ложку растительного масла. Сначала обжарьте куриное филе в течение 1-2 минут. Обжаренное мясо выложите на тарелку.

Шаг 5. После курицы выложите на сковороду бекон и обжарьте его до румяности. Если при жарке выделилось большое количество жира, то его необходимо убрать ложкой. К бекону добавьте измельченный лук и жарьте все вместе 1 минуту. Лук должен стать полупрозрачным.

Шаг 6. Верните на сковороду куриное филе, перемешайте его с беконом и луком. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте в течение одной минуты.

Шаг 7. Далее влейте сливки, перемешайте и готовьте соус, пока он не загустеет.

Шаг 8. Твердый сыр натрите на мелкой терке и всыпьте стружку в сливочный соус. Часть сыра можно оставить для подачи. Также посолите и приправьте соус перцем и чесноком.

Шаг 9. Когда вода в кастрюле закипит, посолите ее и выложите макароны. Варите их по инструкции, указанной на упаковке. Важно, не переварить пасту.

Шаг 10. Пасту извлеките шумовкой или откиньте на дуршлаг. Выложите макаронные изделия на сковороду к мясу и сливочному соусу. Если сливочный соус получился очень густым, то можно добавить к нему немного воды из кастрюли.

Шаг 11. Перед подачей посыпьте пасту с курицей листиками свежего базилика. Приятного аппетита!

Куриная грудка с грибами в сливочном соусе

Куриная грудка с грибами в сливочном соусе – безумно ароматное и вкусное блюдо. Конечно, сочетание курицы, сливок и грибов можно назвать идеальным, поэтому оно так часто встречается во всевозможных кулинарных вариациях. Мы также не стали обходить стороной эту комбинацию.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Сливки 10 % – 200 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Мука пшеничная/крахмал – 2 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Шампиньоны – 9 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе слегка ополосните, удалите остатки кожи и пленочки. Нарежьте мясо кубиками. Обжарьте филе на сливочном масле в течение 5 минут.

Шаг 2. За время, пока жарится куриное мясо, нарежьте грибы дольками. Добавьте грибы к курице, посолите по вкусу и жарьте все вместе в течение 10 минут.

Шаг 3. Как только вся лишняя жидкость испарится, влейте к зажарке сливки. Чтобы сливочный соус получился густым, добавьте несколько столовых ложек муки. Перемешайте, чтобы не осталось комков.

Шаг 4. Куриную грудку с грибами в сливочном соусе подавайте с гарниром из макарон, гречки или картофеля. При желании можно посыпать готовое блюдо тертым сыром или рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Курица в сливочно-чесночном соусе

Курица в сливочно-чесночном соусе – это блюдо, достойное самых торжественных случаев. Обычно сухое куриное мясо здесь получается таким нежным и мягким, что просто тает во рту. Плюс волшебный аромат, который придает соусу чеснок.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Сливки 30-35 % – 250 мл.

Чеснок – 4-6 зуб.

Зелень – 70 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте куриное филе и просушите его бумажными полотенцами. Разрежьте его на несколько порционных кусков и слегка отбейте кухонным молоточком. Далее натрите заготовки солью и молотым перцем и выложите в форму для запекания.

Шаг 2. В подходящую по объему миску влейте сливки, добавьте к ним измельченный чеснок, хорошо перемешайте. Количество чеснока можно регулировать по своему вкусу.

Шаг 3. Свежую зелень помойте, мелко порубите ножом и добавьте в сливки. Соус немного посолите и приправьте перцем. Учтите тот момент, что курицу вы также уже посолили.

Шаг 4. Влейте полученный сливочный соус в форму к курице. Укройте емкость крышкой или закройте фольгой. Запекайте мясо в духовке при 200 градусах в течение 45-50 минут. За 10 минут до готовности уберите крышку или фольгу, чтобы куриное филе немного подрумянилось.

Шаг 5. Курица в сливочно-чесночном соусе сочетается со многими гарнирами, можете экспериментировать по своему вкусу. Приятного аппетита!

Курица с картошкой в сливочном соусе

Курица с картошкой в сливочном соусе – блюдо два в одном. За один прием приготовления, вы получите вкуснейшее мясо и гарнир из рассыпчатого картофеля к нему. Все это под нежным сливочным соусом. Даже после прочтения описания непроизвольно вы сглотнули слюну, не так ли?

