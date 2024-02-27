Судак на сковороде – это аппетитное и вкусное угощение, которое идеально подойдет для домашнего обеда, ужина или праздничного стола. Приготовить рыбу можно по-разному. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Вкусный жареный судак на сковороде

Вкусный жареный судак на сковороде ярко разнообразит ваш домашний стол. Аппетитную рыбу с румяной корочкой можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу: овощами, крупами, макаронами. Для приготовления блюда используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+6 порц.

Судак 1 кг

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Мука 4 ст.л.

Лимон 1 шт.

Масло растительное для жарки

Шаги 40 мин.

Вкусный жареный судак на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Рыбу заранее размораживаем, очищаем и промываем. Подготовленную тушку судака разрезаем на порционные кусочки. Выкладываем их в глубокую миску, посыпаем солью, перемешиваем и оставляем на 20 минут. Для панировки перемешиваем муку с солью, перцем и измельченной цедрой лимона. Куски рыбы хорошенько обваливаем в нашей панировке. Далее перекладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон. Жареный судак на сковороде готов. Можно пробовать!

Судак с луком и морковью на сковороде

Судак с луком и морковью на сковороде порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Подавайте угощение к домашнему обеду, дополнив любимыми гарнирами по вкусу. Приготовить аппетитную рыбу несложно, просто следуйте простым шагам из нашего проверенного кулинарного рецепта.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Судак – 1,5 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Сметана — 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Мука – 70 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу заранее размораживаем, очищаем и промываем. Далее разделываем на порционные кусочки.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Куски рыбы обваливаем в муке с солью и специями. Выкладываем на разогретое масло и слегка обжариваем до румянца со всех сторон.

Шаг 3. Обжаренную рыбу на время выкладываем на тарелку.

Шаг 4. Натираем морковь на терке и лук нарезаем тонкими полукольцами. Выкладываем овощи в глубокую миску и перемешиваем между собой.

Шаг 5. Далее овощи выкладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до мягкого состояния.

Шаг 6. Дополняем овощи сметаной и специями по вкусу. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 7. В лук с морковью выкладываем ранее обжаренную рыбу. Закрываем заготовку крышкой и держим на небольшом огне около пяти-семи минут.

Шаг 8. Судак с луком и морковью на сковороде готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Жареный судак в кляре

Жареный судак в кляре – это невероятно вкусная, аппетитная и питательная кулинарная идея, которая точно разнообразит привычное меню. Подавайте угощение с румяной корочкой вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе судака – 400 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Вода – 20 мл.

Лимон – 1 шт.

Мука – 120 гр.

Майонез – 90 гр.

Петрушка – 15 гр.

Огурец соленый – 2 шт.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе судака заранее размораживаем, промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Затем разделываем на небольшие порционные кусочки.

Шаг 2. Подготовленное филе выкладываем в глубокую миску, посыпаем измельченной петрушкой.

Шаг 3. Также рыбу поливаем лимонным соком и солим. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут.

Шаг 4. Яйца разделяем на белки и желтки. Белки пока убираем в холодильник.

Шаг 5. Яичные желтки соединяем глубокой миске с небольшим количеством молока и столовой ложкой растительного масла.

Шаг 6. Взбиваем продукты венчиком до однородности.

Шаг 7. Постепенно вводим сюда муку и доливаем оставшееся молоко. В процессе постоянно взбиваем массу. Если она получается слишком густой, добавьте немного воды.

Шаг 8. Тесто на время убираем в холодильник. Достаем белки и взбиваем их со щепоткой соли до устойчивых пиков.

Шаг 9. Соленые огурцы мелко рубим ножом и соединяем с майонезом. Это будет наш соус для подачи.

Шаг 10. В тесто аккуратно вводим белки и перемешиваем лопаткой.

Шаг 11. Куски рыбы погружаем в наш кляр и сразу перекладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до золотистой корочки со всех сторон. Затем угощение перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 12. Жареный судак в кляре готов. Подавайте к столу с соусом!

Тушеный судак в сметане на сковороде

Тушеный судак в сметане на сковороде – это аппетитное и вкусное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Такое блюдо выйдет питательным и точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе судака – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 100 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Брокколи – 100 гр.

Мука – 30 гр.

Укроп – 30 гр.

Вода – 180 мл.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Рыбу разделываем на небольшие порционные куски. Брокколи разбираем на соцветия. Измельчаем лук, укроп, чеснок. Сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем кусочки рыбы до легкого румянца.

Шаг 4. Далее на сковороде обжариваем измельченный лук и чеснок около 2 минут.

Шаг 5. Сюда же добавляем муку и еще столовую ложку растительного масла. Обжариваем все вместе 30 секунд. Затем добавляем сметану и воду. Хорошо перемешиваем наш соус.

Шаг 6. Сюда же погружаем брокколи, измельченный укроп и добавляем соль по вкусу. Провариваем 1 минуту.

Шаг 7. Обжаренное филе рыбы выкладываем в соус и посыпаем сыром. Томим под крышкой около 10 минут.

Шаг 8. Тушеный судак в сметане на сковороде готов. Раскладывайте угощение по тарелкам и подавайте к столу!

Жареный судак в муке

Жареный судак в муке порадует вас не только ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Готовая рыба выйдет румяной и хрустящей. Подавайте ее к столу с хлебом или вашими любимыми гарнирами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Судак – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сок лимонный – по вкусу.

Мука – для панировки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее размораживаем рыбу, очищаем ее и промываем под водой.

Шаг 2. Подготовленные тушки судака нарезаем порционными кусочками.

Шаг 3. Складываем куски рыбы в глубокую миску, посыпаем солью и черным молотым перцем. Также поливаем лимонным соком и перемешиваем.

Шаг 4. Каждый кусочек рыбы хорошенько обваливаем в муке.

Шаг 5. Перекладываем куски в разогретую с растительным маслом сковороду.

Шаг 6. Обжариваем до яркого румянца со всех сторон. Затем рыбу можно переложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Шаг 7. Жареный судак в муке готов. Можно подавать к столу!

Жареное филе судака на сковороде

Жареное филе судака на сковороде выйдет румяным и аппетитным. Идеальное решение для домашнего обеда или ужина. Ваши близкие или гости точно не смогут устоять. Чтобы быстро приготовить рыбу своими руками, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе судака – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Мука – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Филе заранее размораживаем, промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук нарезаем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем муку с солью и перцем. Перемешиваем сухие продукты.

Шаг 4. Филе судака хорошенько обваливаем в мучной панировке.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда лук. Жарим его до мягкости и легкого румянца.

Шаг 6. Достаем лук из сковороды и сюда же выкладываем наше рыбное филе. Обжариваем до румянца по 7 минут с каждой стороны.

Шаг 7. Жареное филе судака на сковороде готово. Подавайте на подушке из обжаренного лука!

Жареный судак кусочками на сковороде

Жареный судак кусочками на сковороде – это очень вкусная, аппетитная и питательная кулинарная идея, которая точно разнообразит привычное меню. Подавайте угощение с вашими любимыми гарнирами. Для несложного приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Судак – 1 шт.

Соль – 10 гр.

Мука кукурузная – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбу заранее размораживаем и промываем под водой.

Шаг 2. Отрезаем голову, хвост и удаляем все внутренности судака.

Шаг 3. Подготовленную тушку нарезаем порционными кусочками.

Шаг 4. Куски рыбы выкладываем в глубокую миску, посыпаем солью, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 5. Для панировки на плоскую тарелку высыпаем кукурузную муку. Обваливаем в муке куски рыбы со всех сторон.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда нашу рыбу.

Шаг 7. Обжариваем куски судака со всех сторон до яркого румянца.

Шаг 8. Жареный судак кусочками на сковороде готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Судак в сливочном соусе на сковороде

Судак в сливочном соусе на сковороде выходит очень нежным и приятным по вкусу. Такое угощение можно подавать как к домашнему обеду, так и к праздничному ужину. Приготовить рыбу несложно. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе судака – 400 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Грибы шампиньоны – 3 шт.

Сливки – 200 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орегано – 1 щепотка.

Тимьян – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Филе судака заранее размораживаем, промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 2. Листочки тимьяна аккуратно отделяем от стебля. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами. Грибы хорошо промываем и режем пластинками, чеснок измельчаем любым удобным способом.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с чесноком около 2 минут до мягкости.

Шаг 4. В сковороду с овощами выкладываем грибы, хорошо все перемешиваем и жарим еще 3 минуты.

Шаг 5. Вливаем сюда сливки, добавляем орегано и тимьян. Также всыпаем соль и перец. Хорошенько перемешиваем и доводим до легкого кипения.

Шаг 6. Филе рыбы разделываем на кусочки. Погружаем их в сливочный соус и готовим 10 минут под крышкой на небольшом огне.

Шаг 7. Судак в сливочном соусе на сковороде готов. Можно подавать к столу и пробовать!

Тушеный судак с овощами на сковороде

Тушеный судак с овощами на сковороде – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо для вашего домашнего стола. Такая кулинарная идея точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Судак – 1,5 кг.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 100 гр.

Мука – 80 гр.

Вода – 0,5 л.

Паста томатная – 30 гр.

Соль – 30 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Лимон – 2 ломтика.

Лавровый лист – 1 шт.

Зелень – 40 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Рыбу заранее размораживаем, промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Нарезаем порционными кусками равной толщины. Оптимальная толщина кусков – 2 см.

Шаг 3. Рыбные куски посыпаем солью и перцем. Поливаем лимонным соком и оставляем на 25 минут для маринования.

Шаг 4. Очищенную морковь натираем на крупной терке или нарезаем тонкой соломкой.

Шаг 5. Очищенный репчатый лук режем на тонкие полукольца.

Шаг 6. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем соломкой.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью пару минут.

Шаг 8. В эту же сковороду отправляем соломку болгарского перца, перемешиваем овощи и тушим около 5 минут.

Шаг 9. Маринованные куски рыбы хорошенько обваливаем в муке со всех сторон. Стряхнуть излишки можно с помощью кондитерской кисточки.

Шаг 10. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда наши куски рыбы.

Шаг 11. Обжариваем рыбу до яркого румянца со всех сторон.

Шаг 12. К рыбе выкладываем ранее обжаренные овощи.

Шаг 13. Отдельно приготовим соус. Для этого перемешиваем томатную пасту, сметану и холодную воду. Обязательно солим и перчим наш соус.

Шаг 14. Полученную заготовку выливаем в сковороду с рыбой и овощами. Тушим под крышкой 15 минут. Перемешивать не нужно.

Шаг 15. В конце готовки добавляем измельченную зелень и лавровый лист. Затем выключаем огонь.

Шаг 16. Тушеный судак с овощами на сковороде готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Жареный судак в панировочных сухарях

Жареный судак в панировочных сухарях – это вкусное и аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Для несложного приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Судак – 1,5 кг.

Сухари панировочные – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Рыбу заранее размораживаем, промываем и разрезаем на порционные кусочки равной толщины.

Шаг 3. Куски рыбы выкладываем в глубокую миску, посыпаем солью и специями. Перемешиваем и даем слегка промариноваться.

Шаг 4. Далее куски рыбы хорошенько обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда наши куски рыбы в панировке.

Шаг 6. Обжариваем рыбу до золотистой корочки с обеих сторон. Затем угощение можно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Жареный судак в панировочных сухарях готов. Подавайте к столу и пробуйте!