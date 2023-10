Названы белковые продукты, которые вредят человеку, а не помогают

Эксперт по правильному питанию Элизабет Шоу рекомендовала реже есть хот-доги и салями. В интервью изданию Eat This, Not That она рассказала про самые вредные для организма источники белка — перечисленные продукты к ним тоже относятся.

Эксперт напомнила, что мясные продукты — главные источники белка и цинка, но в переработанном мясе концентрация полезных веществ значительно ниже. От ветчины, салями и других колбас лучше отказаться: такая продукция слишком жирная и калорийная, а нормировать ее употребление сложно.

Шоу объяснила, что в 110 г салями содержится 460 калорий, 13,4 г насыщенных жиров и 2550 мг натрия. Это составляет 6% от дневной нормы.

Рацион станет полезнее, если вместе с уже названными продуктами исключить из него жирную свиную грудинку, жареные сосиски и пепперони, а вместе с ними хот-доги и пиццу.

