Рецепт: Ароматный суп-пюре — с курицей

Ингредиенты:

картофель — 3 шт;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

масло сливочное — 30 гр;

чеснок — 2 зубчика;

орегано — 5 гр;

филе куриное — 300 гр;

сыр плавленый — 200 гр

Способ приготовления: Нежный и вкусный суп-пюре, но с мясом? Легко. Ловите рецепт самого вкусного и ароматного супа-пюре в сочетании с мясом.

Для начала начистим картофель, я беру 3 шт, чуть больше 200 грамм выходит.

Затем морковь и лук. Их измельчаем, первого ножом, вторую теркой.

В кастрюле их будем обжаривать. Вместе со сливочным маслом.

Картофель тоже нарежем. Делаем это дольками, которые будет легко отварить. Но пока что просто жарим.

Помимо картофеля добавим чеснок. 2 зубчика нарежем мелко.

В измельчитель отправляем нарезанное филе курицы, добавляем соль и орегано, а после выкладываем нарезанный чеснок.

Это будет мясная составляющая нашего супа, а чеснок и травы дадут аромат. Измельчив, оставляем в стороне.

Теперь овощи в кастрюле должны быть обжарены.

Заливаем водой и отвариваем овощи.

После того, как суп закипит, можно добавлять нашу курицу. Я добавлял столовой ложкой, предварительно раскрутив содержимое кастрюли.

Через минут 15 можно брать в руки погружной блендер. Проработаем все, что есть в кастрюле.

Теперь уже проверяем по соли и добавляем плавленый сыр.

Еще раз проработаем супчик блендером и можно выключать плиту. Всегда рекомендую дать супу постоять под крышкой еще минут 20-30, это позволит всем ингредиентам обменяться вкусами и ароматами.

А после уже можно созывать любимых к столу.

У нас этот суп любят и взрослые, и дети. Он очень нежный, но при этом мясной в отличие от привычных супов-пюре.

Приятного всем аппетита.

Время приготовления: 50 мин.