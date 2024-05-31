Намного вкуснее простых оладий. Пышки «Солнышки» — рецепт на кефире с яблоками

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Пышки — это один из самых популярных видов выпечки в России и некоторых других странах. Они представляют собой небольшие круглые булочки, которые жарятся во фритюре до золотистой корочки.

В разных регионах России и других стран существуют свои уникальные рецепты пышек. Например, в Санкт-Петербурге пышки традиционно подаются с сахарной пудрой и сгущённым молоком, а в Москве — с мёдом и вареньем.

В некоторых странах пышки могут иметь другую форму или начинку, но принцип приготовления остаётся тем же — обжаривание во фритюре. Сегодня пышки можно найти во многих кафе и ресторанах, а также приготовить дома.

Покажем, как можно сделать пышки из классических оладий.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл;

Мука – 800 г;

Яйцо – 1 шт.;

Маргарин – 50 г;

Сахар – 2 ст.л.;

Соль – 1 ч.л.;

Сода – 1 ч.л.;

Яблоки – 4 шт.

Приготовление пышек:

В кефир высыпаем соль, сахар, разбиваем яйцо и тщательно перемешиваем. Просеиваем отдельно 300 грамм муки, выкладываем в нее маргарин, разминаем руками до состояния крошки.

Высыпаем в кефир соду, добавляем муку с маргарином, смешиваем. Далее просеиваем остатки муки, замешиваем мягкое и слегка липкое тесто.

Оставляем тесто под тарой на 30 минут. В это время очищаем яблоки, удаляем сердцевину и нарезаем маленьким кубиком.

Делим тесто на две равные части, раскатываем прямоугольные толстые пласты. В каждый пласт высыпаем яблочные кубики, распределяем по всей поверхности.

Фото: www.youtube.com

Сворачиваем яблочную начинку в рулет, делим на небольшие порции.

Фото: www.youtube.com

Обжариваем пышки в сковороде на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Фото: www.youtube.com

Получаются вкусные сладкие пышки. Перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой.