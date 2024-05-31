Намного вкуснее простых оладий. Пышки «Солнышки» — рецепт на кефире с яблоками

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Пышки — это один из самых популярных видов выпечки в России и некоторых других странах. Они представляют собой небольшие круглые булочки, которые жарятся во фритюре до золотистой корочки.
В разных регионах России и других стран существуют свои уникальные рецепты пышек. Например, в Санкт-Петербурге пышки традиционно подаются с сахарной пудрой и сгущённым молоком, а в Москве — с мёдом и вареньем.
В некоторых странах пышки могут иметь другую форму или начинку, но принцип приготовления остаётся тем же — обжаривание во фритюре. Сегодня пышки можно найти во многих кафе и ресторанах, а также приготовить дома.
Покажем, как можно сделать пышки из классических оладий.
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл;
- Мука – 800 г;
- Яйцо – 1 шт.;
- Маргарин – 50 г;
- Сахар – 2 ст.л.;
- Соль – 1 ч.л.;
- Сода – 1 ч.л.;
- Яблоки – 4 шт.
Приготовление пышек:
В кефир высыпаем соль, сахар, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем. Просеиваем отдельно 300 грамм муки, выкладываем в нее маргарин, разминаем руками до состояния крошки.
Высыпаем в кефир соду, добавляем муку с маргарином, смешиваем. Далее просеиваем остатки муки, замешиваем мягкое и слегка липкое тесто.
Оставляем тесто под тарой на 30 минут. В это время очищаем яблоки, удаляем сердцевину и нарезаем маленьким кубиком.
Делим тесто на две равные части, раскатываем прямоугольные толстые пласты. В каждый пласт высыпаем яблочные кубики, распределяем по всей поверхности.
Фото: www.youtube.com
Сворачиваем яблочную начинку в рулет, делим на небольшие порции.
Фото: www.youtube.com
Обжариваем пышки в сковороде на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Фото: www.youtube.com
Получаются вкусные сладкие пышки. Перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой.