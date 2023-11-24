Красивый и вкусный. Царский салат «Черный принц» — век живи, век учись

Какие салаты чаще всего люди заказывают в ресторанах и кафе? Одно из европейских изданий решило провести опрос, исходя из которого выяснилось, что посетители в основном предпочитают Цезарь, Оливье и винегрет. В чем уникальность столь простых салатов?

Большинство людей говорит о том, что данные салаты имеют самый идеальный состав. Примерно 30% не хотят пробовать другие салаты, так как не уверены в их вкусовых качествах.

Консерватизм в салатах прослеживается и в странах СНГ. Часто вместо приготовления нового салата к праздничному столу, мы довольствуемся классикой. Однако, стоит не бояться экспериментировать. Заранее смотрите на ингредиенты салата и старайтесь понять, нравится ли вам набор продуктов.

Расскажем про один из ходовых салатов “Черный принц”.

Ингредиенты для салата “Черный принц”:

Пекинская капуста — 150 г;

Отварное куриное филе — 250 г;

Морковь отварная — 150 г;

Яйца отварные — 4 шт.;

Сыр — 100 г;

Лук зеленый — 3 стебля;

Виноград — 150 г;

Зёрна граната.

Приготовление салата “Черный принц”:

Шинкуем пекинскую капусту, нарезаем небольшими кусочками отварное куриное филе. Натираем на крупной терке отварную очищенную морковь, шинкуем зеленый лук.

В глубокой форме на дне делаем сеточку из майонеза, кладем слой из пекинской капусты. Каждый слой салата смазываем майонезом.

На слой капусты выкладываем куриные кусочки. На куриный слой кладем вареную морковную массу, выравниваем слои.

Морковный слой посыпаем нашинкованным луком.

Делим отварные яйца на желтки и белки. Натираем желтки на мелкой терке, а белки на крупной. Аналогично на крупной терке натираем сыр.

Посыпаем желтками луковый слой, выкладываем на желтки сыр. На сырный слой высыпаем измельченные белки. Украшаем бортики салата виноградом.

Верхушку салата также можно украсить виноградом и гранатом.

Получается салат из нескольких слоев, который приятно подать к праздничному столу.