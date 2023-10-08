Описание приготовления:
Мягкие и ароматные булочки исчезают в одно мгновенье! Очень вкусно как с чем или кофе, так и в тёплом виде с молоком. По желанию в тесто можно добавить изюм или любые другие сушёные ягоды или фрукты. Выпечку смело можно назвать "на скорую руку". Испеките — не пожалеете!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Булочки / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 320 Грамм
- Творог 200 Грамм
- Яйцo 2 Штуки (+ желток для смазывания)
- Сахар 150 Грамм (+ дополнительно для посыпки)
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 10 Грамм
- Соль 1/4 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
315 ккал
Калорийность
6 г
Белки
11 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожные булочки "Косички"»
Подготовьте все ингредиенты.
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте творог, разрыхлитель и масло. Хорошо перемешайте, растирая крупные кусочки творога вилкой или лопаткой.
Затем частями добавьте муку. Сначала перемешайте тесто ложкой, а затем продолжите замес руками.
Долго тесто не месите, иначе оно "затянется" и булочки будут жёсткими и тяжёлыми.
Раскатайте тесто в пласт и нарежьте полосками. Число полос должно быть кратным 3. Если хотите булочки небольшие, то можно разрезать полосы пополам.
Соедините три полоски теста у основания и сплетите косички. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
Смажьте заготовки желтком и посыпьте сахаром. Можно добавить к сахару корицу. Выпекайте при температуре 190 градусов около 20 минут.
Творожные булочки "Косички" готовы. Приятного аппетита!