Рецепт: Японский десерт «моти» — Просто , оригинально.

Ингредиенты:

мука рисовая — 1 ст;

сахарная пудра — 0,5 ст;

клубника свежая — 12 шт;

сыр творожный сливочный — 1 ст.л;

вареная сгущенка — 1 ст.л;

крахмал кукурузный — 1 ст.л;

очищенная вода — 1 ст;

краситель — 0, 5 ч.л.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Сама приготовила в первый раз это печенье, так как внучке захотелось, всё получилось, поэтому делюсь с вами. готовится не тяжело, просто, получается красиво.

Один совет из уже опыта- муку рисовую нужно купить из клейкого риса. тогда лепёшки будут раскатываться тонко, «тесто» будет эластичнее.

Итак насыпаю в миску муку. Добавляю сахарную пудру. Я пудру делаю сама, в кофемолке.

Краситель у меня приготовлен из сока бузины, ЗАГОТОВКА моя в зиму.

заливаю водой и получается цветная вода.

Эту воду выливаю в хорошо смешанные сахарную пудру и муку, не должно быть комочков.

Вымешиваю, должно получится как тесто на аладьи.

Ставлю в микроволновку. Включаю и через минуту опять вымешиваю.

Так делаю раза три, пока не получится однородное, липкое тесто.

Тесто очень горячее, поэтому быстро делаю, пока остывает тесто, начинку.

Творожный сыр и варёное сгущённое молоко (варю сама 2,5 часа ).

Выкладываю тесто на крахмал, руки смазываю крахмалом.

Леплю шарики, катаю между ладонями.

Делаю из шарика лепёшку, кладу ложечку крема и клубничину, целую или кусок.

Соединяю края и закатываю.

Равняю все шарики, получилось …

ставлю в холодильник на 2-3 часа .

всё готово.

Интересно, оригинально, вкусно.

Но, что бы получились тонкие лепёшки, нужно использовать муку из клейкого риса, тогда тесто будет эластичное .

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.