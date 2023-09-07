ГлавнаяРецептыНе огурцы, и не помидоры: рецепт вкуснейшей консервации на зиму Не огурцы, и не помидоры: рецепт вкуснейшей консервации на зиму На чтение: 2 минуты Кроме традиционных закруток из огурцов и помидоров мы предлагаем подготовить на зиму маринованные перцы по особому рецепту. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы дополнить список зимней консервации, мы предлагаем добавить в популярные закрутки маринованные перцы кусочками. Их легко и быстро готовить, а наслаждаться можно в течение 6 месяцев. Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней Подавайте их к столу, как отдельную закрутку, или к мясным или рыбным блюдам. Рецепт маринованных перцев на зиму Время: 30 минут Порции: 1 Ингредиенты на 1 литровую банку: – 1 килограмм сладкого перца или сорта белозвезда; – 400 граммов воды; – 2 ложки сахара; – 1 ложка соли; – 1 лавровый лист; – 2 горошины душистого перца; – 1 бутон гвоздики; – 2 зубчика чеснока; – 2 ложки уксуса столового 9%; – 50 граммов подсолнечного масла. Приготовление: Стерилизуем банки и крышки. Моем овощи и удаляем семенную коробку. Разрезаем сначала на полоски, а затем каждую полоску пополам под углом 45 градусов. Выйдут большие кусочки. В кастрюлю выкладываем кусочки перца, вливаем 400 г воды, добавляем 2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 2 горошины душистого перца, 1 бутон гвоздики и всыпаем сахара и соли. Отправляем все на средний огонь и провариваем 5 минут после закипания. Снимаем кастрюлю с перцем из огня и вливаем. уксуса и подсолнечного масла. В стерилизованные банки выкладываем перец со всеми специями и заливаем жидкостью, в которой он варился, вверх. Закрываем крышками. Стерилизовать банку с перцем не нужно, потому что овощ варился и прошел достаточную термическую обработку. Оставляем банки с перцем охлаждаться при комнатной температуре, а затем храним в прохладном месте до года. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить рагу из баклажанов, тающее во рту. Поделитесь с друзьями