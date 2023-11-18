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Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

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Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

Шведские тефтели — это особое мясное блюдо, которое является гордостью национальной кухни. Народное название таких тефтель — фрикадельки. Их готовят как в миниатюре, так и большими котлетами. Подаются фрикадельки или шведские тефтели в специальном соусе.

Благодаря одному известному бренду шведской мебели о фрикадельках быстро узнал весь мир. Это блюдо стало одним из самых продаваемых в прайс листе шведской мебельной компании.

При этом особой выручки шведы на своих фрикадельках не делают. Это блюдо национальное и семейное. Оно не должно быть коммерческим, как считают люди.

Приготовим шведские большие тефтели дома.

Ингредиенты для шведских тефтель:

  • мясной фарш — 500 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
  • горчица — 1/3 ч.л.;
  • мука — 1 ст.л.;
  • манная крупа — 2 ст.л.;
  • кефир 2.5% — 125 г;
  • укроп — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • зеленый лук — пучок;
  • сметанковый сыр;
  • растительное масло — 30 мл;
  • сухой чеснок — 1 ч.л.;
  • измельченные помидоры и болгарский перец — 300 г.

Приготовление шведских тефтель:

В фарш разбиваем яйцо, высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем горчицу. Высыпаем в фарш также муку и манную крупу, вливаем кефир.

Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

Шинкуем мелко пучки укропа, петрушки и зеленого лука. Добавляем зелень в миску с фаршем, тщательно перемешиваем компоненты.

Нарезаем крупными брусочками сыр. Формируем толстые котлеты из фарша, куда выкладываем сыр. Запечатываем брусочки сыра в фарше.

Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

Обжариваем тефтели в сковороде с растительным маслом до румяной корочки с обеих сторон.

Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

Высыпаем к тефтелям сухой чеснок, вливаем смесь помидор и перцев.

Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

Тушим тефтели под крышкой на сковороде 20 минут на медленном огне.

Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

Подавать тефтели можно с любым гарниром. Например, отлично сочетается тефтеля с макаронными изделиями.

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