Рецепт: Драники из свеклы с яблоком — Сладкие.

Ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

яблоко — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

масло подсолнечное — 5 ст. л.

Способ приготовления: Драники жарю обычно из картошки, это, наверное, традиционная классика этого блюда. Есть вариации — с добавлением грибов, различной зелени, колбасы, либо фарша. Тут уж фантазия добавок безгранична. Я же сегодня готовила драники сладкие из свеклы и яблочка.

Свеклу нужно предварительно отварить до полной готовности и дать ей остыть. У меня два больших корнеплода (чуть менее килограмма) и большое яблоко (без малого триста грамм). Очищенную свеклу натираю на крупной тёрке.

Добавляю яйца.

Я добавила сахара всего две ложки (с горкой), нам такой сладости достаточно.

Если любите послаще, добавьте сахару чуть больше.

Яблоко очищаю от кожуры.

И натираю его на крупной тёрке.

Добавляю в миску со свеклой просеянную муку.

Муки слишком много не надо добавлять, не стоит перебивать вкус основных продуктов.

В сковороду наливаю рафинированное масло и ставлю сковороду на огонь.

Тщательно перемешиваю содержимое миски.

В кипящее масло выкладываю свеклу.

Масса достаточно густая для того чтобы ложкой придать более — менее равные по размеру драники. Я переворачиваю вилкой, потому делаю драники не большого размера. Можно и потолще драники сделать, но тогда времени на готовку надо выделить больше.

Жарю драники с двух сторон на среднем огне до изменения цвета.

Визуально можно заметить готовность легко.

Выкладываю готовые драники на бумажное полотенце.

Масло я не экономлю, так более хрустящая корочка выходит. Драники получаются вкусными, нежные внутри и умеренно сладкие.

Приятного аппетита и творческого вдохновения. На мой взгляд довольно не плохой вариант ужина со сметаной, да и на завтрак с чашкой ароматного чая, или кофе тоже весьма подойдут.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

****Время указываю с учётом использования уже отваренной свеклы.****

Время приготовления: 30 мин.