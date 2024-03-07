Достоинства такого десерта, как домашнее желе, тяжело переоценить. Ведь для его приготовления не используются ни искусственные красители, ни консерванты. Это здоровый вариант сладкого блюда, если сравнивать его с магазинными аналогами. К тому же, готовя сметанное желе с творогом в домашних условиях, вы можете самостоятельно контролировать количество добавляемого сахара. Для тех, кто старается питаться правильно, это большой плюс.

Помимо уровня сладости, еще можно регулировать и плотность текстуры желе. Если вы будете смешивать сметану с сахарной пудрой и растопленным желатином без предварительной подготовки, полученная масса может получиться не слишком воздушной. Чтобы вышел нежнейший десерт, который будет отличаться белоснежным цветом, прибегните к использованию одного трюка. Взбейте сметану с пудрой ручным венчиком перед их соединением с желатином. Благодаря этому вы получите идеальную кремообразную массу для желе, что застынет без каких-либо проблем.

Домашнее сметанное желе с творогом: его польза

Такой самодельный десерт получается не только вкусным, но еще и полезным. Ведь во время гелирования желатина образуется колаген. Он же помогает укрепить суставные ткани, а также улучшить состояние волос и ногтевой пластины.

Ингредиенты

Сметана400 г Творог400 г Сахарная пудра100 г Ванильный сахар15 г Желатин15 г Вода75 мл

Приготовление

Всыпаем быстрорастворимый желатин в небольшую емкость. Заливаем его холодной водой. Перемешиваем всё. Оставляем желатин на 20 минут при комнатной температуре, чтобы он набух.Помещаем в глубокую миску творог. Измельчаем его с помощью блендера до однородной массы. В отдельной емкости взбиваем сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром, используя венчик. Добавляем сметанную смесь к творогу. Хорошенько всё еще раз взбиваем до получения однородной консистенции.Растапливаем желатин на паровой бане. Вводим его в творожно-сметанную массу, используя ситечко. Тогда не растворившийся желатин не попадет в общий состав. Тщательно всё перемешиваем. Раскладываем полученную массу по формочкам (стаканам или пиалкам). Отправляем десерт на 6–8 часов в холодильник до полного застывания.

Не забывайте, что приготовление сметанного желе своими руками — творческий процесс. Экспериментируйте с различными добавками, используя фрукты и ягоды. Попробуйте приготовить слоистый десерт. Используйте для той цели натуральные соки, которые придадут яркий цвет и вкус желе.