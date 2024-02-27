Свинина с киви в духовке

Практически каждая хозяйка когда-то запекала свинину с ананасом для подачи к ужину мяса по-французски. Но вот пробовали ли вы готовить ее с ярко-зеленым плодом? Если ответ отрицательный, давайте это скорее исправлять. Ведь свинина с киви, запеченная в духовке, влюбит в себя с первого же кусочка.

Какую же функцию будет выполнять такая ягода в мясном блюде? Во-первых, киви размягчит волокна свинины, сделав ее более нежной. Во-вторых, подарит сочность и неповторимый аромат мясу. Просто волшебный плод!

Сочная свинина с киви: как ее приготовить

Запекать мясо следует под сырной шапочкой. Для ее пикантного вкуса используйте крупные зубчики чеснока. Измельчите их, а затем соедините с натертым твердым сыром и майонезом. Потом покройте полученной смесью свинину с киви, равномерно ее распределяя по всей поверхности мяса.

Ингредиенты

Свиная корейка700 г Киви5 шт. Подсолнечное масло3 ст. л. Чеснок4 зуб. Твердый сыр200 г Майонез по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Нарезаем свинину на кусочки, формой напоминающие стейки. Делаем надрезы с одной стороны, создавая квадратную сеточку. Сбрызгиваем мясо небольшим количеством подсолнечного масла.Солим и перчим свинину. Хорошенько втираем специи в мясо легкими массажными движениями. Затем солим и перчим другую сторону стейков. Натираем на терке с мелкими отверстиями твердый сыр. Очищаем чеснок. Измельчаем его с помощью пресса. Добавляем чеснок и майонез к сыру. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородного состояния.Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее кусочки мяса стороной с надрезами кверху. Очищаем киви от кожуры. Нарезаем его кружочками. Выкладываем киви на свинину. Сверху помещаем сырную массу, аккуратно ее ровняем руками или с помощью ложки.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем форму со свининой запекаться на 40–50 минут. Готово!

Такое мясо получается ну очень сочным и вкусным. Кстати, при желании вы можете слегка обжарить картофель на сковороде с добавлением подсолнечного масла, а затем выложить его в форму к свинине. По истечении приблизительно 45 минут у вас будет готово и шикарное мясное блюдо, и овощной гарнир.