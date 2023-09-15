Торт «Сникерс» – это удивительный десерт, который запросто можно приготовить на собственной кухне, вкладывая всю свою любовь и заботу. Лакомство сочетает в себе множество компонентов, которые прекрасны и сами по себе, но в совокупности вызывают истинный гастрономический восторг! В качестве основы традиционно используется пористый и нежный бисквит, который дополняется обжаренным арахисом, карамелью, а также безе либо сырным кремом.

Классический торт сникерс в домашних условиях

Классический торт сникерс в домашних условиях готовится из насыщенных шоколадных коржей, большого количества жареного арахиса, хрустящего безе и нежного крема. Попробовав такое сочетание компонентов, вы навсегда откажетесь от покупных десертов с непонятными составами.

Ингредиенты –+8 порц.

Для бисквита:

Какао-порошок 3 ст.л.

Сахар-песок 200 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука 200 гр.

Молоко коровье 150 мл.

Масло растительное 3 ст.л.

Разрыхлитель 2.5 ч.л.

Ванильный сахар 1.5 ч.л.

Кипяток 100 мл.

Масло сливочное для смазывания

Для безе:

Белки 3 шт.

Сахар-песок 200 гр.

Для начинки:

Арахис 250 гр. (несоленый)

Вареная сгущенка банка

Масло сливочное 180 гр.

Для ганаша:

Темный шоколад 200 гр.

Сливки 200 мл. (33%)

Для пропитки бисквита:

Вода 4 ст.л.

Сливки 5 ст.л.

Шаги 7 ч.

Классический торт «Сникерс» легко можно приготовить в домашних условиях. Начнем с безе: в глубокую чашу выливаем холодные белки и начинаем взбивать при помощи миксера, понемногу всыпая сахарный песок. Добиваемся густой и стабильной консистенции. Противень выстилаем листом пекарской бумаги и карандашом обводим, повторяем окружность тарелки, диаметром в 22 сантиметра. Смазываем сливочным маслом и лопаткой перекладываем белки, не выступая за линии, слой выравниваем. Убираем огнеупорную посуду в духовку и выпекаем на протяжении 2-2,5 часов при температуре 110-120 градусов. Затем безе извлекаем из духовки и оставляем до полного остывания. Тем временем готовим бисквит: муку, разрыхлитель и какао-порошок просеиваем и перемешиваем с двумя видами сахара. В другой тарелке взбиваем яйцо до образования пенки, смешиваем с растительным маслом и молоком. В несколько этапов вводим сухую смесь в жидкую, каждый раз вымешивая миксером до гладкости и однородности. В массу подливаем крутой кипяток и не теряя ни секунды, активно работаем венчиками до появления пузырьков воздуха на поверхности. Выливаем тесто в форму, предварительно смазанную сливочным маслом, (22 сантиметра) и выпекаем 40-50 минут (180 градусов). Готовность проверяем деревянной шпажкой. Остывший бисквит разрезаем вдоль. Переходим к начинке: очищенные орехи высыпаем на сухую сковороду и подсушиваем на умеренном пламени около 10 минут. С охлажденного арахиса снимаем шелуху, высыпаем в чашу блендера и включаем ножи на несколько секунд. Для приготовления крема, мягкое сливочное масло взбиваем миксером 60-120 секунд. К маслу отправляем сгущенку и объединяем компоненты. Начинаем сборку: на дно сервировочного блюда кладем один корж, пропитываем смесью сливок и воды. Четвертую часть крема убираем в сторону, остатки делим пополам и половиной промазываем основу. Распределяем горстку орешков. Выкладываем безе, сдабриваем кремом и рубленым арахисом. Далее укладываем второй корж и пропитываем его, аналогично первому. Отложенным кремом выравниваем бока изделия, при необходимости срезав излишки безе. Делаем ганаш: шоколад рубим на мелкие кусочки и высыпаем в чашу с высокими бортиками. Горячими сливками заливаем измельченный шоколад. Активно перемешиваем ингредиенты до однородности. Выравниваем верхушку и борта торта горячим составом и декорируем на свой вкус. Торт «Сникерс» в домашних условиях готов! Убираем десерт на несколько часов в холод для пропитки, а после нарезаем и подаем к столу. Приятного чаепития!

