Рецепт: Манный пирог с куркумой и орехами — С изюмом и грецкими орехами

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт;

куркума молотая — 2 ч л;

соль — по вкусу;

изюм — 100 г;

простокваша — 400 г;

разрыхлитель теста — 1 пачка;

сахар — 150 г;

манная крупа — 300 г;

масло растительное — 100 г;

орехи грецкие — 100 г

Способ приготовления: Купила куркуму и теперь у меня все десерты окрашены в ярко-желтый цвет). Наслаждаюсь этой приправой, натуральные красители — моя давняя любовь. Готовить с куркумой — истинное удовольствие. Прекрасно расходится в тесте, отлично переносит термическую обработку, придавая блюду неповторимый оттенок. Я бы сказала, куркума позитивно-желтая)).

Готовлю этот пирог довольно часто. Приготовление теста длится не более десяти минут. И сорок минут на выпекание. Считаю этот десерт легким, вкусным и красивым. Если гости не предупреждали о визите, то пока суть до дела, я успеваю отправить пирог в духовку. Чай только заварился, а десерт готов!

Беру куриные яйца и куркуму.

Промываю половину стакана изюма, отправляю в емкость для смешивания ингредиентов.

На фото использована простокваша, если есть другая кисломолочная продукция — можно использовать ее. Не принципиально. Готовила с ряженкой. И со сметаной. В готовом блюде присутствует вкус сыра. После нагревания кисломолочная продукция дает такое послевкусие.

Добавляю упаковку разрыхлителя.

Соль по вкусу. Пробовала готовить без соли. Тоже нормально. С солью получается вкус ярче и послевкусие богаче.

Перед добавлением манной крупы перемешиваю все ингредиенты. Куркума в данном случае выполняет роль эксперта однородности)). Она отлично смешивается с другими ингредиентами, позволяя контролировать полноту смешивания.

Добавляю сахар. Можно использовать заменитель. Если нет противопоказаний к употреблению сахара, то лучше использовать его.

Манную крупу можно заменить мукой. С манной крупой пирог получается нежнее и чуть воздушнее. Мука, видимо, немного тяжелее поднимается. Но если манки нет, ничего страшного, добавляйте смело муку, эффект будет отличным. Если два пирога (один из манной крупы, другой из муки) поставить рядом, только тогда есть визуальное отличие, вкусовые качества не особо отличаются, проверено на опыте.

В самом конце добавляю растительное масло.

Тщательно перемешиваю венчиком на самой малой скорости все ингредиенты. И переношу в форму для выпекания, застеленную пекарской бумагой.

Украшаю половинками грецких орехов, немного утапливая их в тесто. После приготовления орехи получаются на вкус жареными. Это придает пирогу дополнительную пикантность.

Отправляю форму в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на сорок минут.

После выпекания сразу можно не разрезать. Если пирог остыл самостоятельно, он получается воздушнее. Если торопитесь, стоит разрезать ножом с тонким лезвием, чтобы не повредить структуру бисквита.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 190 руб.