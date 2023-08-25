ГлавнаяРецептыНе маринованные и не квашеные: что приготовить из огурцов на зиму Не маринованные и не квашеные: что приготовить из огурцов на зиму На чтение: 2 минуты Хранение продуктов на зиму – это отличная практика, позволяющая насладиться любимыми продуктами в холодные месяцы. Особый вкус огурцов можно сохранить, используя разнообразные методы консервации, не требующие маринования или квашения. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Хранение огурцов на зиму – это творческий процесс, позволяющий попробовать разнообразные сочетания вкусов и ароматов. 24 Канал собрал некоторые идеи, которые помогут вам сохранить огурцы на зиму без лишних усилий. Интересно Наслаждайтесь последними днями лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Огурцы в соленом растворе Один из самых простых способов хранения огурцов на зиму – это погрузить их в соленый раствор. Для этого растворите соль в воде, добавьте специи по вкусу (например, сухой чеснок, дольки острого перца, укроп) и оставьте огурцы на время в этом растворе. Затем их можно перевести в банки и залить оливковым маслом или уксусом. Они станут отличным дополнением к салатам или завтракам. Сушеные огурцы Для тех, кто ищет альтернативный способ хранения, следует попробовать сушеные огурцы. Нарежьте их тонкими колечками или соломкой и сушите в сушилке или печке при низкой температуре. Такие сушеные огурцы можно использовать для приготовления чая или в качестве снека. Огурцы с медом Время: 60 минут Порций: 4 Невероятная вкусность / Ілюстративне фото pexels Ингредиенты: – 2 килограмма огурцов; – 2,5 стакана воды; – пол стакана уксуса; – пол стакана сахара; – 2 столовые ложки меда; – 2 столовые ложки горчицы в зернах; – 2 столовые ложки соли; – 3 – 5 зубчиков чеснока; – 2 чайные ложки горчицы. Приготовление: В большую кастрюлю налейте уксус с водой, добавьте сахар, соль и мед. Доведите все до кипения. Огурцы помойте, очистите и разрезайте вдоль на четвертинки. Зубчики чеснока очистите от кожуры. Плотно уложите огурцы в банки. Затем добавьте в еще теплый рассол горчицу и зерна горчицы. Тщательно перемешайте и сразу залейте огурцы. В каждую банку добавьте чеснок и закрутите крышками. Все банки нужно пастеризовать около 10 минут. Какие огурцы лучше не консервировать – детали. Поделитесь с друзьями