Торт Сникерс с карамелью и арахисом

Торт Сникерс с карамелью и арахисом – это невероятно вкусное угощение, которое понравится всем настолько, что у вас будут просить не только добавки, но и поделиться рецептом! Кусочек такого десерта подарит вам истинное гастрономическое удовольствие – гарантировано.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное – 120 гр.

Молоко – 460 мл.

Яйца – 4 шт.

Сахар-песок – 300 гр.

Сахар ванильный – 20 гр.

Мука – 380 гр.

Какао-порошок – 140 гр.

Разрыхлитель – 15 гр.

Сода – 4 гр.

Соль – 2 гр.

Для карамели:

Масло сливочное – 60 гр.

Сахар-песок – 170 гр.

Соль – 4 гр.

Вода – 30 мл.

Сироп инвертный – 30 мл.

Для крема:

Масло сливочное – 240 гр.

Сахар-песок – 190 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Белки яичные – 4 шт.

Для начинки:

Арахис жареный – 200 гр.

Мед – 30 гр.

Паста арахисовая – 80 гр.

Сливки 33% – 240 мл.

Соль – 1 гр.

Арахис для декора – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления бисквита, яйца комнатной температуры соединяем с двумя видами сахара и размягченным сливочным маслом – взбиваем миксером около 5 минут. Параллельно дно разъемного кольца выстилаем пергаментом. В отдельной емкости смешиваем муку с солью, содой, разрыхлителем и какао-порошком.

Шаг 2. Во взбитую яично-сахарную смесь постепенно вводим сухие компоненты и молоко. Готовое тесто делим на три равные части и выпекаем поочередно: полчаса при 160 градусах.

Шаг 3. Готовые коржи извлекаем из формы только спустя 15 минут после окончания тепловой обработки, остужаем на решетке. Очищаем и промываем орехи, насухо промакиваем бумажными полотенцами и в один слой выкладываем на противень.

Шаг 4. Подрумяниваем арахис 12-15 минут при тех же 160 градусах, даем время полностью остыть и разделяем на три равные части.

Шаг 5. 1/3 орехов рубим ножом на средние кусочки, вторую часть пробиваем в блендере с добавлением меда, растительного масла и соли, а используя третью часть, варим карамель. В сотейник отправляем орешки, воду, сироп и сахар.

Шаг 6. Не перемешивая компоненты, провариваем до светло-коричневого оттенка и осторожно вмешиваем сливки, мягкое сливочное масло, соль. Убираем с конфорки и остужаем, часть оставляем для декора.

Шаг 7. Для приготовления крема перемешиваем белки с двумя видами сахара, смесь помещаем на водяную баню и нагреваем до 60 градусов. Начинаем взбивать миксером.

Шаг 8. Не прекращая работу венчиков, постепенно вводим кубики размягченного сливочного масла. В пышную смесь подмешиваем арахисовую пасту. 3-4 столовых ложки состава выкладываем в кондитерский мешок.

Шаг 9. Срезаем верхушки с коржей и переходим к сборке. Первый коржик выкладываем на тарелку и смазываем кремом, посыпаем орешками и поливаем карамелью. Все то же самое повторяем с остальными компонентами, сдобрив последний слой и бока кремом, арахисом и карамелью.

Шаг 10. Нежный и эффектный десерт ставим в холодильную камеру на 2-3 часа и извлекаем за полчаса до подачи. Приятного аппетита!