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Картошка – 500 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сметана 20 % – 40 гр.

Лук репчатый белый – 200 гр.

Сливки 10 % – 100 мл.

Перец черный свежемолотый – 1 щепотка.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Тимьян сушеный – 0,5 ст.л.

Вода горячая – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обмойте куриное филе, почистите картошку и лук, подготовьте другие продукты.

Шаг 2. Луковицу нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Куриное филе нарежьте кусочками со стороной примерно в 2 сантиметра.

Шаг 4. В кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло, когда оно прогреется, выложите луковую нарезку. Обжарьте лук до мягкости в течение 5 минут.

Шаг 5. К жареному луку добавьте куриное мясо, перемешайте и жарьте примерно 7 минут.

Шаг 6. Картошку нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю к мясу и луку. Залейте содержимое горячей водой и тушите под крышкой на медленном огне в течение 15-20 минут.

Шаг 7. Блюдо посолите и приправьте свежемолотым перцем.

Шаг 8. В миске смешайте сливки со сметаной, добавьте в смесь сушеный тимьян, хорошо перемешайте.

Шаг 9. Сливочный соус влейте в кастрюлю и продолжайте тушить блюдо еще 7-10 минут.

Шаг 10. Подавайте курицу с картошкой в сливочном соусе в горячем виде. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе с брокколи

Курица в сливочном соусе с брокколи – это отличный вариант блюда для быстрого обеда или ужина. Есть несколько вариантов его приготовления: запекание в духовке или тушение на сковороде. Мы предлагаем приготовить на сковородке – это просто и удобно.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Масло растительное – для жарки.

Филе куриное – 460 гр.

Сливки 10 % – 200 мл.

Брокколи свежая/замороженная – 200 гр.

Крахмал кукурузный – 15 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Орех мускатный молотый – по вкусу.

Травы итальянские сушеные – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый –по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Брокколи можно брать свежую или замороженную. Свежую предварительно проварите в течение нескольких минут в кипятке. Куриное филе обмойте под краном.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте тонкими плоскими кусками немного наискосок.

Шаг 3. Каждый кусочек мяса посолите и приправьте.

Шаг 4. Затем кусочки куриного филе обжарьте на растительном масле с двух сторон до легкого золотистого оттенка. На это уйдет примерно 6-8 минут.

Шаг 5. Кукурузный крахмал смешайте с небольшим количеством холодных сливок. Затем, когда масса будет однородной, долейте оставшиеся сливки.

Шаг 6. В сковородку к курице добавьте брокколи.

Шаг 7. Далее влейте на сковороду сливки с крахмалом, добавьте соль, молотый перец, мускатный орех, измельченный чеснок и итальянские травы. На среднем огне соус доведите до кипения, а после убавьте нагрев и тушите 5 минут.

Шаг 8. Курица с брокколи в сливочном соусе готовится быстро и вкус у блюда потрясающий. Приятного аппетита!

Фрикасе из курицы в сливочном соусе

Фрикасе из курицы в сливочном соусе – великолепное блюдо, приготовление которого не отнимет много времени. Мы предлагаем приготовить нежное белое мясо по классическому рецепту. Ваши близкие и гости будут в полном восторге. А у вас еще останется много сил после готовки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,5 кг.

Мука пшеничная – 4 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Сливки – 300 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимый набор продуктов прямо перед вами. Куриное мясо обмойте, удалите пленочки и просушите бумажными полотенцами. Лук очистите от шелухи.

Шаг 2. Репчатый лук нарежьте четвертинками колец и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Шаг 3. Куриное филе нарежьте средними по величине кубиками. Обжарьте его на другой сковороде на сливочном масле, посолите и приправьте его по вкусу.

Шаг 4. Обжаренное мясо переложите на сковороду к луку, перемешайте.

Шаг 5. К луку и мясу влейте сливки, укройте сковороду крышкой и тушите в течение 10 минут. После этого добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комков.

Шаг 6. Спустя 20 минут фрикасе будет готово. Подавать его можно с овощным салатом или гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!

