Описание приготовления:
В приготовлении можно использовать творог любой жирности. При желании в состав ингредиентов можно добавить изюм, курагу или вяленую клюкву. Можно сахар заменить на любимый сахарозаменитель (я делала еще и со стевией — отлично получилось!) и ваши сырники станут стопроцентно ПП.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Сырники
Состав / Ингредиенты:
- Творог 300 Грамм (любой жирности)
- Яйцо 1 Штука
- Манка 3 Ст. ложки
- Сахар 50 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Мука 2 Ст. ложки (для обваливания)
Количество порций 3
Калорийность
202 ккал
Калорийность
4 г
Белки
14 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Cырники в аэрогриле»
Подготовьте необходимые для приготовления ингредиенты.
В миску выложите творог, разомните его вилкой, вбейте яйцо.
Добавьте манку, сахар, разрыхлитель.
Все ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородной массы. Оставьте миску с творожной массой в покое на 30 минут, чтобы за это время манка успела набухнуть.
Затем от общей массы увлажненными руками отделяйте небольшую часть (весом примерно в 30 грамм) и формируйте удобным способом заготовки сырников. Обваляйте каждый сырник в муке.
На решетку чаши аэрогриля застелите пергамент для выпекания для удобства, затем выложите поверх все заготовки сырников. Чашу установите в аэрогриль. Выпекайте сырники при температуре в 180 градусов 25 минут. Где-то на 15-ой минуте я достала чашу из аэрогриля и перевернула все сырники на другую сторону, затем опять отправила допекаться.
Готовые сырники получаются с аппетитной золотистой корочкой, очень нежные внутри. Подавайте их к столу с любимым сиропом или со сметаной.