Не ошибетесь: найден малоизвестный гриб, у которого нет ядовитых аналогов

Любителям «тихой охоты» следует присмотреться к ежовику желтому, о котором многие даже не слышали. А ведь этот гриб — один из самых безопасных.

В Центральной России собирают преимущественно опята, лисички, подосиновики, белые грибы и маслята. Председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов напомнил изданию «Богородские вести» о еще одном виде — ежовике желтом. Внешне он напоминает лисичку, но вместо пластинок под его шляпкой — мягкие шипы, по которым гриб и получил символичное название. Расти гриб начинает с середины лета в хвойно-лиственных лесах, а самое интересное, что ядовитых двойников ежовика в природе не существует — спутать его с чем-то другим не получится.

Сезон сбора этого гриба заканчивается с наступлением первых заморозков, а пик его роста приходится как раз на начало осени. Эксперты советуют искать ежовик в местах, где земля покрыта зелеными мхами.

В приготовлении ежовик прост. Такие грибы можно варить, жарить, добавлять в супы и сушить. Предварительной обработки или замачивания они не требуют.

Ранее врач назвала 5 видов грибов, которые обладают целебными свойствами: шампиньоны есть в списке!

Источник фото: «СельхозПортал».