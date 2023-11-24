Откройте банку консервов и отварите парочку яиц для мегавкусного и быстрого перекуса. 15 минут — и отменная намазка из кильки будет готова! Чтобы она обладала очень насыщенным и интересным вкусом, советуем брать рыбку в томатном соусе. Тогда результат превзойдет все ваши ожидания.

Помимо яиц и кильки в томате, вам понадобится еще и зеленый лук. Если вы делаете такую намазку для утренних бутербродов, можете заменить этот ингредиент другой зеленью. Возьмите свежую петрушку или кинзу. Они отлично впишутся в картину.

Как готовится быстрая намазка из кильки в томате

Усовершенствовать вкус такой рыбной намазки помогут помидоры, которых нет в классическом рецепте. Промойте их под проточной водой. Затем подержите томаты в течение 1 минуты в кипятке. Снимите с них кожицу, а саму мякоть нарежьте максимально мелким кубиком. Отожмите помидоры от выделившегося сока и добавьте их к кильке, яйцам и луку. Вкус намазки с томатами вам обязательно понравится.

Ингредиенты

Килька280 г Яйцо2 шт. Зеленый лук по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп.

Приготовление

Достаем куриные яйца из холодильника за 15 минут до приготовления, чтобы они не потрескались в процессе варки. Помещаем их в кастрюлю. Заливаем водой. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Убавляем огонь до среднего.Варим яйца в течение 10 минут. Даем им остыть. Затем очищаем яйца от скорлупы. Нарезаем их небольшим кубиком. Промываем зеленый лук. Обсушиваем его при помощи бумажного полотенца. Используя острый нож, нарезаем зеленый лук на небольшие колечки. Открываем консервы. Выкладываем кильку в томате в миску. Разминаем рыбу вилкой до однородной кашицы.В глубокой емкости соединяем кильку, отварные яйца и зеленый лук. Добавляем черный молотый перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Готово!

Подавать такую намазку следует с черным или белым хлебом. Предварительно его следует нарезать на ломтики. Подсушиваем их на сковороде с небольшим количеством масла. Выкладываем на ломтики хлеба рыбную намазку (щедрым слоем). Равномерно ее распределяем. Затем сверху помещаем парочку ломтиков свежего огурца. Потрясающие бутерброды готовы к подаче!