Описание приготовления:

Салат получается в меру влажным и острым за счет моркови по-корейски. Если она слабоострая, а вы любите острое, добавьте в свеклу немного чеснока или сделайте слой репчатого лука. Украсить салат можно сеточкой из майонеза, свежей зеленью или морковью. Если не хотите делать салат в кольце, приготовьте просто в салатнике слоями.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Говядина отварная 200 Грамм

Картофель отварной 150 Грамм (в мундире)

Свекла вареная 150 Грамм

Морковь по-корейски 100 Грамм

Яблоки 80 Грамм

Майонез 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

194 ккал

Калорийность

15 г

Белки

7 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной салат "Король в гневе"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Король в гневе". Говядину, картофель, свеклу отварите и остудите заранее.

Отварную говядину нарежьте мелким кубиком. На сервировочное блюдо установите кондитерское кольцо, у меня диаметром 16 сантиметров. Выложите внутрь кольца говядину и немного утрамбуйте.

Яблоко вымойте, обсушите и очистите от кожуры и сердцевины. Натрите яблоко на крупной терке, прижмите к мясу и смажьте майонезом.

Отварной картофель почистите и натрите на крупной терке. Уложите картофель на яблочный слой, посолите и смажьте майонезом.

Морковь по-корейски немного отожмите, порежьте, если длинная, и выложите на картофель.

Свеклу почистите и натрите на крупной терке. Выложите на морковь. Поперчите и смажьте ее майонезом. Уберите в холодильник на один час для пропитывания. Готовый салат украсьте майонезом, зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!