Никогда не делайте это с тестом – и печенье получится мягкое внутри и хрустящее снаружи

Многие люди не решаются готовить овсяное печенье у себя дома, считая, что это слишком сложно и долго.

А разве не существует хитростей приготовления?

Поэтому стоит разобрать рецепт, который позволит приготовить отличное печенье, которое будет мягким внутри и хрустящим снаружи.

Какие ингредиенты необходимы для приготовления

Перед началом готовки нужно подготовить:

1. Овсяные хлопья.

2. Мука.

3. Сахар (можно использовать как белый, так и коричневый).

4. Яйца.

5. Масло сливочное.

6. Разрыхлитель.

7. Ванильный экстракт.

8. Соль.

9. Дополнительно: изюм, орехи, шоколадные чипсы.

Конечно, качество всех продуктов играет ключевое значение.

Как смешивать ингредиенты между собой

Важно сначала взбить масло с сахаром до легкости и воздушности. Это поможет создать мелкие пузырьки воздуха, благодаря которым печенье станет хрустящим снаружи.

Затем нужно добавить яйца и ванильный экстракт, продолжая взбивать смесь.

Как правильно добавлять овсяные хлопья

Овсяные хлопья лучше всего использовать крупного или среднего помола. Они придают печенью характерную текстуру и вкус.

Для достижения мягкой сердцевины, важно не перебарщивать с количеством овса – достаточно 2 стаканов на 1 стакан муки.

Формирование печенья

Когда все ингредиенты смешаны, важно правильно сформировать печенье. Для этого можно использовать ложку или специальный скребок для мороженого, чтобы отмерять одинаковые порции теста. При этом слегка следует придавливать каждую порцию, чтобы сформировать ровные круглые печенья.

Как долго выпекать

Оптимальная температура для выпекания овсяного печенья – 175 градусов Цельсия. Время выпечки – около 12-15 минут.

Важно следить за печеньем: когда края начнут золотиться, а середина останется мягкой – пора вынимать. Не стоит передерживать печенье в духовке, иначе оно станет слишком твердым.

Охлаждение и хранение

В завершении нужно достать его их печи и выложить с противня. Употреблять можно теплыми.

Хранить лучше в герметичной упаковке при комнатной температуре. Домашнее печенье с большим запасом лучше не готовить.

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Проверено редакцией