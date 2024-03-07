Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой — Быстрые и очень вкусные)))

Ингредиенты:
баклажан — 1 шт;
сыр твердый — 150 гр;
чеснок — 2 зубчика;
майонез — 1 столовая ложка;
масло растительное для жарки — 2 ст.ложки;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Баклажаны- очень полезный овощ.
Из баклажанов можно приготовить великое множество вкусных и полезных блюд.
Но сегодня мы быстренько приготовим отличную закуску из баклажанов. Готовится быстро, получается симпатично, аппетитно и главное, очень вкусно!
Вот необходимые для рулетиков ингридиенты.
Один большой или два маленьких баклажана тщательно моем. Срезаем у баклажана «попки» и нарезаем пластами толщиной примерно 7 мм.
У меня один большой баклажан, поэтому для удобства я разрезала его на две части, поставила вертикально и нарезала на вот такие полоски.
Складываем полоски баклажана в тарелку, Подсаливаю на глазок каждый баклажан. Я посолила их доброй щепоткой соли. Не надо бояться пересолить, ведь когда «баклажаны «заплачут», мы их будем отжимать и лишняя соль уйдет.
Можно поступить и другим способом: в воду добавить соль по вашему вкусу и положить порезанные баклажаны в солёную воду минут на 20.
Пока мои нарезанные баклажаны подсаливаются, приготовим для них чесночно-
сырную начинку.
На средней тёрке натираем сыр.
Выдавливаем к нему через чеснокодовилку чеснок или натираем его к сыру на мелкой тёрке.
Добавляем одну столовую ложку майонеза.
Тщательно перемешиваем сыр с чесноком и майонезом ложкой или лопаточкой.
Смырную массу я не перчу и не солю.
Но по желанию можно и поперчить и соль на свой вкус отрегулировать.
Сырно- чесночная масса готова, а полоски баклажанов стали мягче и » заплакали горючими слезами». Отжимаем баклажаны руками и можно начинать их жарить.
Кстати, эту процедуру можно и не делать, а порезав баклажан сразу начинать жарить. Но тогда полоски баклажанов будут дольше жариться и больше растительного масла в себя будут впитывать.
Итак, наливаем на сковороду немного растительного масла и обжариваем баклажаны с двух сторон до золотистого цвета.
Пожаренные полоски баклажанов выкладываем на бумажные полотенца, чтоб с них ушло лишнее масло.
На край полоски баклажана кладём неполную ложечку сырно- чесночной начинки и сворачиваем баклажаны рулетиками.
Украшаем зеленью или зёрнами граната.
Вкусно и в горячем, и в холодном виде!!!
Приятного аппетита!
Готовьте с радостью и любовью к близким!
Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.