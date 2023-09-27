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Курица в сливочном соусе

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Курица в сливочном соусе

Курица в сливочном соусе – это нежное и питательное блюдо. При минимальном наборе продуктов и небольших временных затратах вы получите отменное блюдо, которое можно подавать в будни и праздничные дни. Белое мясо курицы идеально сочетается со сливочным вкусом. Для приготовления соуса можно использовать не только сливки, но и сметану. В статье собраны всевозможные вариации на любой случай и бюджет.

Курица в сливочном соусе на сковороде

Курица в сливочном соусе на сковороде – это одно из самых простых блюд, которые можно приготовить своими руками. Несмотря на простоту и бюджетность продуктов, вкус получается изумительным, мясо буквально тает во рту. Подавать курицу можно с любыми гарнирами.

Курица в сливочном соусе

Ингредиенты –+2 порц.

  • Куриное филе 350 гр.
  • Желток 1 шт.
  • Крахмал кукурузный 1 ч.л.
  • Сливки 200 мл. (10-20% жирности)
  • Масло сливочное 30 гр.
  • Чеснок 10 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 20 мин.

  1. Курица в сливочном соусе

    Курица в сливочном соусе готовится очень просто. Зубчики чеснока очистите, помойте и натрите на самой мелкой терке. Чесночную массу смешайте с солью и молотым перцем. Куриное филе нарежьте довольно крупными кубиками со стороной в полтора сантиметра попрек волокон. Затем обваляйте куриное мясо в чесночной массе и оставьте на 5-10 минут.

  2. Курица в сливочном соусе

    Поставьте сковороду на средний огонь, прогрейте ее и растопите сливочное масло. Когда масло начнет пузыриться, выложите мясо и жарьте его в течение 2 минут.

  3. Курица в сливочном соусе

    В отдельной миске смешайте кукурузный крахмал и столовую ложку сливок. Желток взболтайте со щепоткой соли и оставшимися сливками.

  4. Курица в сливочном соусе

    Перемешайте куриное мясо на сковороде, жарьте еще минуту. Влейте сливки с желтком, увеличьте огонь до сильного и тушите в течение минуты.

  5. Курица в сливочном соусе

    После этого влейте разведенный крахмал, перемешайте и тушите еще одну минуту.

  6. Курица в сливочном соусе

    В качестве гарнира можно сварить макароны или рис. Подавайте курицу в сливочном соусе в теплом виде. Приятного аппетита!

Паста с курицей в сливочном соусе на сковороде

Паста с курицей в сливочном соусе на сковороде – блюдо на итальянский манер, от которого буквально невозможно оторваться. Но великолепный вкус – не самое главное достоинство этого блюда. Готовится паста с курицей на одной сковородке около получаса.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Паста (вермишель) – 250 гр.
  • Филе куриное – 1 шт.
  • Бекон – 50 гр.
  • Лук репчатый небольшого размера – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Базилик – по вкусу.
  • Сливки 15-20 % – 300 мл.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Мука пшеничная – 1 ч.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте глубокую кастрюлю для варки пасты и сковороду с толстым дном для приготовления соуса. В кастрюлю влейте примерно 3 литра воды и поставьте на плиту. Выложите на стол все необходимые продукты для блюда.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. Куриное филе обмойте и нарежьте кубиками.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Бекон нарежьте кубиками или соломкой. Очищенную головку репчатого лука мелко нарежьте ножом. А зубчик чеснока пропустите через пресс.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. В сковородку влейте примерно столовую ложку растительного масла. Сначала обжарьте куриное филе в течение 1-2 минут. Обжаренное мясо выложите на тарелку.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. После курицы выложите на сковороду бекон и обжарьте его до румяности. Если при жарке выделилось большое количество жира, то его необходимо убрать ложкой. К бекону добавьте измельченный лук и жарьте все вместе 1 минуту. Лук должен стать полупрозрачным.

Курица в сливочном соусе

Шаг 6. Верните на сковороду куриное филе, перемешайте его с беконом и луком. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте в течение одной минуты.

