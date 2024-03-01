Рецепт: Драники из свеклы с яблоком — Сладкие.

Ингредиенты:
свекла — 2 шт.;
яблоко — 1 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
яйца куриные — 2 шт.;
мука пшеничная — 3 ст. л.;
масло подсолнечное — 5 ст. л.
Способ приготовления: Драники жарю обычно из картошки, это, наверное, традиционная классика этого блюда. Есть вариации — с добавлением грибов, различной зелени, колбасы, либо фарша. Тут уж фантазия добавок безгранична. Я же сегодня готовила драники сладкие из свеклы и яблочка.
Свеклу нужно предварительно отварить до полной готовности и дать ей остыть. У меня два больших корнеплода (чуть менее килограмма) и большое яблоко (без малого триста грамм). Очищенную свеклу натираю на крупной тёрке.
Добавляю яйца.
Я добавила сахара всего две ложки (с горкой), нам такой сладости достаточно.
Если любите послаще, добавьте сахару чуть больше.
Яблоко очищаю от кожуры.
И натираю его на крупной тёрке.
Добавляю в миску со свеклой просеянную муку.
Муки слишком много не надо добавлять, не стоит перебивать вкус основных продуктов.
В сковороду наливаю рафинированное масло и ставлю сковороду на огонь.
Тщательно перемешиваю содержимое миски.
В кипящее масло выкладываю свеклу.
Масса достаточно густая для того чтобы ложкой придать более — менее равные по размеру драники. Я переворачиваю вилкой, потому делаю драники не большого размера. Можно и потолще драники сделать, но тогда времени на готовку надо выделить больше.
Жарю драники с двух сторон на среднем огне до изменения цвета.
Визуально можно заметить готовность легко.
Выкладываю готовые драники на бумажное полотенце.
Масло я не экономлю, так более хрустящая корочка выходит. Драники получаются вкусными, нежные внутри и умеренно сладкие.
Приятного аппетита и творческого вдохновения. На мой взгляд довольно не плохой вариант ужина со сметаной, да и на завтрак с чашкой ароматного чая, или кофе тоже весьма подойдут.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
****Время указываю с учётом использования уже отваренной свеклы.****
Время приготовления: 30 мин.