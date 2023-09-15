Врачи рекомендовали отказаться от хлеба всем, кто старше 50 лет

По словам диетолога Ирины Минаевой, после 50 лет хлеб не приносит организму никакой пользы. Именно поэтому от продукта лучше отказаться — если не совсем, то хотя бы наполовину. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Эксперт посоветовала минимизировать употребление изделий из очищенной белой муки. Она отметила, что такие продукты вредны не только для пожилых людей, но и для детей. Однако людям до 30 лет, которые ведут активный образ жизни и много работают на открытом воздухе, есть хлеб положено чаще, чем остальным.

Людям 40–50 лет употребление хлеба нужно просто ограничить, а после 50 — сократить до 1–2 кусочков в день. Людям старшего возраста хлеб рекомендуется исключить полностью.

По словам диетолога, нельзя сочетать хлеб с сыром, кашей, яйцами или мясом. Заедать им можно сырые или обработанные овощи, соки и растительные масла. Если отказ от хлеба дается с трудом, то его надо подсушить или пожарить без масла. В таком случае крахмалы превратятся в более нужные организму моносахара.

Минаева советует долго и тщательно пережевывать хлеб, чтобы он практически полностью растворился в слюне — это снизит нагрузку на желудок и кишечник.