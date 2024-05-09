Не нужно замешивать тесто и ничего лепить. Ленивые пирожки «Минутка» — идея о которой знают не все

Ленивые пирожки — это быстрый и простой способ приготовить что-то вкусное. В рецептах ленивой выпечки есть свои плюсы. Например, экономия времени. Не нужно замешивать тесто и лепить каждый пирожок отдельно.
Все ленивые пирожки, как правило, просты в приготовлении. Не требуется особых навыков или сложных ингредиентов. При этом пирожки пестрят разнообразием начинок. Можно использовать любые продукты, которые есть под рукой. Сытость и универсальность выпечки не ставится под вопрос.
Это блюдо подойдет как для завтрака, так и для перекуса или ужина.
Испечем ленивые пирожки “Минутка”.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- капуста — 700 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — 1/3 ч.л.;
- лимонная кислота — ⅓ ч.л.;
- растительное масло — 4 ст.л.
Ингредиенты для кляра:
- минеральная вода — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 140 г;
- крахмал — 3 ст.л.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление ленивых пирожков “Минутка”:
Шинкуем мелко капусту, натираем на крупной терке морковь, нарезаем четверть кольцами лук. В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью, добавляем капусту и тушим 7 минут под крышкой.
К готовой начинке высыпаем соль, высыпаем лимонную кислоту и перемешиваем. В отдельную тару наливаем минеральную воду, разбиваем туда яйца, высыпаем муку, крахмал, разрыхлитель и соль.
Замешиваем густой кляр тесто. По лавашу распределяем капустную начинку, сворачиваем ее в рулет.
Делим рулет на небольшие порции.
Обваливаем рулетики в кляре и кладем на сковороду с горячим растительным маслом.
Обжариваем рулетики с обеих сторон до золотистого цвета.
Получаются вкусные и простые пирожки. Их можно брать с собой на работу или готовить на завтрак.