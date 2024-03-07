Не «Оливье», но такой же вкусный. Салат «Нежнее нежного»: один из моих самых любимых салатов

Салаты занимают важное место на праздничном столе. Это блюдо закусочное, находится на празднике дольше, чем основное и десерт. По этой причине стоит уделять салатам особое внимание при готовке.

Правильно приготовленный салат станет фаворитом у хозяев и гостей. Но, как же сделать этот правильный салат?

Во-первых, нарезать продукты нужно одинаково. Иначе один продукт, нарезанный крупнее, будет перебивать остальные вкусы.

Во-вторых, не смешивайте холодные и горячие продукты. Получится каша из растаявших холодных компонентов.

Приготовим салат “Нежнее нежного” к празднику.

Ингредиенты для салата “Нежнее нежного”:

картофель — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

печень трески — 200 г;

зеленый лук — пучок;

яйца — 4 шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

соль — щепотка;

майонез.

Приготовление салата “Нежнее нежного”:

Отвариваем картофель, морковь и яйца до готовности. Очищаем картофель и натираем на крупной терке, выкладываем в кулинарное кольцо, посыпаем солью.

Смазываем слой салата майонезом. Кладем на картофельный слой печень трески, выравниваем по поверхности.

Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем пластинками маринованные огурцы. Посыпаем печень трески луком, выкладываем по кругу внахлест маринованные огурцы.

Огуречный слой смазываем сеточкой из майонеза. Натираем на крупной терке морковь и кладем на слой из огурцов. Половину одного яйца оставляем, остальные нарезаем маленьким кубиком.

Смазываем сеточкой из майонеза морковный слой и выкладываем на него яйца. Смазываем яичный слой майонезом. Остатками лука и половинкой яйца украшаем салат.

Можно оставить салат на час пропитаться в холодильнике.

Получается интересное блюдо, которое слегка напоминает Оливье.