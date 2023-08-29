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Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

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Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Одним из колоритных блюд Средней Азии считается лаваш. Как правило, большинству известно про армянский лаваш. Это тонкая лепешка, приготовленная из пресного теста.

О происхождении лаваша ходит много мифов. Например, некоторые считают, что лаваш — это отголосок древнего пергамента. Есть теория, что на лаваше ранее писали. Однако, этот миф не имеет какого-либо подтверждения.

Лаваш — это восточный хлеб, как другие виды лепешек. При этом из лаваша можно приготовить интересные блюда.

Ингредиенты для кульков из лаваша:

  • тонкий лаваш — 4 шт.;
  • фарш мясной — 500 г;
  • лук репчатый — шт.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • соль — ч. л.;
  • перец чёрный молотый — 13 ч. л.;
  • паприка — ст. л.;
  • томатная паста — ст. л.;
  • укроп — пучок;
  • сыр — 150 г;
  • яйцо — шт.

Приготовление кульков из лаваша:

Нарезаем на маленькие кусочки репчатый лук, в сковороде обжариваем до румяной корочки.

Выкладываем к луку фарш, обжариваем до готовности мясной массы.

К фаршу высыпаем соль, черный молотый перец, паприку, выкладываем томатную пасту. Пока на среднем огне обжаривается фарш пару минут, шинкуем мелко укроп.

Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Высыпаем укроп в приготовленный фарш, перемешиваем. Из пластов лаваша вырезаем круги, равные диаметру формы для запекания.

 

 

Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Складываем пополам круги лаваша, разрезаем на полукруги. Форму для запекания застилаем пергаментом, натираем мелко сыр.

Выкладываем на ½ часть полукруга начинку из фарша, создаем на ней сырную подушку.

Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Сворачиваем конусом лаваш с начинкой внутри. Выкладываем данный конус в форму для запекания острым концом в середину.

Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Начинку конуса можно дополнительно посыпать сыром.

Аналогично поступаем с остальными полукругами лаваша и начинкой.

Как только заполнится вся форма, смазываем конусы взбитым яйцом, посыпаем поверхность остатками сыра.

Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 10 минут.

Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

В итоге мы имеем кулечки с фаршем и сыром. Это простое блюдо, которое можно готовить постоянно для всей семьи.

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