Описание приготовления:

Для этого напитка лучше всего использовать самогон двойной перегонки и профильтрованный через уголь, чтобы убрать неприятный запах. Напиток получается бархатистым, с приятной кислинкой, хорошо сбалансированным по вкусу. Перед употреблением его нужно охладить.

Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Самогон 500 Миллилитров

Клюква 250 Грамм

Сахар 150 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

204 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка из клюквы на самогоне»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из клюквы на самогоне. Ягоды переберите и обсушите. Если ягоды замороженные, дайте им полностью оттаять.

Ягоды выложите в миску и помните.

Смешайте ягодную массу с сахаром и частью самогона. Все хорошо перемешайте до растворения сахара.

Клюквенную массу перелейте в чистую, сухую банку и смешайте с оставшимся самогоном. Закройте банку плотно и уберите в темное, прохладное место на две недели. Затем самогон процедите через несколько слоев марли и разлейте по бутылкам.

Приятного употребления!