Найкращий спосіб підготуватися до IELTS

Мрієте про престижну закордонну освіту чи високооплачувану роботу в міжнародній компанії? Тоді вам, швидше за все, буде потрібно пройти іспит IELTS.

IELTS (International English Language Testing System) – це міжнародна система тестування, яка оцінює рівень володіння англійською мовою. Вона використовується для оцінки кандидатів на навчання у зарубіжних університетах, а також для отримання робочої візи до деяких країн.

Підготовка до IELTS може здатися складним завданням, але за правильного підходу вона цілком досяжна. У цій статті ми поділимося з вами порадами, які допоможуть вам максимально ефективно підготуватися до іспиту.

1. Визначте свій рівень та цілі:

Пройдіть тест: Перш ніж розпочати підготовку, важливо оцінити свій поточний рівень володіння англійською мовою. Для цього можна пошукати та пройти якісне онлайн-тестування з англійської або звернутися до мовної школи для оцінки рівня.

Визначте цілі: Після того, як ви дізнаєтеся про свій рівень, вам потрібно буде визначити свої цілі. Який бал вам потрібний на IELTS? Навіщо вам потрібен цей іспит? Пам’ятайте, кожен новий рівень знання мови – це від 4 до 6 місяців підготовки у середньому.

Виберіть формат іспиту: Існує два формати IELTS: Academic та General Training. Academic підходить для тих, хто планує навчатися в університеті, General Training – для тих, хто хоче працювати за кордоном чи іммігрувати. Визначтеся, який потрібний саме у вашому випадку.

2. Розробіть план підготовки:

Складіть графік: Розподіліть час на підготовку до кожної частини іспиту.

Знайдіть навчальні матеріали: Використовуйте ефективні підручники, онлайн-курси та інші ресурси, які допоможуть вам розвинути навички аудіювання, читання, письма та говоріння.

Практикуйтесь за допомогою пробних тестів: Проходження пробних тестів допоможе вам оцінити свій прогрес, виявити слабкі місця та звикнути до формату іспиту.

Знайдіть партнера для мовної практики: Практика розмовної мови з носієм мови або іншим кандидатом допоможе покращити свої навички говоріння.

3. Зосередьтеся на кожному розділі:

Аудіювання: Розвивайте навички сприйняття на слух за допомогою різних аудіоматеріалів, таких як подкасти, радіопередачі, фільми та серіали англійською мовою.

Читання: Збільште швидкість читання та навички розуміння тексту, використовуючи різні техніки, такі як швидке візуальне сканування та skimming (вибіркове читання).

Лист: Практикуйте різні типи письмових завдань IELTS, фокусуючись на граматиці, лексиці та структурі текстів.

Говоріння: Збільште словниковий запас та навички розмовної мови, практикуючи монологи та діалоги.

4. Підтримуйте мотивацію:

Ставте реалістичні цілі: Не перевантажуйте себе та ставте досяжні цілі.

Слідкуйте за своїм прогресом: Візуалізуйте свій прогрес, щоб підтримувати мотивацію.

Винагороджуйте себе: Святкуйте свої досягнення, щоб зберегти ентузіазм.

Пам’ятайте про цілі: Зберігайте фокус на тому, чому ви здаєте IELTS, і використовуйте це як джерело мотивації.

Дотримуючись цих порад, ви зможете максимально ефективно підготуватися до IELTS та досягти своїх цілей.