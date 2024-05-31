Описание приготовления:
Салат получается в меру влажным и острым за счет моркови по-корейски. Если она слабоострая, а вы любите острое, добавьте в свеклу немного чеснока или сделайте слой репчатого лука. Украсить салат можно сеточкой из майонеза, свежей зеленью или морковью. Если не хотите делать салат в кольце, приготовьте просто в салатнике слоями.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Говядина отварная 200 Грамм
- Картофель отварной 150 Грамм (в мундире)
- Свекла вареная 150 Грамм
- Морковь по-корейски 100 Грамм
- Яблоки 80 Грамм
- Майонез 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
194 ккал
Калорийность
15 г
Белки
7 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясной салат "Король в гневе"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Король в гневе". Говядину, картофель, свеклу отварите и остудите заранее.
Отварную говядину нарежьте мелким кубиком. На сервировочное блюдо установите кондитерское кольцо, у меня диаметром 16 сантиметров. Выложите внутрь кольца говядину и немного утрамбуйте.
Яблоко вымойте, обсушите и очистите от кожуры и сердцевины. Натрите яблоко на крупной терке, прижмите к мясу и смажьте майонезом.
Отварной картофель почистите и натрите на крупной терке. Уложите картофель на яблочный слой, посолите и смажьте майонезом.
Морковь по-корейски немного отожмите, порежьте, если длинная, и выложите на картофель.
Свеклу почистите и натрите на крупной терке. Выложите на морковь. Поперчите и смажьте ее майонезом. Уберите в холодильник на один час для пропитывания. Готовый салат украсьте майонезом, зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!