Тесто для пельменей на воде классическое

Тесто для пельменей на воде – это универсальный полуфабрикат, который используют для приготовления различных блюд, а не только пельменей. В подборке собраны различные рецепты, повторить которые не составит особого труда. Бюджетные компоненты имеются на кухне практически всегда. Тесто готовят с холодной, горячей и даже минеральной водой.

Классическое тесто для пельменей на воде с яйцами

Классическое тесто для пельменей на воде с яйцами готовится довольно просто. Смешать ингредиенты сможет любой. Тесто используют не только по назначению. Из него выходят вкусные домашние лепешки. Для приготовления теста я чаще всего использую муку высшего сорта.

Ингредиенты –+1 порц.

Мука пшеничная 600 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Вода 250 мл.

Соль ½ ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 30 мин.

Как приготовить классическое тесто для пельменей на воде с яйцами? Подготовив ингредиенты, в объемную миску просеиваем 600 граммов муки. Собираем ее горкой, а по центру делаем углубление. Кладем в него соль. Далее разбиваем в углубление яйцо. Перемешав деревянной ложкой, постепенно вводим холодную воду и замешиваем тесто. Заливаем рафинированное масло. Когда будет трудно мешать массу ложкой, продолжаем вымешивать тесто руками. Собираем тесто в ком и складываем в чашу. Прикрыв емкость пленкой или полотенцем, даем постоять треть часа. Спустя указанное время «отдохнувшее» тесто станет удобнее в работе. Тесто для пельменей на воде с яйцами готово! Используем его по назначению. Приятного аппетита!

Эластичное тесто для пельменей на воде

Эластичное тесто для пельменей на воде не требует особых профессиональных навыков. Замесить пресное тесто без труда получится даже у дилетанта. Простые компоненты найдутся на любой кухне. Тесто получается мягким, податливым и удобным в применении.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 30

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Вода – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

В чашу для замеса выливаем стакан воды. Можно использовать как сырую воду, так и кипяченую. Кладем соль и перемешиваем. Разбиваем яйца и хорошенько размешиваем венчиком. Берем отдельную емкость и при помощи сита просеиваем муку от соринок и обогащаем ее кислородом. Стакан муки отставляем в сторону. К четырем стаканам просеянной и собранной горкой муки вливаем массу из воды и яиц, предварительно сделав в центре углубление. Перемешиваем лопаткой по кругу. Когда масса станет достаточно однородной, выкладываем ее на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Активно вымешиваем массу руками, просеивая муку из пятого стакана. Месим, пока тесто не приобретет желаемую консистенцию. Готовое тесто складываем в пакет. Даем отлежаться, оставив на полчаса. Спустя указанное время снова обминаем тесто. Теперь используем тесто по назначению. Остатки замораживаем или готовим другие блюда. Приятного аппетита!

Вкусное тесто для пельменей на минеральной воде

Вкусное тесто для пельменей на минеральной воде готовится быстро и просто. Оно выходит податливым и удобным в работе. Универсальная заготовка идеальна для заморозки. С таким тестом можно сделать заготовки впрок. Тесто на минералке идеально для лепешек, пельменей, вареников и других подобных блюд.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Тесто:

Мука пшеничная – 350 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода минеральная – 125 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Начинка:

Свиной фарш – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Отвешиваем 350 граммов муки, берем яйцо, отмеряем 125 миллилитров минералки и 2 столовые ложки растительного масла. Муку я обычно использую высшего сорта. В объемную миску выливаем минералку и разбиваем яйцо. Заливаем рафинированное масло и кладем соль. Активно размешиваем. Смесь может пениться. Просеиваем муку частями и сразу вымешиваем. Таким образом добавляем остатки муки и формируем массу в шар. Заворачиваем в пленку или пакет и даем отлежаться при комнатных условиях четверть часа. После «отдыха» оно станет более удобным в работе. Пока тесто отлеживается, перекручиваем мясо или курицу через мясорубку или готовим начинку уже из готового фарша, добавив по вкусу специи и покрошенный кубиком лук. В процессе приготовления домашнего фарша лук то же можно перекрутить. Когда начинка будет готова, приступаем к лепке пельменей, приготовлению вареников или чебуреков. Готовим изделия привычным способом. Оставшееся тесто можно заморозить или использовать для приготовления других блюд. Я предпочитаю полностью использовать тесто, заготовив различные домашние полуфабрикаты и заморозив. Это отличный способ сэкономить время для занятых людей. Достаем готовые пельмени при помощи шумовки. Подаем угощение. Приятного аппетита!

