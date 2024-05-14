Настолько вкусно, что готовлю через день. Оладьи без муки: рецепт за 15 минут

История оладий насчитывает более 1000 лет, так как это блюдо одно из самых простых в мире. Оно готовится из минимума продуктов, при этом способно накормить большую семью за завтраком.

Оладьи существуют почти во всех странах мира. Например, во Франции их называют галетами. Это тонкие оладьи из гречневой муки с ветчиной, сыром и джемом. В Индии оладьи именуют доса — это оладьи из рисовой муки, подающиеся с карри.

Даже в арабских странах есть свои оладьи — атайеф. Они готовятся из тонкого манного теста и подаются сладкими, то есть с медом, сухофруктами или орехами.

Расскажем, как приготовить классические оладьи, похожие на арабские.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

йогурт — 250 г;

сахар — 2 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

манная крупа — 250 г.

Приготовление оладий:

Разбиваем в миску яйца, выливаем йогурт и тщательно перемешиваем. Высыпаем в смесь соль и сахар, добавляем манную крупу и разрыхлитель, смешиваем и тщательно взбиваем массу погружным блендером 5 минут.

Перекладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем туда порции теста.

Обжариваем оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

В результате получаются пышные мягкие оладьи.

Их можно подавать как с медом и джемом, так и со сметаной.