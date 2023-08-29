Намного проще, чем чебуреки. Вкуснятина из тонкого лаваша и мясной начинки

Одним из колоритных блюд Средней Азии считается лаваш. Как правило, большинству известно про армянский лаваш. Это тонкая лепешка, приготовленная из пресного теста.
О происхождении лаваша ходит много мифов. Например, некоторые считают, что лаваш — это отголосок древнего пергамента. Есть теория, что на лаваше ранее писали. Однако, этот миф не имеет какого-либо подтверждения.
Лаваш — это восточный хлеб, как другие виды лепешек. При этом из лаваша можно приготовить интересные блюда.
Ингредиенты для кульков из лаваша:
- тонкий лаваш — 4 шт.;
- фарш мясной — 500 г;
- лук репчатый — шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- соль — ч. л.;
- перец чёрный молотый — 13 ч. л.;
- паприка — ст. л.;
- томатная паста — ст. л.;
- укроп — пучок;
- сыр — 150 г;
- яйцо — шт.
Приготовление кульков из лаваша:
Нарезаем на маленькие кусочки репчатый лук, в сковороде обжариваем до румяной корочки.
Выкладываем к луку фарш, обжариваем до готовности мясной массы.
К фаршу высыпаем соль, черный молотый перец, паприку, выкладываем томатную пасту. Пока на среднем огне обжаривается фарш пару минут, шинкуем мелко укроп.
Высыпаем укроп в приготовленный фарш, перемешиваем. Из пластов лаваша вырезаем круги, равные диаметру формы для запекания.
Складываем пополам круги лаваша, разрезаем на полукруги. Форму для запекания застилаем пергаментом, натираем мелко сыр.
Выкладываем на ½ часть полукруга начинку из фарша, создаем на ней сырную подушку.
Сворачиваем конусом лаваш с начинкой внутри. Выкладываем данный конус в форму для запекания острым концом в середину.
Начинку конуса можно дополнительно посыпать сыром.
Аналогично поступаем с остальными полукругами лаваша и начинкой.
Как только заполнится вся форма, смазываем конусы взбитым яйцом, посыпаем поверхность остатками сыра.
Запекаем блюдо в духовке при 200 градусах 10 минут.
В итоге мы имеем кулечки с фаршем и сыром. Это простое блюдо, которое можно готовить постоянно для всей семьи.