Ризотто с курицей в сливочном соусе

Ризотто с курицей в сливочном соусе – это оригинальное блюдо, которое немного походит на запеканку. Пришло оно к нам из итальянской кухни, поэтому можно смело готовить его по особому случаю и подавать с бокалом белого вина. Как добиться нежной кремообразной текстуры, мы объясним в рецепте.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Рис арборио – 250 гр.

Шампиньоны – 150 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр.

Бульон куриный – 500 мл.

Сливки 10-20 % – 150 мл.

Шафран – 1 щепотка.

Сыр Пармезан – 80 гр.

Масло оливковое – 50 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. На сковороду влейте оливковое масло и положите сливочное. Обжарьте на смеси масел репчатый лук до мягкости.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и добавьте к луку. Продолжайте тушить 5 минут.

Шаг 3. Шампиньоны помойте, нарежьте пластинками и выложите на сковороду. Перемешайте и готовьте 2-3 минуты.

Шаг 4. Выложите на сковороду к зажарке рис, перемешайте и дайте пропитаться маслом в течение нескольких минут. Бульон смешайте со сливками, влейте пару половников смеси в сковороду, добавьте шафран и готовьте ризотто на огне ниже среднего.

Шаг 5. Секрет приготовления ризотто заключается в том, что жидкость добавляется постепенно, по мере впитывания ее рисом. Так крупа получается очень нежной. Доливайте смесь сливок и бульона в 5-6 заходов. Когда рис будет готов, ризотто станет однородным и кремообразным. Посыпьте его тертым пармезаном, перемешайте.

Шаг 6. Солите ризотто в самом конце, чтобы не пересолить блюдо. Украсьте ризотто с курицей рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе в духовке

Курица в сливочном соусе в духовке – это аппетитное, легкое, но питательное блюдо. Куриное мясо и так считается диетическим, а с таким способом приготовления вы избежите лишних жиров и калорий. Вкус у блюда получается нежным и приятным.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1,2 кг.

Масло растительное – для жарки.

Сливки 10-15% – 250 мл.

Сыр твердый – 100 гр.

Мак кондитерский – 1 ст.л.

Смесь перцев молотая (белый, зеленый, красный, черный) – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте куриные грудки, отделите большую и меньшую часть филе. Натрите мясо солью и специями. При наличии времени можно оставить мясо мариноваться на час.

Шаг 2. Затем на сковороде на сильном огне с небольшим количеством растительного масла обжарьте филе по несколько минут с каждой стороны.

Шаг 3. Можно оставить куски филе как есть или нарезать их более мелкими кусками и переложите в жаропрочную емкость.

Шаг 4. Твердый сыр натрите на самой мелкой терке.

Шаг 5. Сливки и тертый сыр смешайте в небольшой кастрюле. Поставьте емкость на маленький огонь и доведите ее содержимое до кипения, затем проварите в течение 3-4 минут, помешивая.

Шаг 6. Добавьте в соус мак, перемешайте и залейте им куриное филе в форме.

Шаг 7. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте курицу 25-30 минут.

Шаг 8. Это очень вкусное и эффектное блюдо. Подавайте курицу в сливочном соусе с легким гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Куриные ножки в сливочном соусе

Куриные ножки в сливочном соусе – это безумно вкусно, они точно в первую очередь разлетятся с праздничного стола. Мясо получается мягким, сочным и буквально отваливается от кости. А сливочный соус гармонично дополняет нежный куриный вкус.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Ножки куриные – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Паприка – 1 ч.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Порошок горчичный – 1 ч.л.

Сливки – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Список ингредиентов недлинный, подготовьте продукты сразу, чтобы все необходимое было под руками.

Шаг 2. Ножки помойте, обсушите. Для удобства разрежьте их по суставу пополам. Быстро обжарьте мясо на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 3. Сливки влейте в миску, добавьте паприку, соль и горчичный порошок. Потом полученную смесь влейте на сковородку к курице.

Шаг 4. Сковороду укройте крышкой и тушите до готовности. В конце приготовления поперчите курицу по вкусу.

Шаг 5. Куриные ножки в сливочном соусе подавайте сразу после приготовления с гарниром из вареного картофеля и свежей зелени. Приятного аппетита!