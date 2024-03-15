Рецепт: Ароматный суп-пюре — с курицей

Ингредиенты:
картофель — 3 шт;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
масло сливочное — 30 гр;
чеснок — 2 зубчика;
орегано — 5 гр;
филе куриное — 300 гр;
сыр плавленый — 200 гр
Способ приготовления: Нежный и вкусный суп-пюре, но с мясом? Легко. Ловите рецепт самого вкусного и ароматного супа-пюре в сочетании с мясом.
Для начала начистим картофель, я беру 3 шт, чуть больше 200 грамм выходит.
Затем морковь и лук. Их измельчаем, первого ножом, вторую теркой.
В кастрюле их будем обжаривать. Вместе со сливочным маслом.
Картофель тоже нарежем. Делаем это дольками, которые будет легко отварить. Но пока что просто жарим.
Помимо картофеля добавим чеснок. 2 зубчика нарежем мелко.
В измельчитель отправляем нарезанное филе курицы, добавляем соль и орегано, а после выкладываем нарезанный чеснок.
Это будет мясная составляющая нашего супа, а чеснок и травы дадут аромат. Измельчив, оставляем в стороне.
Теперь овощи в кастрюле должны быть обжарены.
Заливаем водой и отвариваем овощи.
После того, как суп закипит, можно добавлять нашу курицу. Я добавлял столовой ложкой, предварительно раскрутив содержимое кастрюли.
Через минут 15 можно брать в руки погружной блендер. Проработаем все, что есть в кастрюле.
Теперь уже проверяем по соли и добавляем плавленый сыр.
Еще раз проработаем супчик блендером и можно выключать плиту. Всегда рекомендую дать супу постоять под крышкой еще минут 20-30, это позволит всем ингредиентам обменяться вкусами и ароматами.
А после уже можно созывать любимых к столу.
У нас этот суп любят и взрослые, и дети. Он очень нежный, но при этом мясной в отличие от привычных супов-пюре.
Приятного всем аппетита.
Время приготовления: 50 мин.