Курица в сливочном соусе

Шаг 7. Далее влейте сливки, перемешайте и готовьте соус, пока он не загустеет.

Курица в сливочном соусе

Шаг 8. Твердый сыр натрите на мелкой терке и всыпьте стружку в сливочный соус. Часть сыра можно оставить для подачи. Также посолите и приправьте соус перцем и чесноком.

Курица в сливочном соусе

Шаг 9. Когда вода в кастрюле закипит, посолите ее и выложите макароны. Варите их по инструкции, указанной на упаковке. Важно, не переварить пасту.

Курица в сливочном соусе

Шаг 10. Пасту извлеките шумовкой или откиньте на дуршлаг. Выложите макаронные изделия на сковороду к мясу и сливочному соусу. Если сливочный соус получился очень густым, то можно добавить к нему немного воды из кастрюли.

Курица в сливочном соусе

Шаг 11. Перед подачей посыпьте пасту с курицей листиками свежего базилика. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Куриная грудка с грибами в сливочном соусе

Куриная грудка с грибами в сливочном соусе – безумно ароматное и вкусное блюдо. Конечно, сочетание курицы, сливок и грибов можно назвать идеальным, поэтому оно так часто встречается во всевозможных кулинарных вариациях. Мы также не стали обходить стороной эту комбинацию.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 2 шт.
  • Сливки 10 % – 200 мл.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Мука пшеничная/крахмал – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – для жарки.
  • Шампиньоны – 9 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе слегка ополосните, удалите остатки кожи и пленочки. Нарежьте мясо кубиками. Обжарьте филе на сливочном масле в течение 5 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. За время, пока жарится куриное мясо, нарежьте грибы дольками. Добавьте грибы к курице, посолите по вкусу и жарьте все вместе в течение 10 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Как только вся лишняя жидкость испарится, влейте к зажарке сливки. Чтобы сливочный соус получился густым, добавьте несколько столовых ложек муки. Перемешайте, чтобы не осталось комков.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. Куриную грудку с грибами в сливочном соусе подавайте с гарниром из макарон, гречки или картофеля. При желании можно посыпать готовое блюдо тертым сыром или рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Курица в сливочно-чесночном соусе

Курица в сливочно-чесночном соусе – это блюдо, достойное самых торжественных случаев. Обычно сухое куриное мясо здесь получается таким нежным и мягким, что просто тает во рту. Плюс волшебный аромат, который придает соусу чеснок.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 кг.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Сливки 30-35 % – 250 мл.
  • Чеснок – 4-6 зуб.
  • Зелень – 70 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте куриное филе и просушите его бумажными полотенцами. Разрежьте его на несколько порционных кусков и слегка отбейте кухонным молоточком. Далее натрите заготовки солью и молотым перцем и выложите в форму для запекания.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. В подходящую по объему миску влейте сливки, добавьте к ним измельченный чеснок, хорошо перемешайте. Количество чеснока можно регулировать по своему вкусу.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Свежую зелень помойте, мелко порубите ножом и добавьте в сливки. Соус немного посолите и приправьте перцем. Учтите тот момент, что курицу вы также уже посолили.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. Влейте полученный сливочный соус в форму к курице. Укройте емкость крышкой или закройте фольгой. Запекайте мясо в духовке при 200 градусах в течение 45-50 минут. За 10 минут до готовности уберите крышку или фольгу, чтобы куриное филе немного подрумянилось.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. Курица в сливочно-чесночном соусе сочетается со многими гарнирами, можете экспериментировать по своему вкусу. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Курица с картошкой в сливочном соусе

Курица с картошкой в сливочном соусе – блюдо два в одном. За один прием приготовления, вы получите вкуснейшее мясо и гарнир из рассыпчатого картофеля к нему. Все это под нежным сливочным соусом. Даже после прочтения описания непроизвольно вы сглотнули слюну, не так ли?