Торт Сникерс с кремом чиз и карамелью

Торт Сникерс с кремом чиз и карамелью – это десерт, обладающий невероятным вкусом и изысканным ароматом. Приготовьте такое лакомство ко дню рождения и все ваши близкие люди придут в настоящий восторг от внешнего вида и текстуры, ибо это нечто неземное!

Время готовки – 10 ч.

Время приготовления – 60-80 мин.

Порции – 2,2 кг.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца крупные – 6 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 150 гр.

Мука – 110 гр.

Крахмал кукурузный – 20 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Молоко теплое – 30 мл.

Масло сливочное растопленное – 25 мл.

Для нуги:

Желатин – 4 гр.

Вода – 20 мл. + 50 мл.

Белок яичный – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сироп глюкозный – 30 мл.

Сахар-песок – 150 гр.

Паста арахисовая – 30 гр.

Арахис измельченный – 50 гр.

Для карамели:

Сироп глюкозный – 30 гр.

Вода – 20 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Сливки жирные – 120 мл.

Соль – 1 щепотка.

Арахис – 150 гр.

Для крем-чиза:

Шоколад темный – 240 гр.

Масло сливочное – 25 гр.

Сливки 33% (горячие) – 100 мл.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Сыр творожный – 400 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Сливки 33% (холодные) – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста первым делом растапливаем и остужаем сливочное масло. Параллельно взбиваем яйца с сахарным песком и солью, помещаем на водяную баню и прогреваем до растворения кристаллов.

Шаг 2. Убрав емкость с водяной бани, начинаем работать миксером, постепенно увеличивая обороты, добиваясь пышной и светлой массы.

Шаг 3. Муку просеиваем с добавлением какао-порошка и разрыхлителя, вводим в яичную пену и смешиваем лопаткой.

Шаг 4. Вводим молоко и сливочное масло – замешиваем тесто.

Шаг 5. Переливаем массу в форму и несколько раз постукиваем о рабочую поверхность.

Шаг 6. Готовим бисквит на протяжении 60-80 минут при 160 градусах и по окончанию выпекания оставляем в огнеупорной форме еще на 15 минут.

Шаг 7. Затем извлекаем из формы и оставляем на решетке для охлаждения. Далее разрезаем на 4 коржа одинаковой толщины.

Шаг 8. Переходим к нуге: желатин заливаем водой и убираем в сторону для набухания. В кастрюле с толстым дном объединяем сироп, сахар и воду, помещаем на умеренный огонь и, не помешивая, доводим до кипения. Продолжаем варку до нагревания в 140-145 градусов.

Шаг 9. Не теряя времени, взбиваем белки с солью до устойчивых пиков, не выключая миксер, тонкой струей вливаем кипящий сироп.

Шаг 10. Вводим в массу арахисовую пасту и взбиваем до однородной консистенции, следом добавляем желатин и рубленые орехи, мешаем при помощи лопатки.

Шаг 11. Переливаем готовую нугу в разъемное кольцо, предварительно устелив дно пленкой, а бортики тефлоновым ковриком.

Шаг 12. Отправляем на всю ночь в морозильную камеру и извлекаем только перед сборкой.

Шаг 13. Готовим карамель: в сотейнике смешиваем сироп, сахар и воду – на среднем огне увариваем до полного растворения сахара, не помешивая. Далее наклоняем емкость из стороны в сторону до получения карамельного оттенка.

Шаг 14. Выключаем нагрев и постепенно выливаем горячие сливки, каждый раз тщательно вымешивая состав.

Шаг 15. Дополняем состав сливочным маслом и солью, прогреваем на плите еще 60 секунд.

Шаг 16. Выливаем смесь в тарелку и высыпаем рубленые орешки, мешаем и оставляем до полного остывания.

Шаг 17. Шоколад и сливочное масло кладем в миску и растапливаем любым удобным способом. Отдельно смешиваем горячие сливки с какао и выливаем в растопленный шоколад.

Шаг 18. В другой емкости смешиваем творожный сыр и сахарную пудру, подливаем сливки из холодильника и взбиваем миксером до стабильных пиков.

