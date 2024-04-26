Рецепт: Жареные строчки — Первые весенние грибы у вас в тарелке

Ингредиенты:

строчки — сколько есть;

лук репчатый — 1 шт.;

уксус столовый — 1 ч.л.;

соль — по вкусу;

масло растительное . — для жарки

Способ приготовления: Впервые в жизни только в 2024 году я попробовала жареные строчки. Вышло это спонтанно. Грибаик я знатный, в грибами разбираюсь с самого детства и про строчки и сморчки слыша немало, вот только ни разу их не ела, видимо, хватало других. И вот только теперь я знаю, каковы на вкус грибы строчки.

В начале апреля, как только сошёл снег, мы с мужем отправились в лес, чтобы просто погулять. Вот и набрали немного строчков, как раз для того, чтобы только попробовать.

Так как строчки очень уж сморщенные грибы, из нужно очень хорошо и многократно промывать, чтобы избежать попадания песка. Хотя, это очень сложно сделать. Я промывала многократно и только потом, залив их водой, я добавила 1 ч. л. уксуса и оставила их на время в сторону. Минимум на 30 минут.

По истечении времени снова промыть строчки. Грибы нарезать не мелко, все равно уварятся. Выложить на сковородку с растительным маслом. Поставить на огонь.

Репчатый лук так же нарезать не мелко.

Лук выложить к грибами и обжаривать до готовности, периодически помешивая.

Посолить блюдо по вкусу и можно подавать к столу.

У меня получилось очень мало и от этого казалось, что сморчки ещё вкуснее.

Теперь целенаправленно будем отправляться с мужем в лес за самыми первыми грибами — весенним строками или сморчками, что попадётся. Вкус, конечно, грибной, но непривычный.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 10 руб.