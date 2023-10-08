Описание приготовления:

Мягкие и ароматные булочки исчезают в одно мгновенье! Очень вкусно как с чем или кофе, так и в тёплом виде с молоком. По желанию в тесто можно добавить изюм или любые другие сушёные ягоды или фрукты. Выпечку смело можно назвать "на скорую руку". Испеките — не пожалеете!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Булочки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 320 Грамм

Творог 200 Грамм

Яйцo 2 Штуки (+ желток для смазывания)

Сахар 150 Грамм (+ дополнительно для посыпки)

Растительное масло 2 Ст. ложки

Разрыхлитель 10 Грамм

Соль 1/4 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

315 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожные булочки "Косички"»

Подготовьте все ингредиенты.

Взбейте яйца с сахаром и солью.

Добавьте творог, разрыхлитель и масло. Хорошо перемешайте, растирая крупные кусочки творога вилкой или лопаткой.

Затем частями добавьте муку. Сначала перемешайте тесто ложкой, а затем продолжите замес руками.

Долго тесто не месите, иначе оно "затянется" и булочки будут жёсткими и тяжёлыми.

Раскатайте тесто в пласт и нарежьте полосками. Число полос должно быть кратным 3. Если хотите булочки небольшие, то можно разрезать полосы пополам.

Соедините три полоски теста у основания и сплетите косички. Выложите на противень, застеленный пергаментом.

Смажьте заготовки желтком и посыпьте сахаром. Можно добавить к сахару корицу. Выпекайте при температуре 190 градусов около 20 минут.

Творожные булочки "Косички" готовы. Приятного аппетита!