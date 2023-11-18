Налистники на крахмале, как из печи

Даже когда у бабушки в деревне появилась возможность установить электрическую плиту, она продолжила готовить в печи. Ее блинчики всегда получались румяными и ароматными, с хорошо пропеченной творожной начинкой. Сколько лет я пыталась повторить это блюдо у себя на кухне, но вышло только недавно. Оказалось, я упустила важную деталь: бабушка готовила налистники на крахмале.

Считается, что блины из теста с добавлением крахмала выходят более тонкими, эластичными и нежными по вкусу. У этого мнения есть научное объяснение: если муку заменить крахмалом, то содержание клейковины в тесте упадет. Ведь в крахмале нет клейковины. Соответственно, блины получатся в разы нежнее.

Как приготовить налистники на крахмале

По этому рецепту вы приготовите целую стопку желтых, как солнышки, блинов. Поэтому заранее подготовьте яйца и молоко — они должны быть комнатной температуры. Крахмал можете взять как кукурузный, так и картофельный. Разницы нет. Ознакомьтесь с остальными ингредиентами:

Ингредиенты

Творог300 г Яйцо6 шт. Крахмал5–6 ст. л. Сахар по вкусу Молоко0,5 л Подсолнечное масло2 ст. л. Сливочное масло по вкусу

Приготовление

5 яиц и сахар (я добавляю 1 ст. л.) переместите в глубокую миску и взбейте миксером до однородной пышной массы. Затем добавьте крахмал, постоянно перемешивая смесь. Влейте молоко и подсолнечное масло. Перемешайте. Дайте тесту постоять 15 минут, а затем приступайте к готовке. Выпекайте блины на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны. Иначе рискуете пересушить блины. Из указанного количества продуктов у вас выйдет примерно 25 блинов. Для приготовления начинки перетрите творог с сахаром (тоже по вашему усмотрению) и 1 яйцом. Можно добавить изюм по желанию. Перемешайте. На блин выложите начинку из творога, заверните его в конвертик или рулетик. Уложите блинчики в кастрюлю, казанок или горшок. Слои налистников перемажьте сливочным маслом. Запекайте налистники в разогретой до 180 градусов духовке 10–15 минут.

Блюдо готово! Подавайте налистники с творогом на завтрак и десерт, щедро полив свежей сметаной и украсив ложкой любимого варенья. Я добавляю совсем немного сахара что в тесто для блинов, что в начинку. Ведь знаю, что буду лакомиться налистниками с клубничным джемом. Как вам рецепт? Делитесь мнением в комментариях!