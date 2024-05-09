Старинный рецепт вкусного мяса: как приготовить душенину

Это традиционное блюдо украинской кухни. И оно идеально подойдет для праздничного стола.

Душенина — это древний рецепт тушенного в печи мяса. Так его готовили в Украине на праздничный стол. Готовили душенину в основном из свинины. Мясо обваливали в муке и готовили вместе с овощами и пряностями. Горшок с мясом ставили в печь, где оно тушилось три часа, или, как говорили раньше, «душилось» — собственно, оттуда и пошло название блюда. Ели душенину с вареной картошкой или кашей. Если у вас печи нет, душенина прекрасно получится и в духовке. Лучше для приготовления выбрать любую жаростойкую форму. И мясо можно взять другое, которое вам больше нравится. Рецептом поделились на сайте Elle.

Душенина

Ингредиенты:

мясо — 500 г;

крупная морковь — 1 шт;

картофель — 4-5 шт;

мука — 2 ст. л;

соль, перец — по вкусу;

вода или томатный сок.

Мясо моем, обсушиваем бумажными полотенцами, режем крупными кубиками. Обваливаем в муке со всех сторон.

Морковь и картофель моем, чистим и режем так, как нам удобно. Складываем овощи вместе с мясом в смазанную маслом жаростойкую форму. Солим, перчим и заливаем водой или томатным соком — так, чтобы жидкость покрывала все на палец. Нагреваем духовку до 200 градусов.

Накрываем душицу крышкой или фольгой и ставим в нагретую духовку. Сразу уменьшаем нагрев до 100 градусов и оставляем «душиться», то есть тушиться, на два-три часа.

Душенина готова, когда мясо становится мягким и буквально распадается на волокна. Подаем с гарниром и поливаем подливкой.

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