Шаг 19. Выливаем шоколадный состав и снова перемешиваем.

Шаг 20. Начинаем сборку: первый коржи пропитываем молоком с арахисовой пастой либо просто молоком/сливками. Затем покрываем кремом и делаем бортики, кладем половину карамели с орехами и смазываем тонким слоем крема.

Шаг 21. Выкладываем составляющие в следующей последовательности: корж, пропитка, крем, нуга, бортики и верхушка из крема.

Шаг 22. Еще раз повторяем слои и, накрыв торт, убираем на всю ночь на полку холодильника.

Шаг 23. Наутро «освобождаем» тортик, выравниваем кремом и декорируем.

Шаг 24. Невероятно вкусный торт подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Бенто торт Сникерс

Бенто торт Сникерс – это угощение, предназначенное на 1-4 человек, которое подается, как правило, в маленькой красивой коробке с одной зажженной свечой. Удивите своих домочадцев невероятно вкусным угощением, которое поражает своими вкусовыми характеристиками и приятным ореховым ароматом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Мука – 100 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Какао-порошок – 25 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Соль – 4 гр.

Яйца – 1 шт.

Молоко – 120 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Для карамели:

Сахар-песок – 120 гр.

Соль – 2 щепотки.

Сливки 33% – 80 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Для крема:

Сыр творожный – 240 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Экстракт ванили/ванилин – ½ ч.л./2 гр.

Арахис жареный – 20 гр.

Для глазури:

Шоколад темный – 150 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем с теста: сухие ингредиенты смешиваем и просеиваем через сито с мелкими отверстиями. Добавляем два вида масла, яйцо и молоко – перемешиваем до получения гладкой и однородной массы.

Шаг 2. Переливаем массу в небольшую жаропрочную форму и выпекаем при 170 градусах около 40-50 минут.

Шаг 3. Остывший бисквит разрезаем на три коржа, придаем правильную форму нужного диаметра (10-12 сантиметров), срезав излишки.

Шаг 4. Переходим к карамели: высыпаем нужное количество сахара в кастрюлю с толстым дном и прогреваем до светло-коричневого оттенка, постепенно вводим охлажденное сливочное масло.

Шаг 5. Дополняем состав солью и теплыми сливками, мешаем и убираем с плиты. Даем время немного остыть.

Шаг 6. Для приготовления крема, миксером взбиваем мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, добавляем творожный сыр и экстракт ванили или пакетик ванилина – еще немного работаем венчиком и выкладываем воздушную массу в кондитерский мешок.

Шаг 7. Первый корж кладем на плоскую тарелку и смазываем кремом, затем отсаживаем крем по периметру, в центр выкладываем немного карамели и жареных орехов.

Шаг 8. Повторяем все то же самое со вторым коржом и нарываем третьим, выравниваем тортик остатками крема и отправляем в холодильник на несколько часов для стабилизации.

Шаг 9. Готовим глазурь: растапливаем темный шоколад и смешиваем с растительным маслом, покрываем торт и декорируем орешками.

Шаг 10. Подаем к столу и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Торт Сникерс с шоколадным бисквитом

Торт Сникерс с шоколадным бисквитом, безе, арахисом и вареной сгущенкой – это самое настоящее буйство вкусов и ароматов, собранных в единое целое с одной целью: дарить людям незабываемое наслаждение. Побалуйте себя и своих домочадцев чем-то изысканным!

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Сметана – 200 гр.

Пудра сахарная – 130 гр.

Мука – 200 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Арахис обжаренный – 200 гр.

Сода – 1,5 ч.л.

Уксус – 1,5 ст.л.

Сгущенка вареная – 400 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Шоколад темный – 100 гр.

Молоко/сметана – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Белки убираем в холодильную камеру, а желтки выливаем в миску и всыпаем сахар.

Шаг 2. Взбиваем при помощи миксера добела.

