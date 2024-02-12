Когда денег нет, а до зарплаты далеко. Очень красивая и вкусная выпечка: нежные пирожки рогалики

Врач Александр Эксквемелин в XVII веке в своей книге рассказал о жизни пиратов Америки. В книге были описаны не только грабежи, но и кулинарные пристрастия. Отсюда мы узнаем о том, что пираты предпочитали картошку на завтрак, обед и ужин. В основном, вареную. Из картофеля также готовили картофельные напитки, такие как маби. Рецепт пираты позаимствовали у перуанских индейцев.

Современное общество в своем рационе тоже часто использует картофель. Данное угощение можно приготовить легко и бюджетно.

Давайте пробовать.

Ингредиенты для теста:

мука — 750 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 400 мл;

яблочный уксус — ст. л.;

соль — ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

сливочное масло.

Ингредиенты для начинки:

картофель — кг;

сливочное масло — 40 г;

укроп;

паприка;

соль, чёрный перец.

Ингредиенты для смазки:

яичный желток — шт.;

молоко — ст. л.

Приготовление выпечки:

В глубокую емкость наливаем молоко, разбиваем 3 куриных яйца. Всыпаем соль, сахар, также добавляем яблочный уксус.

Перемешиваем ингредиенты.

Добавляем муку и руками вымешиваем мягкое тесто. Накрываем полиэтиленовым пакетом, оставляем на 10 минут. Получившееся тесто разрезаем на 8 равных кусочков. Формируем шарики, накрываем полотенцем и оставляем на некоторое время.

Раскатываем шарики теста на небольшие лепешки. Выкладываем стопкой из четырех штук. Слои смазываем сливочным маслом.

Оставляем на 30 минут.

Для начинки в вареный картофель добавляем сливочное масло и превращаем в пюре. Добавляем паприку, соль, черный перец и укроп. Перемешиваем.

Стопку лепешек растягиваем в тонкий пласт. Нарезаем, как пиццу. На широкую часть выкладываем начинку и сворачиваем в рулет.

Смазываем яичным желтком, смешанным с молоком.

Отправляем в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

Готово, можете угощать близких.