Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Одним из колоритных блюд Средней Азии считается лаваш. Как правило, большинству известно про армянский лаваш. Это тонкая лепешка, приготовленная из пресного теста.

О происхождении лаваша ходит много мифов. Например, некоторые считают, что лаваш — это отголосок древнего пергамента. Есть теория, что на лаваше ранее писали. Однако, этот миф не имеет какого-либо подтверждения.

Лаваш — это восточный хлеб, как другие виды лепешек. При этом из лаваша можно приготовить интересные блюда.

Ингредиенты для кульков из лаваша:

тонкий лаваш — 4 шт.;

фарш мясной — 500 г;

лук репчатый — шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

соль — ч. л.;

перец чёрный молотый — 13 ч. л.;

паприка — ст. л.;

томатная паста — ст. л.;

укроп — пучок;

сыр — 150 г;

яйцо — шт.

Приготовление кульков из лаваша:

Нарезаем на маленькие кусочки репчатый лук, в сковороде обжариваем до румяной корочки.

Выкладываем к луку фарш, обжариваем до готовности мясной массы.

К фаршу высыпаем соль, черный молотый перец, паприку, выкладываем томатную пасту. Пока на среднем огне обжаривается фарш пару минут, шинкуем мелко укроп.

Высыпаем укроп в приготовленный фарш, перемешиваем. Из пластов лаваша вырезаем круги, равные диаметру формы для запекания.

Складываем пополам круги лаваша, разрезаем на полукруги. Форму для запекания застилаем пергаментом, натираем мелко сыр.

Выкладываем на ½ часть полукруга начинку из фарша, создаем на ней сырную подушку.

Сворачиваем конусом лаваш с начинкой внутри. Выкладываем данный конус в форму для запекания острым концом в середину.

Начинку конуса можно дополнительно посыпать сыром.

Аналогично поступаем с остальными полукругами лаваша и начинкой.

Как только заполнится вся форма, смазываем конусы взбитым яйцом, посыпаем поверхность остатками сыра.

Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 10 минут.

В итоге мы имеем кулечки с фаршем и сыром. Это простое блюдо, которое можно готовить постоянно для всей семьи.