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Картошка – 500 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сметана 20 % – 40 гр.
  • Лук репчатый белый – 200 гр.
  • Сливки 10 % – 100 мл.
  • Перец черный свежемолотый – 1 щепотка.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Тимьян сушеный – 0,5 ст.л.
  • Вода горячая – 400 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обмойте куриное филе, почистите картошку и лук, подготовьте другие продукты.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. Луковицу нарежьте небольшими кубиками.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Куриное филе нарежьте кусочками со стороной примерно в 2 сантиметра.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. В кастрюлю с толстым дном влейте растительное масло, когда оно прогреется, выложите луковую нарезку. Обжарьте лук до мягкости в течение 5 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. К жареному луку добавьте куриное мясо, перемешайте и жарьте примерно 7 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 6. Картошку нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю к мясу и луку. Залейте содержимое горячей водой и тушите под крышкой на медленном огне в течение 15-20 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 7. Блюдо посолите и приправьте свежемолотым перцем.

Курица в сливочном соусе

Шаг 8. В миске смешайте сливки со сметаной, добавьте в смесь сушеный тимьян, хорошо перемешайте.

Курица в сливочном соусе

Шаг 9. Сливочный соус влейте в кастрюлю и продолжайте тушить блюдо еще 7-10 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 10. Подавайте курицу с картошкой в сливочном соусе в горячем виде. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Курица в сливочном соусе с брокколи

Курица в сливочном соусе с брокколи – это отличный вариант блюда для быстрого обеда или ужина. Есть несколько вариантов его приготовления: запекание в духовке или тушение на сковороде. Мы предлагаем приготовить на сковородке – это просто и удобно.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Масло растительное – для жарки.
  • Филе куриное – 460 гр.
  • Сливки 10 % – 200 мл.
  • Брокколи свежая/замороженная – 200 гр.
  • Крахмал кукурузный – 15 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Орех мускатный молотый – по вкусу.
  • Травы итальянские сушеные – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый –по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Брокколи можно брать свежую или замороженную. Свежую предварительно проварите в течение нескольких минут в кипятке. Куриное филе обмойте под краном.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. Куриное филе нарежьте тонкими плоскими кусками немного наискосок.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Каждый кусочек мяса посолите и приправьте.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. Затем кусочки куриного филе обжарьте на растительном масле с двух сторон до легкого золотистого оттенка. На это уйдет примерно 6-8 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. Кукурузный крахмал смешайте с небольшим количеством холодных сливок. Затем, когда масса будет однородной, долейте оставшиеся сливки.

Курица в сливочном соусе

Шаг 6. В сковородку к курице добавьте брокколи.

Курица в сливочном соусе

Шаг 7. Далее влейте на сковороду сливки с крахмалом, добавьте соль, молотый перец, мускатный орех, измельченный чеснок и итальянские травы. На среднем огне соус доведите до кипения, а после убавьте нагрев и тушите 5 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 8. Курица с брокколи в сливочном соусе готовится быстро и вкус у блюда потрясающий. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Фрикасе из курицы в сливочном соусе

Фрикасе из курицы в сливочном соусе – великолепное блюдо, приготовление которого не отнимет много времени. Мы предлагаем приготовить нежное белое мясо по классическому рецепту. Ваши близкие и гости будут в полном восторге. А у вас еще останется много сил после готовки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Мука пшеничная – 4 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сливки – 300 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимый набор продуктов прямо перед вами. Куриное мясо обмойте, удалите пленочки и просушите бумажными полотенцами. Лук очистите от шелухи.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. Репчатый лук нарежьте четвертинками колец и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Куриное филе нарежьте средними по величине кубиками. Обжарьте его на другой сковороде на сливочном масле, посолите и приправьте его по вкусу.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. Обжаренное мясо переложите на сковороду к луку, перемешайте.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. К луку и мясу влейте сливки, укройте сковороду крышкой и тушите в течение 10 минут. После этого добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комков.