Шаг 3. Добавляем соду, гашенную уксусом и сметану.

Шаг 4. Дважды просеиваем какао с мукой и в несколько этапов вводим в яичный состав, вымешиваем ложкой.

Шаг 5. Переливаем тесто в форму (диаметр 20-22 сантиметра), устеленную пергаментом и убираем в духовку, прогретую до 170 градусов. Засекаем 30-35 минут, готовность проверяем зубочисткой. После остывания разрезаем на два коржа.

Шаг 6. Тем временем взбиваем охлажденные белки в пену и высыпаем сахарную пудру, продолжаем работу венчиков до стабильных пиков.

Шаг 7. На листе пергамента рисуем круг, равный огнеупорной форме, в которой выпекается бисквит. Лопаткой выкладываем белковую массу, разравнивая.

Шаг 8. Выпекаем от 60 до 90 минут при 100 градусах, безе должно хрустеть.

Шаг 9. Займемся кремом: сгущенку взбиваем с размягченным сливочным маслом и затем смешиваем со 100 гр. обжаренных орехов.

Шаг 10. Приступаем к сборке десерта: первый корж срезом вверх помещаем на плоское блюдо, смазываем половиной крема.

Шаг 11. Сверху кладем безе.

Шаг 12. Осторожно смазываем белковый слой кремом и накрываем вторым коржом (корж укладываем корочкой вверх).

Шаг 13. Для декора растапливаем темный шоколад на водяной бане и смешиваем с горячим молоком или сметаной, поливаем кондитерское изделие и посыпаем остатками арахиса.

Шаг 14. Отправляем торт в холод на несколько часов для пропитки, а затем дегустируем. Приятного аппетита!

Домашний торт Сникерс из печенья без выпечки

Домашний торт Сникерс из печенья без выпечки – это простое в приготовлении лакомство, которое можно запросто «смастерить», даже если ваш духовой шкаф неисправен. Такой тортик разлетится с тарелок в мгновение ока, поэтому заранее готовьте с запасом!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Печенье – 270-300 гр.

Сгущенка вареная – 1 банка.

Масло сливочное – 50 гр. + 130 гр.

Арахис – 250 гр.

Молоко – 50 мл.

Шоколад горький – 200 гр.

Масло растительное – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Орехи высыпаем на сухую сковородку и обжариваем на среднем огне 8-10 минут.

Шаг 3. Избавляемся от шелухи.

Шаг 4. Печенье высыпаем в чашу блендера и перемалываем.

Шаг 5. В сотейник отправляем молоко и 50 грамм сливочного масла, ставим на конфорку.

Шаг 6. Когда масло растаяло, добавляем шоколад и перемешиваем до однородности.

Шаг 7. Полученную смесь перемешиваем с песочной крошкой.

Шаг 8. Для крема миксером взбиваем 130 гр. сливочного масла комнатной температуры и сгущенку.

Шаг 9. В пышный крем вмешиваем половину орехов.

Шаг 10. На подложку устанавливаем разъемное кольцо, третью часть «теста» утрамбовываем, формируя дно.

Шаг 11. Выкладываем половину аппетитного крема и разравниваем.

Шаг 12. Повторяем слои и в последнюю очередь распределяем крошку, убираем десерт на 60 минут в холодильную камеру.

Шаг 13. Шоколад растапливаем на водяной бане и смешиваем с растительным маслом, состав перекладываем в кондитерский мешок.

Шаг 14. Украшаем торт шоколадной глазурью и арахисом. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Как приготовить торт Сникерс с безе

Как приготовить торт Сникерс с безе? Само безе готовится настолько элементарно, что получится даже у школьника, однако, даже опытному кулинару потребуется время, чтобы подготовить составляющие и собрать их в единое кондитерское изделие. Поэтому, не теряя ни минуты, приступаем!

Время готовки – 6 ч. 40 мин.

