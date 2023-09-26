Не ешьте, если хотите сберечь желудок и выспаться — врач назвала худшее время для ужина

Когда нужно ужинать, чтобы хорошо спать, не набирать вес и не перегружать организм? Диетолог Меган Де Шателетс рассказала изданию Delish, какое время является самым оптимальным для последнего приема пищи.

Эксперт напомнила, какие последствия может повлечь за собой привычка наедаться на ночь. Из-за естественного замедления обмена веществ в конце дня поздний прием пищи может нарушить регуляцию гормонов аппетита в организме, привести к метаболическому дисбалансу и вызвать трудности с контролем веса.Кроме того, ужины в неправильное время обостряют рефлюкс и провоцируют другие расстройства ЖКТ.

Поздний ужин влияет не только на эндокринную и пищеварительную системы, но также и на качество сна. Старайтесь не употреблять вечером сладкие и богатые углеводами продукты, ведь из-за резких скачков сахара в крови не получится уснуть.

Когда следует ужинать? На самом деле, как отмечает доктор Де Шателетс, для каждого человека этот ответ будет разным. Однако есть универсальное правило — последний раз разрешается поесть за 3 часа до отхода ко сну. Именно за это время пищеварительная система справится с перевариванием еды.

Если случился единичный форс-мажор, например, вы забыли поесть или оказались в ресторане ночью, то ничего страшного из-за внепланового ужина не произойдет. Эту информацию подтвердили исследователи из Гарварда — диетолог Де Шателетс разделяет их мнение.

«Совсем не значит, что вам надо пропустить прием пищи или лечь спать на 3 часа позже. Не волнуйтесь и просто сделайте себе порцию поменьше, чтобы сократить риски», — отметила эксперт.

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