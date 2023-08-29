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Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами — С изюмом и грецкими орехами

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Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами — С изюмом и грецкими орехами

Ингредиенты:
яйца куриные — 3 шт;
куркума молотая — 2 ч л;
соль — по вкусу;
изюм — 100 г;
простокваша — 400 г;
разрыхлитель теста — 1 пачка;
сахар — 150 г;
манная крупа — 300 г;
масло растительное — 100 г;
орехи грецкие — 100 г
Способ приготовления: Купила куркуму и теперь у меня все десерты окрашены в ярко-желтый цвет). Наслаждаюсь этой приправой, натуральные красители — моя давняя любовь. Готовить с куркумой — истинное удовольствие. Прекрасно расходится в тесте, отлично переносит термическую обработку, придавая блюду неповторимый оттенок. Я бы сказала, куркума позитивно-желтая)).

Готовлю этот пирог довольно часто. Приготовление теста длится не более десяти минут. И сорок минут на выпекание. Считаю этот десерт легким, вкусным и красивым. Если гости не предупреждали о визите, то пока суть до дела, я успеваю отправить пирог в духовку. Чай только заварился, а десерт готов!

Беру куриные яйца и куркуму.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Промываю половину стакана изюма, отправляю в емкость для смешивания ингредиентов.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

На фото использована простокваша, если есть другая кисломолочная продукция — можно использовать ее. Не принципиально. Готовила с ряженкой. И со сметаной. В готовом блюде присутствует вкус сыра. После нагревания кисломолочная продукция дает такое послевкусие.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Добавляю упаковку разрыхлителя.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Соль по вкусу. Пробовала готовить без соли. Тоже нормально. С солью получается вкус ярче и послевкусие богаче.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Перед добавлением манной крупы перемешиваю все ингредиенты. Куркума в данном случае выполняет роль эксперта однородности)). Она отлично смешивается с другими ингредиентами, позволяя контролировать полноту смешивания.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Добавляю сахар. Можно использовать заменитель. Если нет противопоказаний к употреблению сахара, то лучше использовать его.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Манную крупу можно заменить мукой. С манной крупой пирог получается нежнее и чуть воздушнее. Мука, видимо, немного тяжелее поднимается. Но если манки нет, ничего страшного, добавляйте смело муку, эффект будет отличным. Если два пирога (один из манной крупы, другой из муки) поставить рядом, только тогда есть визуальное отличие, вкусовые качества не особо отличаются, проверено на опыте.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

В самом конце добавляю растительное масло.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Тщательно перемешиваю венчиком на самой малой скорости все ингредиенты. И переношу в форму для выпекания, застеленную пекарской бумагой.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Украшаю половинками грецких орехов, немного утапливая их в тесто. После приготовления орехи получаются на вкус жареными. Это придает пирогу дополнительную пикантность.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Отправляю форму в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на сорок минут.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

После выпекания сразу можно не разрезать. Если пирог остыл самостоятельно, он получается воздушнее. Если торопитесь, стоит разрезать ножом с тонким лезвием, чтобы не повредить структуру бисквита.

Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами - С изюмом и грецкими орехами

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 190 руб.

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