Время приготовления – 1 ч. 40 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Сахар-песок – 9 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Вода – 6 ст.л.

Масло сливочное – 200 гр.

Молоко сгущенное вареное – 1 банка.

Для безе, ганаша и украшения:

Яичные белки – 3 шт.

Сахар-песок – 250 гр.

Шоколад горький – 200 гр.

Сливки 33% – 50 мл.

Орехи – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность компоненты, указанные в списке. Орехи подсушиваем на сухой сковороде и превращаем в крупную крошку при помощи толкушки для картофельного пюре.

Шаг 2. Для приготовления безе, взбиваем холодные яичные белки с 250 граммами сахара до пиков.

Шаг 3. Чертим круг нужного диаметра на пергаменте и лопаткой выкладываем ровный слой белковой массы, запекаем около 2-2,5 часов при 110-120 градусах.

Шаг 4. Для бисквита разбиваем 5 яиц и отделяем белки от желтков, белки растираем с 5 столовыми ложками сахарного песка, постепенно вводим желтки. В полученный состав просеиваем разрыхлитель, какао и муку.

Шаг 5. Переливаем тесто в форму и выпекаем при 180 градусах на протяжении 25-30 минут. После остывания разрезаем на коржи.

Шаг 6. Займемся сиропом: 4 столовых ложки сахара растворяем в воде прямо в сотейнике и доводим до кипения, даем время немного остыть.

Шаг 7. Готовый бисквит пропитываем теплым сиропом.

Шаг 8. Для приготовления крема взбиваем миксером мягкое сливочное масло и добавляем банку сгущенки, работаем венчиками до однородности.

Шаг 9. Чтобы приготовить ганаш, 200 грамм шоколада заливаем хорошо прогретыми сливками и активно перемешиваем.

Шаг 10. Собираем кондитерское изделие: пропитанный бисквит смазываем кремом и ганашем, посыпаем орешками, кладем второй корж и безе. Наносим еще один слой крема и щедро посыпаем арахисом. Обрезаем неровные края и декорируем по своему вкусу.

Шаг 11. Нарезаем невероятно аппетитный торт порционными кусочками и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Муссовый торт Сникерс

Муссовый торт Сникерс готовится из множества компонентов, которые хороши, как по отдельности, так и все вместе. Из указанного количества компонентов, получается десерт, которого хватит для того, чтобы привести в восторг компанию из 6-7 человек. Это должен попробовать каждый!

Время готовки – 7 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 40 гр.

Мука – 30 гр.

Масло растительное – 20 мл.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Какао-порошок – 10 гр.

Для арахисового слоя:

Паста арахисовая – 100 гр.

Арахис – 60 гр.

Молоко – 80 мл.

Желатин – 3 гр.

Для карамели:

Сливки 33-35% – 120 мл.

Сахар-песок – 120 гр.

Масло сливочное 82,5 % – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Для мусса:

Сливки 33-35% – 70 мл. + 210 мл.

Молоко – 70 мл.

Шоколад молочный – 100 гр.

Шоколад темный – 60 гр.

Желатин листовой – 6 гр.

Для глазури:

Сироп глюкозы – 150 мл.

Сахар-песок – 150 гр.

Вода – 75 мл.

Сгущенка – 80 гр.

Шоколад белый – 80 гр.

Желатин листовой – 15 гр.

Красители – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с бисквита: в миску с высокими бортиками разбиваем яйцо и всыпаем сахарный песок, взбиваем добела. Тонкой струей вливаем подсолнечное масло, не прекращая работу венчиков.

Шаг 2. Сухие компоненты смешиваем и просеиваем в яичную массу, замешиваем тесто.

Шаг 3. Однородный состав выливаем в форму диаметром 18 сантиметров и выпекаем на протяжении 12-15 минут (180 градусов). Вынимаем бисквит из формы и обрезаем кольцом от 14 до 16 сантиметров, остужаем и оборачиваем в пленку, помещаем в морозилку до использования.

