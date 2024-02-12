Когда денег нет, а до зарплаты далеко. Очень красивая и вкусная выпечка: нежные пирожки рогалики

Врач Александр Эксквемелин в XVII веке в своей книге рассказал о жизни пиратов Америки. В книге были описаны не только грабежи, но и кулинарные пристрастия. Отсюда мы узнаем о том, что пираты предпочитали картошку на завтрак, обед и ужин. В основном, вареную. Из картофеля также готовили картофельные напитки, такие как маби. Рецепт пираты позаимствовали у перуанских индейцев.
Современное общество в своем рационе тоже часто использует картофель. Данное угощение можно приготовить легко и бюджетно.
Давайте пробовать.
Ингредиенты для теста:
- мука — 750 г;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 400 мл;
- яблочный уксус — ст. л.;
- соль — ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- сливочное масло.
Ингредиенты для начинки:
- картофель — кг;
- сливочное масло — 40 г;
- укроп;
- паприка;
- соль, чёрный перец.
Ингредиенты для смазки:
- яичный желток — шт.;
- молоко — ст. л.
Приготовление выпечки:
В глубокую емкость наливаем молоко, разбиваем 3 куриных яйца. Всыпаем соль, сахар, также добавляем яблочный уксус.
Перемешиваем ингредиенты.
Добавляем муку и руками вымешиваем мягкое тесто. Накрываем полиэтиленовым пакетом, оставляем на 10 минут. Получившееся тесто разрезаем на 8 равных кусочков. Формируем шарики, накрываем полотенцем и оставляем на некоторое время.
Раскатываем шарики теста на небольшие лепешки. Выкладываем стопкой из четырех штук. Слои смазываем сливочным маслом.
Оставляем на 30 минут.
Для начинки в вареный картофель добавляем сливочное масло и превращаем в пюре. Добавляем паприку, соль, черный перец и укроп. Перемешиваем.
Стопку лепешек растягиваем в тонкий пласт. Нарезаем, как пиццу. На широкую часть выкладываем начинку и сворачиваем в рулет.
Смазываем яичным желтком, смешанным с молоком.
Отправляем в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.
Готово, можете угощать близких.