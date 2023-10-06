ГлавнаяРецептыМарокканские блины с начинкой – детям в школу или на семейный обед Марокканские блины с начинкой – детям в школу или на семейный обед На чтение: 1 минута Среди множества рецептов блинов мы настаиваем, чтобы вы попробовали именно этот вариант. Они рыхлые, нежные и невероятно вкусные. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Марокканские блины – это не только отличная альтернатива обычным, но и отличный вариант для тех, кто не употребляет молочные продукты. Ведь в тесто для этих блинчиков не входит молоко, они готовятся на воде. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Выбирайте любимую начинку и наслаждайтесь вкусными и необычными для нашей кухни блинчиками. Марокканские блины – рецепт Время: 40 минут Порции: 8 – 10 штук Ингредиенты: – 250 граммов манки; – 40 граммов муки; – 3 столовые ложки сахара; – ¼ чайной ложки соли; – 5 граммов сухих дрожжей; – 10 грамм разрыхлителя для теста; – 500 граммов теплой воды; – начинка (арахисовая паста, шоколадная паста). Приготовление: Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Далее вливаем теплую воду (около 40 градусов) и пробиваем блендером 2 минуты. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы появились пузыри. Жарим блины на сухой сковороде, на маленьком огне только с одной стороны (2 – 3 минуты). Сразу на еще теплые блины выкладываем начинку и слепляем вареники. Начинка может быть любая: арахисовая паста с бананом, творог с изюмом, джем, шоколадная паста. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить крымские чебуреки по нашему. рецептом. Поделитесь с друзьями