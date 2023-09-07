Найден самый опасный для печени продукт — это не алкоголь

В печени нет болевых рецепторов, орган не «отреагирует» на неправильное питание так, как желудок или кишечник, а будет молчать — из-за этого человек и не подумает сменить питание. Ради здоровья печени диетолог Алексей Кабанов посоветовал исключить из рациона только один продукт — он гораздо опаснее, чем алкоголь.

По словам Кабанова, больше всего печени вредит сахар. Именно он вызывает неалкогольное ожирение — один из самых распространенных диагнозов в России. Если сахар потребляется одновременно с животными жирами, то это наносит органу еще больший урон. Одно из самых опасных сочетаний, ведущих к циррозу и онкологии, — жирное мясо или фастфуд и сладкий газированный напиток, передает слова эксперта «Лента.ру».

Газировка в принципе сильно «бьет» по печени из-за чрезмерной сладости: на 100 мл жидкости приходится 25 г сахара (суточная норма взрослого человека). Если к этим продуктам добавить еще и алкоголь, то по печени будет нанесен сокрушительный удар.

Ранее стали известны продукты, которые нужны в рационе для здоровья печени. Врачи рекомендавали употреблять больше полезных жиров, которые можно найти в орехах, жирной рыбе и семечках. Не менее важны растительные и животные белки, например, мясо курицы, индейки, яйца, бобовые культуры. В составе этих продуктов есть аминокислоты, которые восстанавливают клетки печени и участвуют в регулировании уровня инсулина в крови.