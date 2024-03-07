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Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой — Быстрые и очень вкусные)))

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Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой — Быстрые и очень вкусные)))

Ингредиенты:
баклажан — 1 шт;
сыр твердый — 150 гр;
чеснок — 2 зубчика;
майонез — 1 столовая ложка;
масло растительное для жарки — 2 ст.ложки;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Баклажаны- очень полезный овощ.
Из баклажанов можно приготовить великое множество вкусных и полезных блюд.
Но сегодня мы быстренько приготовим отличную закуску из баклажанов. Готовится быстро, получается симпатично, аппетитно и главное, очень вкусно!

Вот необходимые для рулетиков ингридиенты.

Один большой или два маленьких баклажана тщательно моем. Срезаем у баклажана «попки» и нарезаем пластами толщиной примерно 7 мм.

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

У меня один большой баклажан, поэтому для удобства я разрезала его на две части, поставила вертикально и нарезала на вот такие полоски.
Складываем полоски баклажана в тарелку, Подсаливаю на глазок каждый баклажан. Я посолила их доброй щепоткой соли. Не надо бояться пересолить, ведь когда «баклажаны «заплачут», мы их будем отжимать и лишняя соль уйдет.

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

Можно поступить и другим способом: в воду добавить соль по вашему вкусу и положить порезанные баклажаны в солёную воду минут на 20.
Пока мои нарезанные баклажаны подсаливаются, приготовим для них чесночно-
сырную начинку.
На средней тёрке натираем сыр.

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

Выдавливаем к нему через чеснокодовилку чеснок или натираем его к сыру на мелкой тёрке.

Добавляем одну столовую ложку майонеза.
Тщательно перемешиваем сыр с чесноком и майонезом ложкой или лопаточкой.

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

Смырную массу я не перчу и не солю.
Но по желанию можно и поперчить и соль на свой вкус отрегулировать.
Сырно- чесночная масса готова, а полоски баклажанов стали мягче и » заплакали горючими слезами». Отжимаем баклажаны руками и можно начинать их жарить.

Кстати, эту процедуру можно и не делать, а порезав баклажан сразу начинать жарить. Но тогда полоски баклажанов будут дольше жариться и больше растительного масла в себя будут впитывать.

Итак, наливаем на сковороду немного растительного масла и обжариваем баклажаны с двух сторон до золотистого цвета.

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

Пожаренные полоски баклажанов выкладываем на бумажные полотенца, чтоб с них ушло лишнее масло.

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

На край полоски баклажана кладём неполную ложечку сырно- чесночной начинки и сворачиваем баклажаны рулетиками.

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

Украшаем зеленью или зёрнами граната.
Вкусно и в горячем, и в холодном виде!!!
Приятного аппетита!

Рецепт: Рулетики из баклажана с сырно-чесночной начинкой - Быстрые и очень вкусные)))

Готовьте с радостью и любовью к близким!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.

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