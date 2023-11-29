Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

Скучаете по гастрономическим путешествиям? Тогда рецепты блюд на основе наггетсов, которые перенесут вас в любой уголок мира в считанные минуты, точно для вас!

НАША РЯБА

Готовить эти блюда крайне легко, а благодаря нежному филе цыпленка и хрустящей корочке их вкусовая палитра удивит даже самых капризных гурманов. Итак, какие ингредиенты соединить с нагетсами, чтобы расширить вкусовые горизонты, рассказывает 24 Канал.

К теме Яркие акценты для любимого вкуса: готовим соусы к нагетсам и стрипсам «Легко!»

Отправиться в путешествие, не выходя из кухни? «Легко»!

Чтобы отправиться во вкусное путешествие по востоку, посетить Мексику или полакомиться любимыми блюдами в Бельгии, не нужно покупать билеты, составлять маршрут и отправляться в путь. Сегодня для этого достаточно включить фантазию и позаботиться, чтобы в морозильной камере всегда ждали нагетсы «Легко».

Замороженные нагетсы «Легко» / Фото «Легко»

Этот универсальный продукт незаменим для семейных обедов и вечеринок с друзьями. И главное – нагетсы уже готовы к экспериментам. Вам остается только разогреть их в течение 5 минут на сковороде или в духовке. Но, дав блюду остыть, наслаждаться любимыми вкусами со всего мира у себя дома.

Азиатская паста с наггетсами

Время: 30 минут

Порций: 4

Азиатская паста с нагетсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка нагетсов ТМ «Легко!» ;

– 200 граммов лапши;

– 150 граммов свежих лисичек;

– 1 большой лук;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка масла для жарки;

– 1 чайная ложка тертого имбиря;

– соль и перец по вкусу;

– свежий укроп или петрушка для украшения.

Приготовление:

Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите нагетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут). На разогретой сковороде обжарьте лисички до золотистого цвета. Сварите лапшу согласно инструкции на упаковке, промойте ее холодной водой и дайте стечь. В миске смешайте соевый соус, тертый имбирь, соль и перец по вкусу. Разогрейте масло в большой сковороде или глазу, добавьте лук и чеснок. Жарьте их до мягкости. Нарежьте нагетсы на небольшие кусочки. Соедините их с лисичками, лапшой и подготовленным соусом. Готовьте еще 2-3 минуты, пока все хорошо прогреется. Подавайте азиатскую пасту горячей, украсьте свежим укропом или петрушкой.

Мексиканский тако с нагетсами и авокадо

Время: 30 минут

Порций: 4

Мексиканский тако с нагетсами и авокадо / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка нагетсов ТМ «Легко!»;

– 8 тако;

– 1 авокадо;

– пучок листьев салата;

– 100 граммов греческого йогурта;

– 1 лайм;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите нагетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут). В миске смешайте греческий йогурт, сок лайма, соль и перец по вкусу. Подогрейте тако в сухой сковороде или микроволновке. Нарежьте нагетсы и авокадо, а также приготовьте листья салата. На середину каждого тако уложите нарезанные нагетсы, добавьте полоски авокадо и листья салата. Полейте каждый тако йогуртовым соусом.

Бельгийские вафли с наггетсами

Время: 30 минут

Порций: 4

Бельгийские вафли с наггетсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка нагетсов ТМ «Легко!»;

– 250 граммов муки;

– 50 граммов сахара;

– 15 граммов порошка для выпечки;

– пол чайной ложки соли;

– 400 миллилитров молока;

– 80 миллилитров растительного масла;

– 2 яйца;

– несколько листьев салата;

– 1 красный лук;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– соль, сахар, черный перец по вкусу;

– 1 банка кукурузы.

Приготовление:

Основу для блюда – бельгийские вафли – можно приобрести в магазине, или же приготовить самостоятельно. Для этого:

В большой миске соедините муку, сахар, порошок для выпечки и соль. В другой емкости взбейте яйца, затем добавьте молоко, растительное масло. Все хорошо смешайте. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие и перемешайте, пока не получите гладкое тесто. Разогрейте вафельницу и уложите достаточное количество теста. Жарьте вафли до золотистого цвета.

Для начинки:

Нагетсы от ТМ «Легко!» Обжарьте с двух сторон в течение 5 минут. Нарежьте лук тонкими полукольцами и замаринуйте с сахаром, солью, перцем и уксусом. На вафли выложите кукурузу, листья салата, лук и аппетитные наггетсы. Подавайте блюдо горячим.

Приятного аппетита!

Экспериментировать «Легко»

Конечно, это всего несколько идей, которые помогут порадовать вкусными блюдами близких и родных. Кроме этого, с нагетсами попробуют итальянская пицца, испанская лапша и индийский салат с курицей и авокадо. Выбор блюд огромен, а готовить их максимально просто.

Да и сам поиск нагетсов от ТМ «Легко» не займет много времени и усилий. Ведь продукция бренда представлена в отделе замороженных товаров в магазинах МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, Ашан, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Велика Кишеня, Варус, Велмарт. Однако, обратите внимание, что выбранные товары временно могут отсутствовать в определенных магазинах сетей.

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом производителя, рекомендуем перейти в каталог продукции на официальном сайте, а также подписаться на страницы бренда в соцсетях Facebook да Instagram.