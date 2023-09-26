ГлавнаяРецептыРецепт самых легких осенних макарон с особым соусом Рецепт самых легких осенних макарон с особым соусом На чтение: 2 минуты Обожаете макаронные изделия, но уже не знаете с чем их готовить? У нас есть рецепт, который точно станет любимым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Макароны всегда были доступным и бюджетным вариантом скорого обеда или ужина. Их можно подавать с творогом, овощами, мясом или рыбой. Из макарон готовят как сладкие, так и острые запеканки. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Мы предлагаем попробовать приготовить их с особым соусом из печеных овощей: томатов и перцев. Рецепт макарон с томатным соусом Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты для соуса: – 3 болгарских перца; – 2 больших томата или черри вместо них; – 2 головки чеснока; – средней остроты перчик; – масло и ароматные травы, соль; – 50 – 70 граммов сливок. Приготовление: Разрезаем сладкие перцы пополам и удаляем семена и средину. Выкладываем их на фольгу и противень вверх кожурой. Туда же целые томаты, надрезанную головку чеснока с растительным маслом, добавляем острый перчик и травы. Сдабриваем все специями и поливаем маслом. Запекаем овощи под верхним грилем 20 минут, пока кожура перцев не почернеет. Накрываем пищевой пленкой и даем остыть. Сладкие перцы и томаты зачищаем от кожуры, чеснок выжимаем. Все собираем в блендере, даже образовавшийся сок пока овощи запекались, потому что он очень ароматный. Перебиваем все в однородную смесь. На сковороде обжариваем 100 граммов бекона, выливаем туда же овощной соус, при необходимости добавляем соль, немного чабреца или орегано. Вливаем сливки. Соус готов! Для макарон отвариваем их в кипящей подсоленной воде до готовности. Сцеживаем воду. Переводим их в сковороду с соусом, добавляю еще немного воды, чтобы был даже немножко редкий соус, ведь изделия быстро впитывают влагу. Натираем сыр и перемешиваем все. Очень вкусно добавить порванные листики базилика и немного сверху душистого масла. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить жареную рыбу в сливках со шпинатом и черри. Поделитесь с друзьями