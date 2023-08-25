Не маринованные и не квашеные: что приготовить из огурцов на зиму

Хранение продуктов на зиму – это отличная практика, позволяющая насладиться любимыми продуктами в холодные месяцы. Особый вкус огурцов можно сохранить, используя разнообразные методы консервации, не требующие маринования или квашения.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Хранение огурцов на зиму – это творческий процесс, позволяющий попробовать разнообразные сочетания вкусов и ароматов. 24 Канал собрал некоторые идеи, которые помогут вам сохранить огурцы на зиму без лишних усилий.

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Огурцы в соленом растворе

Один из самых простых способов хранения огурцов на зиму – это погрузить их в соленый раствор. Для этого растворите соль в воде, добавьте специи по вкусу (например, сухой чеснок, дольки острого перца, укроп) и оставьте огурцы на время в этом растворе. Затем их можно перевести в банки и залить оливковым маслом или уксусом. Они станут отличным дополнением к салатам или завтракам.

Сушеные огурцы

Для тех, кто ищет альтернативный способ хранения, следует попробовать сушеные огурцы. Нарежьте их тонкими колечками или соломкой и сушите в сушилке или печке при низкой температуре. Такие сушеные огурцы можно использовать для приготовления чая или в качестве снека.

Огурцы с медом

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 4

Невероятная вкусность​ / Ілюстративне фото pexels

Ингредиенты​:

– 2 килограмма огурцов;

– 2,5 стакана воды;

– пол стакана уксуса;

– пол стакана сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки горчицы в зернах;

– 2 столовые ложки соли;

– 3 – 5 зубчиков чеснока;

– 2 чайные ложки горчицы.

Приготовление:

В большую кастрюлю налейте уксус с водой, добавьте сахар, соль и мед. Доведите все до кипения.

Огурцы помойте, очистите и разрезайте вдоль на четвертинки. Зубчики чеснока очистите от кожуры.

Плотно уложите огурцы в банки. Затем добавьте в еще теплый рассол горчицу и зерна горчицы.

Тщательно перемешайте и сразу залейте огурцы.

В каждую банку добавьте чеснок и закрутите крышками.

Все банки нужно пастеризовать около 10 минут.

Какие огурцы лучше не консервировать – детали.