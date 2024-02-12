Нежный итальянский маскарпоне: легкий и бюджетный рецепт приготовления дома

Как утверждают кулинары, в домашних условиях приготовить сыр маскарпоне не просто несложно, а невероятно легко.

Для гурмана итальянской кухни, по мнению многих, нет более нежного названия, чем сыр маскарпоне. Если же вы еще не знакомы с этим молочным продуктом, покорившем весь мир, попробуйте — равнодушным не останетесь, уверяем вас. Почему маскарпоне так называется и как приготовить этот сыр в домашних условиях, нам помогли узнать эксперты сайта Italy4.me.

История маскарпоне

Маскарпоне — относительно молодой сыр, появившийся в конце XVI – начале XVII веков. Родина его — север Италии, а именно Ломбардия, где и была придумана рецептура утилизации молочных сливок, богатых жиром и белком. И заметьте: делалось это в период поздней осени, то есть во время низких температур, которые наиболее подходят для хранения сыра.

Почему маскарпоне назвали так? Существует несколько версий. Первая рассказывает, что некий испанский дворянин, попробовав этот сыр, воскликнул: «Mas que bueno!», что в дословном переводе звучит, как «более чем хорошо». Вторая распространенная версия предполагает, что слово «маскарпоне» образовано от mascarpia, что на диалекте жителей Ломбардии означает «рикотта», поскольку технологии получения этих сыров очень близки.

Изначально маскарпоне назывался mascherpa — молочный продукт, производимый из сыворотки, полученной от сыров страккино. Некоторые эксперты утверждают, что маскарпоне впервые был приготовлен на ферме Cascina Mascherpa, находящейся между Миланом и Павией, откуда он и получил свое название.

Рецепт приготовления

Мы не будем вдаваться в подробности технологии изготовления этого сыра в производственных масштабах. А вот дома маскарпоне приготовить, оказывается, невероятно просто.

Ингредиенты на 300 мл:

450 мл жирных сливок (30%);

1 ст. л. лимонного сока (1/2 среднего лимона).

В кастрюле нагрейте сливки примерно до 88 градусов. Добавьте лимонный сок и, помешивая, не снимайте емкость с огня еще 5 минут. При этом температура не должна превышать 90 градусов. Затем дайте массе остыть до комнатной температуры (30-45 минут).

Постелите в дуршлаг марлю, сложенную в несколько слоев, и перелейте содержимое кастрюли. Поместите в холодильник для полного стекания на 8-12 часов. Получившийся маскарпоне перенесите в пластиковый контейнер, а сыворотку вы можете использовать для вашей любимой выпечки.

Помните, что хранить домашний итальянский сыр нужно не более недели.

С чем едят маскарпоне и где используют

Специалисты Italy4.me рассказали, с чем есть этот сладковатый и маслянистый продукт. Он хорош как для сладких, так и соленых блюд. Маскарпоне отлично сочетается с анчоусами, горчицей и острыми специями. Он замечательно контрастирует с запеченными овощами. Ложкой сыра можно заменить сметану к любимому супу, а итальянские повара используют маскарпоне для приготовления пиццы, омлетов и соусов к макаронам.

Сыр употребляют самостоятельно в сочетании с фруктами, кофе или белым хлебом. Из него делают кремы для тортов и пирогов, пудинги и муссы. Самым знаменитым из десертов, конечно, по праву считается тирамису.

Среди алкогольных напитков к маскарпоне отлично подойдет любой ликер.