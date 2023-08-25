Главное блюдо техасско-мексиканской кухни. Как приготовить буррито

Чтобы сделать начинку, вам понадобится кукурузное масло

Сегодня рассказываю, как приготовить бурито: главное блюдо текс-мекс, гастрономической культуры, объединившей традиции Мексики и юга США.

Ингредиенты:

Лук репчатый — 100 г

Кукурузное масло — 60 г

Фасоль — 100 г

Болгарский перец — 100 г

Помидор — 100 г

Кукуруза — 70 г

Оливки — 15 г

Вареный рис — 30 г

Сыр — 25 г

Кинза — 3 г

Тортилья — 1 шт.

Соус гуакамоле — 70 г

Листья салата — 15 г

Соль — 1 г

Перец — 0,5 г

Прогрейте в сковороде кукурузное масло. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте в масле. Добавьте отваренную фасоль, посолите, поперчите, обжарьте и выложите все в отдельную тарелку.

Снова нарежьте лук полукольцами, а болгарский перец и помидор — полосками. Поджарьте все это на кукурузном масле, перемешайте, посолите. Добавьте кукурузу, перемешайте еще раз и прожарьте это немного. Начинка готова!

Разогрейте тортильи. Просто положите их на горячую сковороду без масла и прогрейте с обеих сторон.

Выложите на теплые тортильи тертый сыр, отваренный рис, гуакамоле (чтобы сделать его, разомните авокадо, смешайте с мелко порезанным луком, добавьте чили, соль, сок лайма и оливковое масло), фасоль с луком и овощи. Присыпьте кинзой, добавьте пару оливок, сверните тортильи.

Готовые буррито разрежьте пополам и съешьте с удовольствием.