ГлавнаяРецептыГлавное блюдо техасско-мексиканской кухни. Как приготовить буррито Главное блюдо техасско-мексиканской кухни. Как приготовить буррито На чтение: 1 минута Чтобы сделать начинку, вам понадобится кукурузное масло Сегодня рассказываю, как приготовить бурито: главное блюдо текс-мекс, гастрономической культуры, объединившей традиции Мексики и юга США. Ингредиенты: Лук репчатый — 100 г Кукурузное масло — 60 г Фасоль — 100 г Болгарский перец — 100 г Помидор — 100 г Кукуруза — 70 г Оливки — 15 г Вареный рис — 30 г Сыр — 25 г Кинза — 3 г Тортилья — 1 шт. Соус гуакамоле — 70 г Листья салата — 15 г Соль — 1 г Перец — 0,5 г Прогрейте в сковороде кукурузное масло. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте в масле. Добавьте отваренную фасоль, посолите, поперчите, обжарьте и выложите все в отдельную тарелку. Снова нарежьте лук полукольцами, а болгарский перец и помидор — полосками. Поджарьте все это на кукурузном масле, перемешайте, посолите. Добавьте кукурузу, перемешайте еще раз и прожарьте это немного. Начинка готова! Разогрейте тортильи. Просто положите их на горячую сковороду без масла и прогрейте с обеих сторон. Выложите на теплые тортильи тертый сыр, отваренный рис, гуакамоле (чтобы сделать его, разомните авокадо, смешайте с мелко порезанным луком, добавьте чили, соль, сок лайма и оливковое масло), фасоль с луком и овощи. Присыпьте кинзой, добавьте пару оливок, сверните тортильи. Готовые буррито разрежьте пополам и съешьте с удовольствием. Поделитесь с друзьями