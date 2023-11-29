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Cырники в аэрогриле

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Cырники в аэрогриле

Описание приготовления:

В приготовлении можно использовать творог любой жирности. При желании в состав ингредиентов можно добавить изюм, курагу или вяленую клюкву. Можно сахар заменить на любимый сахарозаменитель (я делала еще и со стевией — отлично получилось!) и ваши сырники станут стопроцентно ПП.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Сырники

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 300 Грамм (любой жирности)
  • Яйцо 1 Штука
  • Манка 3 Ст. ложки
  • Сахар 50 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Мука 2 Ст. ложки (для обваливания)

Количество порций 3

Калорийность

202 ккал

Калорийность

4 г

Белки

14 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Cырники в аэрогриле»

Cырники в аэрогриле

Подготовьте необходимые для приготовления ингредиенты.

Cырники в аэрогриле

В миску выложите творог, разомните его вилкой, вбейте яйцо.

Cырники в аэрогриле

Добавьте манку, сахар, разрыхлитель.

Cырники в аэрогриле

Все ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородной массы. Оставьте миску с творожной массой в покое на 30 минут, чтобы за это время манка успела набухнуть.

Cырники в аэрогриле

Затем от общей массы увлажненными руками отделяйте небольшую часть (весом примерно в 30 грамм) и формируйте удобным способом заготовки сырников. Обваляйте каждый сырник в муке.

Cырники в аэрогриле

На решетку чаши аэрогриля застелите пергамент для выпекания для удобства, затем выложите поверх все заготовки сырников. Чашу установите в аэрогриль. Выпекайте сырники при температуре в 180 градусов 25 минут. Где-то на 15-ой минуте я достала чашу из аэрогриля и перевернула все сырники на другую сторону, затем опять отправила допекаться.

Cырники в аэрогриле

Готовые сырники получаются с аппетитной золотистой корочкой, очень нежные внутри. Подавайте их к столу с любимым сиропом или со сметаной.

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