ГлавнаяРецептыНастоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами На чтение: 4 минуты Скучаете по гастрономическим путешествиям? Тогда рецепты блюд на основе наггетсов, которые перенесут вас в любой уголок мира в считанные минуты, точно для вас! НАША РЯБА Готовить эти блюда крайне легко, а благодаря нежному филе цыпленка и хрустящей корочке их вкусовая палитра удивит даже самых капризных гурманов. Итак, какие ингредиенты соединить с нагетсами, чтобы расширить вкусовые горизонты, рассказывает 24 Канал. К теме Яркие акценты для любимого вкуса: готовим соусы к нагетсам и стрипсам «Легко!» Отправиться в путешествие, не выходя из кухни? «Легко»! Чтобы отправиться во вкусное путешествие по востоку, посетить Мексику или полакомиться любимыми блюдами в Бельгии, не нужно покупать билеты, составлять маршрут и отправляться в путь. Сегодня для этого достаточно включить фантазию и позаботиться, чтобы в морозильной камере всегда ждали нагетсы «Легко». Замороженные нагетсы «Легко» / Фото «Легко» Этот универсальный продукт незаменим для семейных обедов и вечеринок с друзьями. И главное – нагетсы уже готовы к экспериментам. Вам остается только разогреть их в течение 5 минут на сковороде или в духовке. Но, дав блюду остыть, наслаждаться любимыми вкусами со всего мира у себя дома. Азиатская паста с наггетсами Время: 30 минут Порций: 4 Азиатская паста с нагетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка нагетсов ТМ «Легко!» ; – 200 граммов лапши; – 150 граммов свежих лисичек; – 1 большой лук; – 3 зубчика чеснока; – 2 столовые ложки соевого соуса; – 1 столовая ложка масла для жарки; – 1 чайная ложка тертого имбиря; – соль и перец по вкусу; – свежий укроп или петрушка для украшения. Приготовление: Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите нагетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут). На разогретой сковороде обжарьте лисички до золотистого цвета. Сварите лапшу согласно инструкции на упаковке, промойте ее холодной водой и дайте стечь. В миске смешайте соевый соус, тертый имбирь, соль и перец по вкусу. Разогрейте масло в большой сковороде или глазу, добавьте лук и чеснок. Жарьте их до мягкости. Нарежьте нагетсы на небольшие кусочки. Соедините их с лисичками, лапшой и подготовленным соусом. Готовьте еще 2-3 минуты, пока все хорошо прогреется. Подавайте азиатскую пасту горячей, украсьте свежим укропом или петрушкой. Мексиканский тако с нагетсами и авокадо Время: 30 минут Порций: 4 Мексиканский тако с нагетсами и авокадо / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка нагетсов ТМ «Легко!»; – 8 тако; – 1 авокадо; – пучок листьев салата; – 100 граммов греческого йогурта; – 1 лайм; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте сковороду и влейте в нее масло. Выложите нагетсы и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки (5 минут). В миске смешайте греческий йогурт, сок лайма, соль и перец по вкусу. Подогрейте тако в сухой сковороде или микроволновке. Нарежьте нагетсы и авокадо, а также приготовьте листья салата. На середину каждого тако уложите нарезанные нагетсы, добавьте полоски авокадо и листья салата. Полейте каждый тако йогуртовым соусом. Бельгийские вафли с наггетсами Время: 30 минут Порций: 4 Бельгийские вафли с наггетсами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка нагетсов ТМ «Легко!»; – 250 граммов муки; – 50 граммов сахара; – 15 граммов порошка для выпечки; – пол чайной ложки соли; – 400 миллилитров молока; – 80 миллилитров растительного масла; – 2 яйца; – несколько листьев салата; – 1 красный лук; – 1 столовая ложка яблочного уксуса; – соль, сахар, черный перец по вкусу; – 1 банка кукурузы. Приготовление: Основу для блюда – бельгийские вафли – можно приобрести в магазине, или же приготовить самостоятельно. Для этого: В большой миске соедините муку, сахар, порошок для выпечки и соль. В другой емкости взбейте яйца, затем добавьте молоко, растительное масло. Все хорошо смешайте. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие и перемешайте, пока не получите гладкое тесто. Разогрейте вафельницу и уложите достаточное количество теста. Жарьте вафли до золотистого цвета. Для начинки: Нагетсы от ТМ «Легко!» Обжарьте с двух сторон в течение 5 минут. Нарежьте лук тонкими полукольцами и замаринуйте с сахаром, солью, перцем и уксусом. На вафли выложите кукурузу, листья салата, лук и аппетитные наггетсы. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита! Экспериментировать «Легко» Конечно, это всего несколько идей, которые помогут порадовать вкусными блюдами близких и родных. Кроме этого, с нагетсами попробуют итальянская пицца, испанская лапша и индийский салат с курицей и авокадо. Выбор блюд огромен, а готовить их максимально просто. Да и сам поиск нагетсов от ТМ «Легко» не займет много времени и усилий. Ведь продукция бренда представлена в отделе замороженных товаров в магазинах МЕТРО, Сильпо, Фора, Новус, Ашан, МегаМаркет, Таврия, Копейка, Велика Кишеня, Варус, Велмарт. Однако, обратите внимание, что выбранные товары временно могут отсутствовать в определенных магазинах сетей. Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом производителя, рекомендуем перейти в каталог продукции на официальном сайте, а также подписаться на страницы бренда в соцсетях Facebook да Instagram. Поделитесь с друзьями