Шаг 4. Переходим к начинке: желатин заливаем водой и оставляем для набухания.

Шаг 5. Молоко нагреваем до горячего состояния, но не кипятим. В горячую жидкость переливаем желатин и тщательно перемешиваем. Полученным раствором заливаем арахисовую пасту – мешаем.

Шаг 6. Вмешиваем орехи и массу выкладываем в кольцо такого же диаметра, каким обрезали бисквит – перемещаем на полку морозильной камеры.

Шаг 7. Переходим к карамели: сахарный песок высыпаем в сотейник с толстым дном, на медленном огне, покачивая посуду, доводим до светло-коричневого оттенка, не помешивая.

Шаг 8. Параллельно прогреваем сливки, выливаем к потемневшему сахару и спустя 20 секунд старательно перемешиваем и томим еще 60-120 секунд. Затем, остужаем массу до 90 градусов.

Шаг 9. Добавляем кубики мягкого сливочного масла и проходимся погружным блендером, солим. Выливаем карамель на арахисовую начинку, остужаем и возвращаем в морозилку.

Шаг 10. Наутро замачиваем листовой желатин в воде для приготовления мусса. 70 миллилитров сливок нагреваем практически до кипения, соединяем с желатином и молоком.

Шаг 11. Перемешиваем до однородности и заливаем два вида шоколада, дожидаемся расплавления и перемешиваем.

Шаг 12. Оставшиеся сливки охлаждаем и хорошенько взбиваем миксером. Объединяем взбитые сливки с шоколадным составом, остывшим до 33-35 градусов.

Шаг 13. Приступаем к сборке угощения: подготавливаем форму, устелив ее пищевой пленкой и ацетатной пленкой. Выливаем около 60-70 процентов мусса, распределяем по центру начинку и заливаем остатками мусса.

Шаг 14. Слегка утапливаем корж в муссе, отправляем торт на всю ночь в морозилку.

Шаг 15. На следующий день готовим глазурь: желатин заливаем холодной водой, а в сотейник отправляем сироп глюкозы, сахар и воду – ставим на конфорку и доводим до растворения крупинок и кипения.

Шаг 16. Набухший желатин вместе с шоколадом и сгущенкой выкладываем в чашу блендера и заливаем горячим сиропом. Через несколько минут добавляем несколько капель коричневого красителя и пробиваем блендером.

Шаг 17. Остужаем массу до 37-39 градусов и выливаем на торт, изделие следует поставить на решетку. Переставляем десерт на подложку и подаем к столу только спустя 7-8 часов. Приятного аппетита!

Торт Сникерс с вареной сгущенкой

Торт Сникерс с вареной сгущенкой достаточно просто готовится в домашних условиях и своими вкусовыми характеристиками очень напоминает популярный импортный батончик с арахисом и карамелью. Нежная текстура и яркий сладкий аромат придутся по вкусу каждому!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 1 ч. 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца – 6 шт.

Сахар-песок – 300 гр.

Разрыхлитель теста – 15 гр.

Мука – 260 гр.

Для крема и глазури:

Сгущенка вареная – 400 гр.

Арахис – 300 гр.

Крекеры – 300 гр.

Молоко – 100 мл.

Сахар-песок – 180 гр.

Какао-порошок – 50 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто для бисквита: аккуратно разбив яйца, отделяем белки от желтков. Миксером взбиваем белки в пенку и высыпаем сахар вместе с разрыхлителем, перемешиваем и добавляем желтки – продолжаем работу венчиков.

Шаг 2. Смешиваем состав с мукой и переливаем в форму, устеленную пекарской бумагой – выпекаем в течение получаса при 180 градусах.

Шаг 3. Для крема хорошенько взбиваем сгущенку с мягким сливочным маслом.

Шаг 4. Очищенный арахис обжариваем на сухой сковородке до румяности.