Курица в сливочном соусе

Шаг 6. Спустя 20 минут фрикасе будет готово. Подавать его можно с овощным салатом или гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Ризотто с курицей в сливочном соусе

Ризотто с курицей в сливочном соусе – это оригинальное блюдо, которое немного походит на запеканку. Пришло оно к нам из итальянской кухни, поэтому можно смело готовить его по особому случаю и подавать с бокалом белого вина. Как добиться нежной кремообразной текстуры, мы объясним в рецепте.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Рис арборио – 250 гр.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Бульон куриный – 500 мл.
  • Сливки 10-20 % – 150 мл.
  • Шафран – 1 щепотка.
  • Сыр Пармезан – 80 гр.
  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. На сковороду влейте оливковое масло и положите сливочное. Обжарьте на смеси масел репчатый лук до мягкости.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и добавьте к луку. Продолжайте тушить 5 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Шампиньоны помойте, нарежьте пластинками и выложите на сковороду. Перемешайте и готовьте 2-3 минуты.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. Выложите на сковороду к зажарке рис, перемешайте и дайте пропитаться маслом в течение нескольких минут. Бульон смешайте со сливками, влейте пару половников смеси в сковороду, добавьте шафран и готовьте ризотто на огне ниже среднего.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. Секрет приготовления ризотто заключается в том, что жидкость добавляется постепенно, по мере впитывания ее рисом. Так крупа получается очень нежной. Доливайте смесь сливок и бульона в 5-6 заходов. Когда рис будет готов, ризотто станет однородным и кремообразным. Посыпьте его тертым пармезаном, перемешайте.

Курица в сливочном соусе

Шаг 6. Солите ризотто в самом конце, чтобы не пересолить блюдо. Украсьте ризотто с курицей рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Курица в сливочном соусе в духовке

Курица в сливочном соусе в духовке – это аппетитное, легкое, но питательное блюдо. Куриное мясо и так считается диетическим, а с таким способом приготовления вы избежите лишних жиров и калорий. Вкус у блюда получается нежным и приятным.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 1,2 кг.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сливки 10-15% – 250 мл.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Мак кондитерский – 1 ст.л.
  • Смесь перцев молотая (белый, зеленый, красный, черный) – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте куриные грудки, отделите большую и меньшую часть филе. Натрите мясо солью и специями. При наличии времени можно оставить мясо мариноваться на час.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. Затем на сковороде на сильном огне с небольшим количеством растительного масла обжарьте филе по несколько минут с каждой стороны.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Можно оставить куски филе как есть или нарезать их более мелкими кусками и переложите в жаропрочную емкость.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. Твердый сыр натрите на самой мелкой терке.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. Сливки и тертый сыр смешайте в небольшой кастрюле. Поставьте емкость на маленький огонь и доведите ее содержимое до кипения, затем проварите в течение 3-4 минут, помешивая.

Курица в сливочном соусе

Шаг 6. Добавьте в соус мак, перемешайте и залейте им куриное филе в форме.

Курица в сливочном соусе

Шаг 7. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте курицу 25-30 минут.

Курица в сливочном соусе

Шаг 8. Это очень вкусное и эффектное блюдо. Подавайте курицу в сливочном соусе с легким гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

Куриные ножки в сливочном соусе

Куриные ножки в сливочном соусе – это безумно вкусно, они точно в первую очередь разлетятся с праздничного стола. Мясо получается мягким, сочным и буквально отваливается от кости. А сливочный соус гармонично дополняет нежный куриный вкус.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Ножки куриные – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Порошок горчичный – 1 ч.л.
  • Сливки – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Список ингредиентов недлинный, подготовьте продукты сразу, чтобы все необходимое было под руками.

Курица в сливочном соусе

Шаг 2. Ножки помойте, обсушите. Для удобства разрежьте их по суставу пополам. Быстро обжарьте мясо на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Курица в сливочном соусе

Шаг 3. Сливки влейте в миску, добавьте паприку, соль и горчичный порошок. Потом полученную смесь влейте на сковородку к курице.

Курица в сливочном соусе

Шаг 4. Сковороду укройте крышкой и тушите до готовности. В конце приготовления поперчите курицу по вкусу.

Курица в сливочном соусе

Шаг 5. Куриные ножки в сливочном соусе подавайте сразу после приготовления с гарниром из вареного картофеля и свежей зелени. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе

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