Шведские тефтели — это особое мясное блюдо, которое является гордостью национальной кухни. Народное название таких тефтель — фрикадельки. Их готовят как в миниатюре, так и большими котлетами. Подаются фрикадельки или шведские тефтели в специальном соусе.

Благодаря одному известному бренду шведской мебели о фрикадельках быстро узнал весь мир. Это блюдо стало одним из самых продаваемых в прайс листе шведской мебельной компании.

При этом особой выручки шведы на своих фрикадельках не делают. Это блюдо национальное и семейное. Оно не должно быть коммерческим, как считают люди.

Приготовим шведские большие тефтели дома.

Ингредиенты для шведских тефтель:

мясной фарш — 500 г;

яйца — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — ⅓ ч. л.;

горчица — 1/3 ч.л.;

мука — 1 ст.л.;

манная крупа — 2 ст.л.;

кефир 2.5% — 125 г;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

зеленый лук — пучок;

сметанковый сыр;

растительное масло — 30 мл;

сухой чеснок — 1 ч.л.;

измельченные помидоры и болгарский перец — 300 г.

Приготовление шведских тефтель:

В фарш разбиваем яйцо, высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем горчицу. Высыпаем в фарш также муку и манную крупу, вливаем кефир.

Шинкуем мелко пучки укропа, петрушки и зеленого лука. Добавляем зелень в миску с фаршем, тщательно перемешиваем компоненты.

Нарезаем крупными брусочками сыр. Формируем толстые котлеты из фарша, куда выкладываем сыр. Запечатываем брусочки сыра в фарше.

Обжариваем тефтели в сковороде с растительным маслом до румяной корочки с обеих сторон.

Высыпаем к тефтелям сухой чеснок, вливаем смесь помидор и перцев.

Тушим тефтели под крышкой на сковороде 20 минут на медленном огне.

Подавать тефтели можно с любым гарниром. Например, отлично сочетается тефтеля с макаронными изделиями.