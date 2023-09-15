Описание приготовления:
Для этого напитка лучше всего использовать самогон двойной перегонки и профильтрованный через уголь, чтобы убрать неприятный запах. Напиток получается бархатистым, с приятной кислинкой, хорошо сбалансированным по вкусу. Перед употреблением его нужно охладить.
Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Самогон 500 Миллилитров
- Клюква 250 Грамм
- Сахар 150 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
204 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка из клюквы на самогоне»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из клюквы на самогоне. Ягоды переберите и обсушите. Если ягоды замороженные, дайте им полностью оттаять.
Ягоды выложите в миску и помните.
Смешайте ягодную массу с сахаром и частью самогона. Все хорошо перемешайте до растворения сахара.
Клюквенную массу перелейте в чистую, сухую банку и смешайте с оставшимся самогоном. Закройте банку плотно и уберите в темное, прохладное место на две недели. Затем самогон процедите через несколько слоев марли и разлейте по бутылкам.
Приятного употребления!