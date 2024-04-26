Настоящие цыганские лепешки. Бюджетный рецепт: вкусные и сытные

История цыганских лепёшек уходит корнями в далёкое прошлое. Эти традиционные блюда являются важной частью культуры и быта цыганского народа.

Цыганские лепешки имеют множество вариаций в зависимости от региона и традиций. Они могут быть приготовлены из разных видов муки, с добавлением различных ингредиентов, таких как сыр, творог, картофель, лук и другие.

Традиционно цыганские лепёшки готовят на костре или в печи. Они имеют круглую форму и могут быть тонкими или пышными. В разных странах и регионах существуют свои особенности приготовления и подачи цыганских лепёшек. Однако, несмотря на различия, эти блюда остаются символом гостеприимства, уюта и семейного тепла.

Ингредиенты:

картофель отварной — 300 г;

картофельный отвар — 100 мл;

дрожжи — 7 г;

сахар — 1/2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

масло растительное — 1 ст. л.;

лук зеленый — 50 г;

укроп — 20 г.

Ингредиенты для соуса:

укроп — 3 г;

чеснок — 2 зубчика;

масло оливковое — 2 ст. л.;

соль — 1/5 ч. л.

Приготовление цыганских лепешек:

Разминаем вареный картофель в пюре. В картофельный теплый отвар высыпаем дрожжи и сахар, перемешиваем. Пюре солим, перемешиваем и выкладываем в миску с мукой.

Вливаем в муку также дрожжевую воду и растительное масло, замешиваем упругое и не липкое тесто руками. Оставляем тесто под пленкой на 30-40 минут.

Шинкуем мелко укроп, добавляем его в оливковое масло. Натираем в масло чеснок на мелкой терке, солим и перемешиваем.

Шинкуем остальной укроп и зеленый лук. Тесто кладем на стол, посыпанный мукой и раскатываем в большой пласт.

Посыпаем пласт теста укропом и зеленым луком, распределяем по всей поверхности. Смазываем пласт соусом из масла, укропа и чеснока, сворачиваем зелень в рулет из теста.

Делим рулет на 3 равные части, кладем вертикально и прижимаем к столу.

Прячем внутрь теста начинку, если она вылезла наружу.

Смазываем сковороду растительным маслом и разогреваем. Скалкой раскатываем лепешки по диаметру сковороды, выкладываем по одной на горячую поверхность.

Обжариваем лепешку с каждой стороны по минуте, пока та не зарумянится. Аналогично жарим остальные лепешки.

Смазываем соусом из масла и чеснока полученные лепешки. Получаются ароматные и насыщенные на вкус цыганские лепешки.