Не нужно замешивать тесто и ничего лепить. Ленивые пирожки «Минутка» — идея о которой знают не все

Ленивые пирожки — это быстрый и простой способ приготовить что-то вкусное. В рецептах ленивой выпечки есть свои плюсы. Например, экономия времени. Не нужно замешивать тесто и лепить каждый пирожок отдельно.

Все ленивые пирожки, как правило, просты в приготовлении. Не требуется особых навыков или сложных ингредиентов. При этом пирожки пестрят разнообразием начинок. Можно использовать любые продукты, которые есть под рукой. Сытость и универсальность выпечки не ставится под вопрос.

Это блюдо подойдет как для завтрака, так и для перекуса или ужина.

Испечем ленивые пирожки “Минутка”.

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

капуста — 700 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — 1/3 ч.л.;

лимонная кислота — ⅓ ч.л.;

растительное масло — 4 ст.л.

Ингредиенты для кляра:

минеральная вода — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

мука — 140 г;

крахмал — 3 ст.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — ½ ч.л.

Приготовление ленивых пирожков “Минутка”:

Шинкуем мелко капусту, натираем на крупной терке морковь, нарезаем четверть кольцами лук. В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью, добавляем капусту и тушим 7 минут под крышкой.

К готовой начинке высыпаем соль, высыпаем лимонную кислоту и перемешиваем. В отдельную тару наливаем минеральную воду, разбиваем туда яйца, высыпаем муку, крахмал, разрыхлитель и соль.

Замешиваем густой кляр тесто. По лавашу распределяем капустную начинку, сворачиваем ее в рулет.

Делим рулет на небольшие порции.

Обваливаем рулетики в кляре и кладем на сковороду с горячим растительным маслом.

Обжариваем рулетики с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются вкусные и простые пирожки. Их можно брать с собой на работу или готовить на завтрак.