Сырники больше не делаю. Нашла рецепт круче и вкуснее: готовлю 7 раз в неделю

Трудно представить, что когда-то человечество жило без многообразия выпечки. Например, в далеком прошлом не было кексов, маффинов и капкейков. Казалось бы, эти булочки одинаковые, но имеют разные названия. На самом деле все три вида выпечки разные.

Кексом является изделие из запеченного сладкого теста. Готовят кексы чаще с цукатами и изюмом. Маффины — это лишь подобие кексов, упрощенный вариант. Капкейк — это самый сладкий представитель подвидов кексов.

Приготовим обычные сладкие кексы в домашних условиях.

Ингредиенты для кекса:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — 100 г;

кефир — 350 г;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 10 г;

изюм — 50 г.

Приготовление кекса:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и соль, взбиваем до белой массы. Растапливаем сливочное масло, вливаем вместе с кефиром в смесь. Венчиком перемешиваем компоненты до однородности.

Просеиваем в смесь муку, соединенную с разрыхлителем и замешиваем тесто. В тесто высыпаем изюм, повторно замешиваем.

Смазываем формы для кексов растительным маслом. Внутрь каждой формы выкладываем теста на ½ от высоты стенок.

Выпекаем кексы в духовке при 170 градусах 40 минут.

Получаются отменные домашние кексы.

Их легко достать из формы, они ароматные и нежные.