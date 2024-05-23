Рецепт: Японский десерт «моти» — Просто , оригинально.

Ингредиенты:
мука рисовая — 1 ст;
сахарная пудра — 0,5 ст;
клубника свежая — 12 шт;
сыр творожный сливочный — 1 ст.л;
вареная сгущенка — 1 ст.л;
крахмал кукурузный — 1 ст.л;
очищенная вода — 1 ст;
краситель — 0, 5 ч.л.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Сама приготовила в первый раз это печенье, так как внучке захотелось, всё получилось, поэтому делюсь с вами. готовится не тяжело, просто, получается красиво.
Один совет из уже опыта- муку рисовую нужно купить из клейкого риса. тогда лепёшки будут раскатываться тонко, «тесто» будет эластичнее.
Итак насыпаю в миску муку. Добавляю сахарную пудру. Я пудру делаю сама, в кофемолке.
Краситель у меня приготовлен из сока бузины, ЗАГОТОВКА моя в зиму.
заливаю водой и получается цветная вода.
Эту воду выливаю в хорошо смешанные сахарную пудру и муку, не должно быть комочков.
Вымешиваю, должно получится как тесто на аладьи.
Ставлю в микроволновку. Включаю и через минуту опять вымешиваю.
Так делаю раза три, пока не получится однородное, липкое тесто.
Тесто очень горячее, поэтому быстро делаю, пока остывает тесто, начинку.
Творожный сыр и варёное сгущённое молоко (варю сама 2,5 часа ).
Выкладываю тесто на крахмал, руки смазываю крахмалом.
Леплю шарики, катаю между ладонями.
Делаю из шарика лепёшку, кладу ложечку крема и клубничину, целую или кусок.
Соединяю края и закатываю.
Равняю все шарики, получилось …
ставлю в холодильник на 2-3 часа .
всё готово.
Интересно, оригинально, вкусно.
Но, что бы получились тонкие лепёшки, нужно использовать муку из клейкого риса, тогда тесто будет эластичное .
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.