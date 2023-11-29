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Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

На чтение: 4 минуты
Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

Скучаете по гастрономическим путешествиям? Тогда рецепты блюд на основе наггетсов, которые перенесут вас в любой уголок мира в считанные минуты, точно для вас!

НАША РЯБА

Готовить эти блюда крайне легко, а благодаря нежному филе цыпленка и хрустящей корочке их вкусовая палитра удивит даже самых капризных гурманов. Итак, какие ингредиенты соединить с нагетсами, чтобы расширить вкусовые горизонты, рассказывает 24 Канал.

К теме Яркие акценты для любимого вкуса: готовим соусы к нагетсам и стрипсам «Легко!»

Отправиться в путешествие, не выходя из кухни? «Легко»!

Чтобы отправиться во вкусное путешествие по востоку, посетить Мексику или полакомиться любимыми блюдами в Бельгии, не нужно покупать билеты, составлять маршрут и отправляться в путь. Сегодня для этого достаточно включить фантазию и позаботиться, чтобы в морозильной камере всегда ждали нагетсы «Легко».

Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

Замороженные нагетсы «Легко» / Фото «Легко»

Этот универсальный продукт незаменим для семейных обедов и вечеринок с друзьями. И главное – нагетсы уже готовы к экспериментам. Вам остается только разогреть их в течение 5 минут на сковороде или в духовке. Но, дав блюду остыть, наслаждаться любимыми вкусами со всего мира у себя дома.

Азиатская паста с наггетсами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

Азиатская паста с нагетсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
упаковка нагетсов ТМ «Легко!» ;
– 200 граммов лапши;
– 150 граммов свежих лисичек;
– 1 большой лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка масла для жарки;
– 1 чайная ложка тертого имбиря;
– соль и перец по вкусу;
– свежий укроп или петрушка для украшения.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите нагетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут).
  2. На разогретой сковороде обжарьте лисички до золотистого цвета.
  3. Сварите лапшу согласно инструкции на упаковке, промойте ее холодной водой и дайте стечь.
  4. В миске смешайте соевый соус, тертый имбирь, соль и перец по вкусу.
  5. Разогрейте масло в большой сковороде или глазу, добавьте лук и чеснок. Жарьте их до мягкости.
  6. Нарежьте нагетсы на небольшие кусочки. Соедините их с лисичками, лапшой и подготовленным соусом.
  7. Готовьте еще 2-3 минуты, пока все хорошо прогреется.
  8. Подавайте азиатскую пасту горячей, украсьте свежим укропом или петрушкой.

Мексиканский тако с нагетсами и авокадо

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

Мексиканский тако с нагетсами и авокадо / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка нагетсов ТМ «Легко!»;
– 8 тако;
– 1 авокадо;
– пучок листьев салата;
– 100 граммов греческого йогурта;
– 1 лайм;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите нагетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут).
  2. В миске смешайте греческий йогурт, сок лайма, соль и перец по вкусу.
  3. Подогрейте тако в сухой сковороде или микроволновке.
  4. Нарежьте нагетсы и авокадо, а также приготовьте листья салата.
  5. На середину каждого тако уложите нарезанные нагетсы, добавьте полоски авокадо и листья салата.
  6. Полейте каждый тако йогуртовым соусом.

Бельгийские вафли с наггетсами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами

Бельгийские вафли с наггетсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка нагетсов ТМ «Легко!»;
– 250 граммов муки;
– 50 граммов сахара;
– 15 граммов порошка для выпечки;
– пол чайной ложки соли;
– 400 миллилитров молока;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– несколько листьев салата;
– 1 красный лук;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– соль, сахар, черный перец по вкусу;
– 1 банка кукурузы.

Приготовление:

Основу для блюда – бельгийские вафли – можно приобрести в магазине, или же приготовить самостоятельно. Для этого:

  1. В большой миске соедините муку, сахар, порошок для выпечки и соль.
  2. В другой емкости взбейте яйца, затем добавьте молоко, растительное масло. Все хорошо смешайте.
  3. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие и перемешайте, пока не получите гладкое тесто.
  4. Разогрейте вафельницу и уложите достаточное количество теста.
  5. Жарьте вафли до золотистого цвета.

Для начинки:

  1. Нагетсы от ТМ «Легко!» Обжарьте с двух сторон в течение 5 минут.
  2. Нарежьте лук тонкими полукольцами и замаринуйте с сахаром, солью, перцем и уксусом.
  3. На вафли выложите кукурузу, листья салата, лук и аппетитные наггетсы.
  4. Подавайте блюдо горячим.

Приятного аппетита!

Экспериментировать «Легко»

Конечно, это всего несколько идей, которые помогут порадовать вкусными блюдами близких и родных. Кроме этого, с нагетсами попробуют итальянская пицца, испанская лапша и индийский салат с курицей и авокадо. Выбор блюд огромен, а готовить их максимально просто.

Да и сам поиск нагетсов от ТМ «Легко» не займет много времени и усилий. Ведь продукция бренда представлена в отделе замороженных товаров в магазинах МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, Ашан, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Велика Кишеня, Варус, Велмарт. Однако, обратите внимание, что выбранные товары временно могут отсутствовать в определенных магазинах сетей.

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом производителя, рекомендуем перейти в каталог продукции на официальном сайте, а также подписаться на страницы бренда в соцсетях Facebook да Instagram.

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