Заварное тесто для пельменей на кипятке

Заварное тесто для пельменей на кипятке – это популярный вид универсального теста, который готовится за считанные минуты. С таким тестом изделия всегда остаются целыми и хорошо переносят заморозку. Заварное тесто подходит не только для пельменей, но и для мантов, вареников и равиоли.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Берем глубокую чашу и просеиваем 320 граммов муки. Остальную муку оставляем для подпыла рабочей поверхности. В центре делаем ямку и вливаем 3 столовые ложки рафинированного растительного масла. Доводим до кипения 200 миллилитров воды и заливаем в углубление. Кладем чайную ложку соли. Перемешиваем ложкой и даем немного остыть. Соль можно развести в кипятке, а потом вылить к муке. После чего разбиваем промытое и обсушенное яйцо, обычно категории С1. Массу месим руками до гладкости на столе, посыпанном оставшейся мукой. Скатав шар кладем в чашу, прикрываем и даем «отдохнуть» полчаса. После чего еще раз хорошо вымешиваем, растягивая тесто. Даем еще отлежаться, прикрыв пленкой. Пока тесто «отдыхает», готовим начинку. Спустя час лепим пельмени. Приятного аппетита!

Тесто для пельменей на ледяной воде

Тесто для пельменей на ледяной воде – это элементарный рецепт из трех простых ингредиентов, который готовится за несколько минут. Универсальное тесто используют для мантов, пельменей, чебуреков, вареников и хинкали. Для меня этот рецепт идеален во всех отношениях и никогда не подводит. Изделия остаются целыми и выглядят аппетитно.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 500 гр.

Вода ледяная – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Берем глубокую чашу и через мелкое сито пропускаем 500 граммов пшеничной муки. Я всегда использую только высший сорт. Набираем стакан холодной воды из-под крана и отправляем в морозилку, пока на поверхности не появится ледяная корка. В ледяную воду всыпаем соль и активно размешиваем, пока она полностью не растворится. В просеянной муке делаем ямку и порциями вливаем ледяную воду. Быстро замешиваем. Сперва тесто покажется слишком тугим. Отправляем его в миску и накрываем. Даем отлежаться в течение получаса. Оно станет эластичным и удобным в работе. Пока тесто «отдыхает», готовим начинку. Затем раскатываем тесто и используем для лепки пельменей или других изделий, которые можно заморозить впрок. Рекомендую воспользоваться рецептом. С ним можно запастись различными домашними полуфабрикатами. Способ лепки выбираем самостоятельно. Приятного аппетита!

Простое тесто для пельменей на воде без яиц

Простое тесто для пельменей на воде без яиц готовится за считанные минуты из простых ингредиентов, которые практически всегда имеются дома. Пресное тесто используют не только для приготовления пельменей. Из него получаются очень вкусные лепешки. Отличный выход, когда дома нет хлебобулочных изделий.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 3 ст.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

В глубокую емкость выливаем 200 миллилитров холодной кипяченой воды и солим. Хорошо перемешиваем до полного растворения кристалликов. К получившейся жидкости через мелкое сито просеиваем стакан муки. Размешиваем до гладкого состояния. В несколько приемов вводим оставшуюся просеянную муку. Хорошенько вымешиваем. Когда массу невозможно будет перемешивать ложкой, собираем тесто в ком и перекладываем на доску, немного подсыпав муки. Поливаем растительным маслом без запаха и продолжаем вымешивать руками, пока оно не перестанет липнуть к ладоням. После чего прикрываем салфеткой и оставляем для «отдыха». Не теряя времени, готовим начинку для пельменей или вареников. Спустя время начинаем работать с тестом и готовить любимые блюда. Приятного аппетита!

Эластичное тесто для пельменей на воде с яйцами и растительным маслом

Эластичное тесто для пельменей на воде с яйцами и растительным маслом готовится проще не придумаешь. Все продукты всегда имеются дома, а если нет – не проблема сходить в ближайший магазин. Элементарный процесс сможет повторить даже ребенок. Такое тесто используют не только для лепки пельменей, но и для большого разнообразия вкуснейших блюд.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Отвешиваем компоненты. Через мелкое сито пропускаем 500 граммов пшеничной муки, чтобы избавиться от соринок и насытить ее кислородом. В чашу выливаем 200 миллилитров воды. Разбиваем яйцо и солим. Размешиваем до однородности. Далее наливаем рафинированное масло. Постепенно всыпаем предварительно просеянную через сито муку. Хорошо перемешиваем ложкой. Когда станет невозможно мешать ложкой, припылив стол мукой, перекладываем тесто и начинаем активно вымешивать руками. После чего собираем массу в ком, прикрыв чистым кухонным полотенцем, оставляем на 20-30 минут. Спустя указанное время снова вымешиваем и используем по назначению. Раскатываем, готовим любимые блюда и угощаем близких. Остатки такого теста можно хранить в холодильнике несколько дней или заморозить. Приятного аппетита!

Пельменное тесто на воде в хлебопечке

Пельменное тесто на воде в хлебопечке – это рецепт для занятых хозяек и тех, кто не любит работать с тестом. Замес происходит автоматически, что значительно экономит время. Такое тесто используют не только для лепки пельменей, но и для чебуреков, мантов и вареников.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 220 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное рафинированное – 3 ст.л.

Процесс приготовления: