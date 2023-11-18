Научили Шведские хозяюшки. Вкусный ужин из простых продуктов вместо надоевших котлет

Шведские тефтели — это особое мясное блюдо, которое является гордостью национальной кухни. Народное название таких тефтель — фрикадельки. Их готовят как в миниатюре, так и большими котлетами. Подаются фрикадельки или шведские тефтели в специальном соусе.
Благодаря одному известному бренду шведской мебели о фрикадельках быстро узнал весь мир. Это блюдо стало одним из самых продаваемых в прайс листе шведской мебельной компании.
При этом особой выручки шведы на своих фрикадельках не делают. Это блюдо национальное и семейное. Оно не должно быть коммерческим, как считают люди.
Приготовим шведские большие тефтели дома.
Ингредиенты для шведских тефтель:
- мясной фарш — 500 г;
- яйца — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
- горчица — 1/3 ч.л.;
- мука — 1 ст.л.;
- манная крупа — 2 ст.л.;
- кефир 2.5% — 125 г;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- зеленый лук — пучок;
- сметанковый сыр;
- растительное масло — 30 мл;
- сухой чеснок — 1 ч.л.;
- измельченные помидоры и болгарский перец — 300 г.
Приготовление шведских тефтель:
В фарш разбиваем яйцо, высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем горчицу. Высыпаем в фарш также муку и манную крупу, вливаем кефир.
Шинкуем мелко пучки укропа, петрушки и зеленого лука. Добавляем зелень в миску с фаршем, тщательно перемешиваем компоненты.
Нарезаем крупными брусочками сыр. Формируем толстые котлеты из фарша, куда выкладываем сыр. Запечатываем брусочки сыра в фарше.
Обжариваем тефтели в сковороде с растительным маслом до румяной корочки с обеих сторон.
Высыпаем к тефтелям сухой чеснок, вливаем смесь помидор и перцев.
Тушим тефтели под крышкой на сковороде 20 минут на медленном огне.
Подавать тефтели можно с любым гарниром. Например, отлично сочетается тефтеля с макаронными изделиями.