Сырники больше не делаю. Нашла рецепт круче и вкуснее: готовлю 7 раз в неделю

Трудно представить, что когда-то человечество жило без многообразия выпечки. Например, в далеком прошлом не было кексов, маффинов и капкейков. Казалось бы, эти булочки одинаковые, но имеют разные названия. На самом деле все три вида выпечки разные.
Кексом является изделие из запеченного сладкого теста. Готовят кексы чаще с цукатами и изюмом. Маффины — это лишь подобие кексов, упрощенный вариант. Капкейк — это самый сладкий представитель подвидов кексов.
Приготовим обычные сладкие кексы в домашних условиях.
Ингредиенты для кекса:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 100 г;
- кефир — 350 г;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- изюм — 50 г.
Приготовление кекса:
В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и соль, взбиваем до белой массы. Растапливаем сливочное масло, вливаем вместе с кефиром в смесь. Венчиком перемешиваем компоненты до однородности.
Просеиваем в смесь муку, соединенную с разрыхлителем и замешиваем тесто. В тесто высыпаем изюм, повторно замешиваем.
Смазываем формы для кексов растительным маслом. Внутрь каждой формы выкладываем теста на ½ от высоты стенок.
Выпекаем кексы в духовке при 170 градусах 40 минут.
Получаются отменные домашние кексы.
Их легко достать из формы, они ароматные и нежные.