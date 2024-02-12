Насыпной пирог с яблоками и орехами

Долгое вымешивание однородного теста — это не всегда обязательный пункт в рецепте пирога. Испечь шикарный домашний десерт можно и без этого мучительного процесса. К примеру, насыпной пирог с яблоками готовится очень быстро. Следует лишь перетереть все необходимые ингредиенты для теста в крошку и выложить их в форму — вот уже есть основа для идеальной выпечки.

Важно! Чтобы тесто имело необходимую консистенцию, к соединенным ингредиентам следует добавлять охлажденное сливочное масло. Потому перед началом приготовления десерта советуем отправить этот продукт на 20 минут в морозильную камеру.

Как приготовить насыпной пирог с яблоками

Будьте внимательны: в рецепте указано количество очищенных яблок. Вам понадобится 1 кг фруктов (уже без кожуры и семян). Кстати, готовя яблочную начинку, вы можете отказаться от добавления молотой корицы, если не любите ее. При желании добавьте к фруктам еще немного ванильного сахара.

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Сахар170 г Сливочное масло120 г Сметана130 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Ванилин по вкусу Яблоко1 кг Изюм100 г Грецкие орехи50 г Корица1 ч. л.

Приготовление

Тщательно промойте фрукты под проточной водой. Очистите их от кожуры. Удалите семена. Натрите яблоки на терке с крупными отверстиями. Поместите их в глубокую емкость.Добавьте к яблокам 70 г сахара, молотую корицу и изюм. Хорошенько перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Начинка готова.В отдельную миску просейте пшеничную муку. Всыпьте 100 г сахара и разрыхлитель для теста. Добавьте соль и ванилин. Хорошенько перемешайте. Нарежьте небольшими кусочками охлажденное сливочное масло. Добавьте его к сухим ингредиентам. Перетрите всё до состояния неоднородной крошки.Сделайте в центре полученной массы небольшое углубление. Выложите в него сметану. Перемешайте всё до однородности.Форму для выпекания размером 20 на 30 см застелите пергаментом. Выложите в нее большую часть теста. Разровняйте его и утрамбуйте с помощью ложки (прижмите его хорошенько). Сверху выложите фруктовую начинку. Равномерно ее распределите. Используя острый нож, измельчите грецкие орехи. Добавьте их к оставшемуся тесту. Тщательно перемешайте. Выложите сверху на яблочную начинку песочную крошку с орехами.Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Отправьте в него форму с пирогом на 50–60 минут. Готово!

После того как у яблочного пирога появится румяная корочка, нужно проверить его готовность, используя зубочистку. Если вы не увидите на ней остатки теста, значит, выпечку можно доставать из духовки.