Шаг 5. Крекеры высыпаем в пакет и пару раз проходимся скалкой. Объединяем орехи с печеньем, а также с взбитой сгущенкой.

Шаг 6. Остывший бисквит разрезаем вдоль на коржи, каждый смазываем кремом и укладываем друг на друга.

Шаг 7. Убираем кондитерское изделие в холодильник и готовим глазурь: смесь из сахара, какао и молока провариваем в сотейнике около 10 минут на медленном огне. Вводим ломтик сливочного масла и перемешиваем – покрываем торт.

Шаг 8. Нарезаем угощение порционными кусочками и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Торт Сникерс с творожным сыром

Торт Сникерс с творожным сыром – это настоящее произведение искусства в кондитерском мире, потому как сочетание насыщенного шоколадного бисквита с домашней карамелью, сырным кремом и обжаренными орехами – это настолько вкусно, что можно запросто съесть несколько кусочков!

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 80 гр.

Мука – 80 гр.

Какао-порошок – 20 гр.

Молоко – 50 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Для карамели:

Сахар-песок – 150 гр.

Сливки 33-35% – 150 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Арахис – 100 гр.

Соль – 1 щепотка.

Для крема-чиз:

Сыр творожный/сливочный – 400 гр.

Сливки 33-35% – 150 мл.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Пудра сахарная – 25 гр.

Для глазури:

Шоколад – 130 гр.

Сливки 33-35% – 50 мл.

Арахис – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бисквит: три яйца, 80 грамм сахарного песка и щепотку соли взбиваем до пышности на большой скорости миксера (около 8-10 минут).

Шаг 2. В пышную массу подливаем растительное масло и перемешиваем. Прогреваем духовой шкаф до 180 градусов.

Шаг 3. Добавляем 50 миллилитров молока комнатной температуры.

Шаг 4. Смесь из муки, какао и разрыхлителя просеиваем в жидкий состав и аккуратно вымешиваем лопаткой.

Шаг 5. Переливаем тесто в разъемное кольцо и выпекаем на протяжении получаса. Дно и бортики рекомендуется устелить пергаментом.

Шаг 6. Бисквит полностью остужаем на решетке.

Шаг 7. В горячей духовке около пяти минут подсушиваем орехи, затем очищаем и рубим в крупную крошку.

Шаг 8. Для приготовления карамели берем кастрюлю с толстым дном и высыпаем сахарный песок и плавим его. В другой емкости нагреваем жирные сливки.

Шаг 9. Растопленный сахар перемешиваем и заливаем сливками.

Шаг 10. Вымешиваем до однородной консистенции и убавляем нагрев.

Шаг 11. Убираем емкость с плиты и вмешиваем сливочное масло с солью, выливаем в тарелку.

Шаг 12. Чтобы приготовить крем-чиз, выкладываем в глубокую емкость охлажденный сыр, выливаем сливки и высыпаем ароматный сахар с сахарной пудрой.

Шаг 13. Взбиваем до плотности и пышности.

Шаг 14. Остывший бисквит разрезаем на три коржика.

Шаг 15. Начинаем сборку: устанавливаем разъемное кольцо на сервировочное блюдо, бортики устилаем пергаментом. Выкладываем первый корж, смазываем третью частью крем-чиза.

Шаг 16. Распределяем половину карамели и орешки.

Шаг 17. Промазываем тонким слоем крема и накрываем вторым коржом, повторяем манипуляцию. Накрываем пленкой и на 1-2 часа убираем в холодильную камеру. Далее снимаем кольцо и выравниваем верхушку и бортики остатками крема – охлаждаем еще 10-15 минут.

Шаг 18. Не теряя времени, растапливаем шоколад, залив его горячими сливками и перемешав до однородности.

Шаг 19. Подмешиваем около 40 грамм ореховой крошки.

Шаг 20. Покрываем тортик глазурью.

Шаг 21. Декорируем верхушку и подаем. Приятного чаепития!